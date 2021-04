Fungicydy i regulatory wzrostu w parze

Łączne stosowanie mieszanin różnych agrochemikaliów nie jest nowością, a jednak mimo upływu lat wciąż budzi kontrowersje. Czy mieszanie różnych substancji czynnych nie odbija się na zdrowiu roślin? Mitów jest wiele, fakty je obalają.

Wczesną wiosną w gospodarstwach piętrzą się prace – rośliny szybko osiągają kolejne fazy rozwojowe i często brakuje czasu na terminowe wykonanie prac. Rolnicy stoją przed dylematem, co najpierw wykonać. Dodatkowo w tym okresie plany i schematy działania często weryfikuje pogoda. W wielu przypadkach, aby zmieścić się w czasie i wykonać wszystkie niezbędne zabiegi ochrony roślin, gospodarze sporządzają mieszaniny różnych substancji czynnych – dwu-, a nawet kilkuskładnikowe.

Mieszaj z głową

Sporządzając mieszaninę zbiornikową, należy pamiętać, że w jej skład mogą wchodzić tylko te związki, po połączniu których nie będą zachodzić reakcje chemiczne, a więc nie powstanie nowy związek. Powstała mieszanina powinna składać się z niezależnych komponentów. Nie ma znaczenia, czy jest to mieszanina składająca się z regulatorów wzrostów + fungicydy czy może fungicydów + regulatory wzrostu + nawozy dolistne; zawsze połączone komponenty powinny być niezależne. Podczas sporządzania mieszaniny trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach, aby spełniła ona swoje zadanie.

Wszystkie preparaty wykorzystywane do sporządzenia mieszaniny muszą mieć ten sam termin stosowania. Jeśli w tym obszarze dojdzie do niezgodności, skuteczność może być silnie zredukowana lub nie będzie jej wcale. Drugim niebezpieczeństwem stosowania nieodpowiednio dobranych preparatów jest wystąpienie fitotoksyczności, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do całkowitego zniszczenia plantacji. Przygotowując mieszaninę zbiornikową, nigdy nie wolno mieszać samych agrochemikaliów, ale zawsze ich roztwory.

Zachowując kompatybilność

Podczas przygotowywania mieszaniny zbiornikowej, należy sprawdzić, czy łączone preparaty są kompatybilnie zarówno fizycznie, jak i chemicznie. Kompatybilność fizyczną można sprawdzić bardzo prosto w każdym gospodarstwie. Trzeba tylko przygotować przezroczyste pojemniki, w których zostaną przygotowane roztwory preparatów przeznaczonych do sporządzenia mieszaniny.

Podczas przygotowywania testowych roztworów należy pamiętać o zachowaniu proporcji. Z praktycznego punktu widzenia należy zalecaną dawkę na 1 ha zmniejszyć stukrotnie. Dotyczy to zarówno środka ochrony roślin, jak i wody. Przygotowane próbki muszą być następnie bardzo dokładnie wymieszane, tworząc jednolitą ciecz bez osadu czy rozwarstwienia. Następnie, ciągle mieszając, należy wlać jeden roztwór do drugiego. Jeśli w wyniku łączenia roztworów dojdzie do rozwarstwienia, powstania kłaczków, osadów, żeli, pęcherzyków powietrza, piany czy innych reakcji, świadczy to o niekompatybilności projektowanej mieszaniny.

Drugi raz ocenę kompatybilności fizycznej należy wykonać po upływie około godziny. Jeśli w wyniku którejkolwiek oceny zostanie stwierdzone powstanie niekorzystnego zjawiska, ze stosowania takiej mieszaniny należy zrezygnować. Do przyjęcia jest zmiana barwy lub pozostanie cieczy bezbarwną.

Ocena kompatybilności chemicznej jest dużo trudniejsza od fizycznej. Brak tej kompatybilności może wystąpić nawet, gdy mieszanina jest zgodna pod względem fizycznym. Kompatybilność chemiczną ocenia się na podstawie badania przeprowadzonego na żywych roślinach. Projektowaną mieszaninę testuje się na małym areale, gdyż może ona nie wykazywać skuteczności lub powodować fitotoksyczność w stosunku do rośliny uprawnej, z całkowitym zniszczeniem plantacji włącznie. Niestety, przeprowadzenie testu z odpowiednim wyprzedzeniem jest praktycznie niemożliwe w ciągu jednego sezonu. Dlatego należy skorzystać z doświadczenia kolegów po fachu lub jednostek naukowo-badawczych testujących takie mieszaniny.

