Fungicyd zbożowy dopasowany do Zielonego Ładu, czyli jaki?

Środki ochrony roślin muszą być dopasowane do aktualnych przepisów oraz legislacji. Inaczej nie zostaną w Unii Europejskiej dopuszczone do stosowania w rolnictwie. Czego zatem oczekuje się od nowoczesnych fungicydów?

W ramach wprowadzanej strategii „Od pola do stołu” pod lupę Komisja Europejska bierze wszystkie substancje czynne i sukcesywnie wycofuje te, które zdaniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, jak również zdrowie człowieka. Od środków ochrony wymaga się teraz wiele, mają być skutecznie i jednocześnie bezpieczne dla środowiska. Jak pogodzić te dwie rzeczy? Co tak naprawdę oznacza nowoczesny fungicyd? Zapytaliśmy o to prof. Marka Korbasa z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu oraz przedstawicieli kilku firm fitofarmaceutycznych.

NOWE SUBSTANCJE CZYNNE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WSZYSTKIE WYMAGANIA

Prof. dr hab. Marek Korbas

INNOWACYJNY PRODUKT GRZYBOBÓJCZY POWINIEN BYĆ OPTYMALNIE SKOMPONOWANY

Ewelina Konopka, Produkt Manager, Ciech Sarzyna

NOWOCZESNY FUNGICYD ZBOŻOWY TO PRODUKT WPISUJĄCY SIĘ W IDEĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Dr Jarosław Nadziak, menadżer ds. produktów w uprawie zbóż i kukurydzy, BASF Polska

Pytanie postawione w tytule można było zadać już wtedy, gdy 1 stycznia 2014 r. obligatoryjnie w krajach Unii Europejskiej wprowadzono zasady Integrowanej Ochrony Roślin. Ograniczenie agrofagów w integrowanej ochronie roślin odbywa się z wykorzystaniem wielu metod niechemicznych, ale nie wyklucza się racjonalnego stosowania w razie potrzeby metody chemicznej. W odniesieniu do fungicydów zbożowych stwierdzam, że wiele zrobiono, aby można było już teraz wykorzystywać założenia strategii Zielonego Ładu. Wiodące firmy produkujące środki ochrony roślin, w tym fungicydy, przeznaczone do ochrony zbóż opracowały i nadal pracują nad tym, aby wprowadzić na rynek nowe substancje czynne. Dobrym przykładem innowacyjnej substancji czynnej jest mefentriflukonazol. Myślę, że ten triazol z grupą izopropanolową może być przykładem fungicydu dopasowanego do Zielonego Ładu. Z niespotykaną dotąd siłą wiąże się on z patogenem, powodując jego śmierć. Znanymi przykładami są również substancje czynne z grupy chemicznej karboksyamidów (SDHI), które hamują aktywność dehydrogenazy bursztynianowej (SDH), która zakłóca procesy energetyczne w komórkach grzybów chorobotwórczych. Również fungicydy zawierające substancje czynne z grupy chemicznej strobiluryn są przydatne do ochrony zbóż zgodnie z założeniami strategii Zielonego Ładu. Można tutaj wymienić także inne substancje czynne i inne grupy chemiczne, które w omawianej strategii dobrze będą wywiązywały się z postawionych wymagań. Dla ochrony roślin są to działania mające na celu obniżenie stosowania środków ochrony roślin, w tym oczywiście fungicydów, o 50 proc. Drogą do tego jest bardzo wysoka skuteczność fungicydów w zwalczaniu organizmów chorobotwórczych. Substancji czynnych można by używać w formie zaprawiania i opryskiwania. Fungicyd taki powinien charakteryzować się także tym, że zastosowany w niskich dawkach długo działa i ma szerokie spektrum zwalczanych patogenów oraz jest nieszkodliwy dla środowiska. Powinien on również ulegać przed zbiorem zbóż zneutralizowaniu do związków chemicznych obojętnych dla środowiska naturalnego. Druga grupa fungicydów, które doskonale będą wpisywać się w Zielony Ład, to biofungicydy o skuteczności i właściwościach takich, jakie ma już duża grupa fungicydów używanych teraz lub które będą używane w bliskiej przyszłości.Obecnie na naszym rynku zarejestrowane jest ponad 900 fungicydów, z czego prawie 25 proc. jest stosowane w uprawie zbóż. Jak spośród tak ogromnej liczby produktów wybrać te najlepsze? Aby fungicyd można było uznać za nowoczesny, powinien spełnić szereg warunków. Wszystkie powinny być zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju oraz „Od pola do stołu”. Innowacyjny produkt grzybobójczy powinien być optymalnie skomponowany. Skład musi być tak zaplanowany, aby zawierał substancje skutecznie zwalczające dany czynnik chorobotwórczy oraz taką ilość, która nie przekracza dopuszczalnych norm, przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności. Dobór substancji będących składem danego rozwiązania powinien oczywiście brać pod uwagę zapobieganie powstawaniu odporności chorób grzybowych. Doskonałym wyborem jest stosowanie rozwiązań opartych na niepowtarzających się substancjach lub różnych mechanizmach działania. W Polsce odporność septoriozy paskowanej liści pszenicy czy rdzy nie jest jeszcze tak dużym problemem jak w Niemczech lub Wielkiej Brytanii, jednak to od nas wszystkich zależy, czy i jak szybko pojawi się na naszych polach uprawnych. Niewątpliwym atutem nowoczesnych fungicydów jest ich skład poza substancjami czynnymi. Odpowiedni dobór adiuwantów, surfaktantów i innych nośników wbudowanych w formulację podwyższa efektywność jej działania oraz podnosi komfort stosowania.Naszym celem jest ciągłe doskonalenie ochrony upraw i uczynienie jej bardziej efektywną pod względem wykorzystania zasobów. Chcemy, aby rolnicy stosowali mniej środków ochrony roślin, a mimo to osiągali wyższe plony. Jednocześnie chcemy rolnikom pomóc w zmaganiach ze skutkami zmiany klimatu, takimi jak ekstremalne susze lub gwałtowne ulewy. Odpowiednia ochrona upraw może pomóc zmniejszyć straty plonów. BASF znalazł odpowiedź na te wyzwania – to innowacyjna substancja czynna mefentriflukonazol (Revysol).

