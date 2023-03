Firma Corteva Agriscience wprowadza na rynek polski nowy zbożowy fungicyd Questar. Środek zawiera innowacyjną substancję czynną – Inatreq active – pierwszą od lat substancję z nowej grupy chemicznej – pikolinamidy.

Questar jest oparty o zupełnie nową substancję czynną z nowej grupy chemicznej – pikolinamidy.

Warto podkreślić, że jest to środek o nowej formulacji i-Q4.

Questar będzie oferowany w paku handlowym z Pabi (protiozkonazol 300 g/l) pod nazwą Queen Pak.

Questar przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Choroby zbóż takie jak, np. septorioza paskowana liści, rynchosporioza zbóż, rdza żółta czy rdza brunatna prowadzą do przedwczesnego zasychania i zamierania liści.

Porażone rośliny ze względu na ograniczenie powierzchni asymilacyjnej słabiej rosną, co prowadzi do skrócenia kłosa, a przez to do zawiązania mniejszej liczby ziaren. Ponadto takie ziarno zwykle ma też mniejszą masę tysiąca nasion. Wyniki badań wskazują, że straty spowodowane np. przez septoriozę paskowaną liści pszenicy mogą sięgać 20–50%. Dlatego tak ważna jest odpowiednia ochrona zbóż przed tymi chorobami.

Questar nowy fungicyd w ochronie zbóż

Inatreq active wyróżnia się całkowicie nowym miejscem działania. Substancja działa w kompleksie III poprzez zahamowanie oddychania mitochondrialnego u patogenicznych grzybów i zaburzenia w wytwarzaniu ATP – głównego nośnika energii.

Wnikając w tkanki grzyba, Inatreq active rozpoczyna swoje działanie. Atak patogenów jest przerwany od razu.

Jeżeli liść jest już zainfekowany w momencie oprysku, substancja czynna wnika w liść i eliminuje komórki grzybowe wewnątrz rośliny. To powoduje, że środek cechuje się wyjątkową skutecznością w zwalczaniu chorób grzybowych na różnych etapach infekcji. Inatreq active hamuje rozwój piknidiów oraz zabija zarodniki. Wyniki doświadczeń wskazują, że działanie zabezpieczające tej substancji czynnej trwa do 6 tygodni, a interwencyjne w roślinie 7–10 dni.

Specjalista od septoriozy

To numer 1 na septoriozę paskowaną liści, nawet odporną. W badaniach AHDB Inatreq active z protiokonazolem uzyskał najwyższą ocenę skuteczności zwalczania tej groźnej choroby – 5/5.

Dodatkowo, substancja czynna wykazuje pozytywny wpływ na jakość plonu, wyrównanie oraz MTZ. Widocznym znakiem plonotwórczego charakteru Inatreq active jest efekt złotego ziarna.

Warto podkreślić, że jest to środek o przełomowej formulacji i-Q4, zapewniającej m.in. bardzo precyzyjne i równomierne pokrycie roślin opryskiwanych cieczą użytkową, uniemożliwiając infekcje i rozwój patogenów grzybowych. Krople cieczy roboczej rozprowadzone są po niemal 100% powierzchni liścia. Umożliwia to jeszcze skuteczniejsze pokrycie rośliny środkiem. Substancja czynna przenika przez warstwę woskową i tworzy „aktywne zapasy” w liściach.

Środek oferowany jest w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym. Questar będzie oferowany w paku handlowym z Pabi (protiozkonazol 300 g/l) pod nazwą Queen Pak.

Zakres rejestracyjny preparatu Questar

W uprawie pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenicy twardej i orkiszu Questar zarejestrowany jest do zwalczania septoriozy paskowanej liści. Zalecana dawka preparatu w zwalczaniu tej choroby to 1,5–2,0 l/ha. Natomiast w zabiegach przeciwko rdzy żółtej i rdzy brunatnej liści pszenicy zalecana dawka do jednorazowego stosowania wynosi 2,0 l/ha.

W ochronie pszenżyta ozimego Questar zarejestrowany jest przeciwko septoriozie paskowanej liści (zalecana dawka do jednorazowego stosowania to 1,5–2,0 l/ha) oraz rdzy żółtej (zalecana dawka do jednorazowego stosowania to 2,0 l/ha).

Żyto ozime i jare można chronić preparatem Questar przed rynchosporiozą zbóż (zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,5–2,0 l/ha) oraz rdzą brunatną żyta (zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha).

Stosowanie preparatu Questar

W wymienionych uprawach środek Questar należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kwitnienia (BBCH 30–69).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 2,0 l/ha. Maksymalnie w sezonie wegetacyjnym można wykonać 1 zabieg tym środkiem. Warto pamiętać, że opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.

Questar należy stosować wyłącznie w mieszaninach ze środkami zawierającymi substancje czynne o innych mechanizmach działania oraz w dawkach zapewniających pełną ochronę przed chorobami grzybowymi.