Wiosenne mieszaniny

Wiosną, gdy wegetacja pszenicy ozimej ruszy na dobre, należy pomyśleć o zabiegach ochrony roślin. Większość z nich (zabiegi fungicydowe, regulacja wysokości, odżywianie dolistnie) wykonuje się, gdy pszenica osiąga fazę jednego kolanka (BBCH 31). Spiętrzenie prac, gdy czas ucieka, zachęca gospodarzy do tworzenia mieszanin, co pozwala również na oszczędności. Zmienna wiosenna aura stawia pytanie o możliwość łącznego stosowania fungicydów i regulatorów wzrostu, powszechnie stosowanych w tym okresie. Tu zasada jest taka sama, jak w przypadku stosowania środków ochrony roślin oddzielnie, a więc od ustąpienia przymrozków muszą upłynąć minimum 2 dni oraz nie można ich stosować bezpośrednio przed prognozowanymi przymrozkami.

W większości przypadków nie ma przeciwwskazań do łącznego stosowania regulatorów wzrostu z fungicydami. Trzeba jednak pamiętać, że stosując triazole, dawkę regulatora wzrostu należy zmniejszyć o 20-30 proc. Nie każda wiosna jest ciepła. Gdy temperatury są niższe niż 10°C i trzeba wykonać regulację wysokości pszenicy oraz chronić ją przed chorobami, należy zastosować preparaty charakteryzujące się skutecznością w szerokim zakresie temperatur, jednocześnie nietracące skuteczności w niskich temperaturach, bezpiecznych dla pszenicy.

Przykładowymi substancjami czynnymi, które można stosować w tym celu są: proheksadion wapnia + trineksapak etylu (regulator wzrostu) + mefentriflukonazol + piraklostrobina + metrafenon (fungicyd). W wyższych temperaturach do regulacji wysokości można zastosować trineksapak etylu czy chlorek chloromekwatu. Regulatory zawierające tę substancję czynną do prawidłowego działania potrzebują temperatur powyżej 10°C. Optymalna temperatura ich działania wynosi 10-15°C. Z trineksapakiem etylu można łączyć fungicydy zawierające np. fenpropidynę, cyprodynil czy tebukonazol. W pszenicy można stosować również etofon. Optymalna temperatura jego działania wynosi 15-20°C. Przy temperaturach poniżej 10°C z zabiegu należy zrezygnować.

Wielu producentów rolnych stawia na bardziej skomplikowane mieszaniny. Podczas jednego zabiegu decydują się na regulację wysokości, ochronę fungicydową oraz dokarmianie dolistne. Takie połączenie jest możliwe, trzeba jednak pamiętać o zachowaniu kolejności mieszania. Przykładowa mieszanina z zachowaniem kolejności dodawania roztworów: siarczan magnezu + proheksadion wapnia + trineksapak etylu (regulator wzrostu) + mefentriflukonazol + piraklostrobina + metrafenon (fungicyd) + odżywki dolistne. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku siarczan magnezu można dodać tylko, gdy pogoda jest sprzyjająca. Jeśli przez dłuższy czas jest zimno lub gorąco i bez opadów, to z dodania siarczanu należy zrezygnować.

Niektórzy rolnicy do mieszaniny chcą dodać mocznik. Zanim taką mieszaninę przygotujemy, należy przeanalizować jej skład, aby nie przyniosła więcej szkód niż pożytku. Dodając mocznik, należy pamiętać, że to nawóz „makro”, wykazujący przemijające właściwości parzące, a więc może doprowadzić do uszkodzenia pszenicy. Ponadto mocznik obniża temperaturę cieczy użytkowej, co może być dodatkowym czynnikiem stresowym. Według zaleceń mocznika nie należy podawać, gdy do regulacji wysokości stosowane są regulatory zawierające etefon.

W związku z powyższym dodanie mocznika jest trochę ryzykowne, choć wielu producentów na takie rozwiązanie się decyduje. Sporządzając mieszaninę fungicydów z regulatorami wzrostu, odżywkami czy innymi agrochemikaliami, zawsze trzeba pamiętać, aby sprawdzić, czy dana mieszanina była testowana. Sporządzanie mieszaniny na własną rękę obarczone jest ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia plantacji, za którą odpowiedzialność ponosi producent rolny. Dlatego należy stosować rozwiązania dobrze sprawdzone i certyfikowane.