Dzięki zawierającym ją produktom można wykarmić więcej ludzi z kilometra kwadratowego ziemi uprawnej. W całej Europie taką samą ilość żywności można by wyprodukować na mniejszym o 5000 km2 areale. To obszar dwukrotnie większy od powierzchni Luksemburga – zamiast uprawy mógłby on zostać wykorzystany do przywrócenia różnorodności biologicznej.

Ponadto do zabiegu z Revysolem można zmniejszyć o połowę ilość wody, nie tracąc przy tym nic z jego skuteczności działania. Jest to korzystne zarówno dla środowiska, jak i dla rolników, ponieważ spada zużycie paliwa nawet o 24 proc. dzięki krótszemu czasowi zabiegu. I wreszcie – produkty z Revysolem przewyższają dotychczasowe rozwiązania pod względem pewności działania. Nawet jeśli krótko po zabiegu spadnie deszcz, nie trzeba wykonywać poprawki. W ten sposób zmniejsza się ilość śor na polu. Umożliwia to bardziej zrównoważoną produkcję żywności.

ISTNIEJE PILNA POTRZEBA OPRACOWYWANIA NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ

Adam Szepiela, Crop Field Expert, Syngenta

Choroby grzybowe odpowiedzialne są za bardzo duże straty w uprawach zbożowych. Aby temu zjawisku przeciwdziałać, należy pilnie opracować nowe fungicydy. Dość sporym i wciąż narastającym problemem jest odporność grzybów na zarejestrowane środki ochrony roślin. Opracowywanie nowatorskich sposobów działania fungicydów może być szczególnie cenne, ponieważ mogą ominąć istniejące mechanizmy odpornościowe, a tym samym zwiększyć swoją skuteczność zwalczania patogenów zbóż. W tym miejscu należy wspomnieć również o szerokim zakresie działania fungicydów oraz szerokim zakresie upraw, w jakich fungicydy można zastosować (np. Elatus Era), co jest bardzo pożądane z punktu widzenia plantatora. Na pewno warto również wspomnieć o efekcie synergii fungicydów, czyli wzajemnym wzmocnieniu działania kilku substancji, ale tylko wtedy, gdy występują razem w danym środowisku. Synergia ostatecznie wpływa na zmniejszenie ilości substancji czynnych wprowadzanych do środowiska, poprawia skuteczność działania fungicydów, a finalnie przekłada się to lepszą opłacalność stosowanych rozwiązań.

OD INNOWACYJNEGO FUNGICYDU WYMAGA SIĘ WIELE

Dariusz Szymański, Grower Manager Bayer

Nowoczesny fungicyd dopasowany do Zielonego Ładu to taki, który wpisuje się w zrównoważoną gospodarkę, zrównoważone rolnictwo oraz dbanie o środowisko. Fungicyd powinien zapewniać wysoką skuteczność działania dającą pewność zwalczania patogenów oraz zapobieganie powstawaniu odporności. Kolejnym elementem takiego fungicydu jest kompleksowość zwalczania, czyli szerokie spektrum działania, zapewniające eliminację wszystkich występujących na plantacji chorób. Strategia antyodpornościowa i szerokie spektrum zwalczania zazwyczaj zapewnione są dzięki połączeniu wielu substancji z różnych grup chemicznych. Dodatkowo ważnym elementem fungicydu jest elastyczność stosowania zarówno w obszarze dawkowania, terminu stosowania, jak i działania na patogeny znajdujące się na różnych etapach rozwoju. Stosowanie takiego fungicydu w minimalnie skutecznej dawce zapewnia możliwie jak najmniejszą emisję gazów cieplarnianych. Im mniejsza dawka, tym mniej energii potrzebne jest na wyprodukowanie produktu, opakowania oraz jego transport. Ważne są również jego właściwości podczas wykonywania zabiegu. Kompleksowy produkt, niewymagający mieszania, aby zapewnić pełne spektrum zwalczania, zazwyczaj stosuje się w niższych dawkach niż mieszaniny zbiornikowe 2 czy 3 fungicydów. Nowoczesna formulacja fungicydu, np. Leafshield, obniża straty związane ze spływaniem cieczy roboczej z opryskanych roślin czy zmywaniem przez deszcz, co korzystnie wpływa na środowisko i skuteczność. Wszystkie powyższe cechy nowoczesnego fungicydu spełniają m.in. fungicydy Input Triple oraz Ascra Xpro 260 EC.