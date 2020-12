Fungicyd w niskich temperaturach - tak, czy nie?

Niektóre plantacje zbóż są silnie porażone przez choroby liści. Rolnicy pytają czy w aktualnych warunkach, w grudniu można zastosować zabieg fungicydem?

W plantacjach ozimin coraz mocniej widoczne są choroby, przede wszystkim liści. Dominuje mączniak prawdziwy zbóż i traw, który potrafi zaatakować z dużą intensywnością.

Poza mączniakiem zbóż i traw w uprawach zbóż widoczne są także inne choroby.

W myśli zasad integrowanej ochrony roślin wskazaniem do zabiegu funfgicydem jest przekroczenie progu ekonomicznej szkodliwości, np. przez mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Jednak przy decyzji o konieczności wykonania (lub nie) zabiegu, musimy brać pod uwagę panujące warunki pogodowe na polu, żeby ten był skuteczny i miał sens.

Wykonanie zabiegu fungicydem w aktualnych warunkach pogodowych, w niskich temperaturach (ok. 2°C) nie jest najlepszym rozwiązaniem, tym bardziej gdy termometry na polu wskazują 0°C i mniej.

Temperatury musiałby wzrosnąć do ok. 5-6°C (i więcej), żeby móc oczekiwać skuteczności działania fungicydów. Nie może być to też jedynie krótkotrwały wzrost temperatury, np. 2-3 godz., gdy zaraz potem temperatura spada do ok. 0°C. Jeśli nadejdzie ocieplenie, temperatury wzrosną (bliżej 10°C), noce będą bez przymrozków to wówczas można pomyśleć o zabiegu fungicydem.

Decydując się na zabieg w niskich temperaturach brać trzeba pod uwagę temperaturę dobową - nie tylko w trakcie opryskiwania, ale także po jego przeprowadzeniu. Jeśli krótko po zabiegu opryskiwania fungicydem wystąpi przymrozek, wówczas na zbożach obserwować będziemy ślady fitotoksycznego działania środków.

