„Gadżety” rolnika przydatne do ochrony przed koronawirusem

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin przekazało odzież ochronną wykorzystywaną zwykle w rolnictwie do walki z koronawirusem. Trafiły one do jednego ze szpitali zakaźnych.

Każdy rolnik, który wykonuje opryski środkami ochrony roślin powinien mieć w swoich zapasach odpowiednią odzież ochronną do przeprowadzania tych zabiegów. Chodzi o maseczki, rękawice nitrylowe, gogle czy kombinezony. W ten sposób chroniąc uprawy, chroni również i siebie.

Te ważne i przydatne „narzędzia pracy” farmera można też wykorzystać chroniąc personel i pacjentów przed zakażeniem koronawirusem, gdzie tak ważna jest odzież ochronna.

Swoje zapasy tychże gadżetów do Szpitala Wolskiego w Warszawie przekazało Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin o czym poinformowano na Twitterze.

Dostarczyliśmy dzisiaj do Szpitala Wolskiego w Warszawie sprzęt ochronny, który pewnie większości z Was jest znany:

• kombinezony

• maseczki

• gogle

• rękawice nitrylowe

Cieszymy się, że mogliśmy dołączyć do akcji wspierania polskich szpitali. #koronawirus #ZostańWDomu pic.twitter.com/Uys8Ykfske — Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (@_PSOR_) March 23, 2020

To jest trudny czas dla wszystkich. Z powodu pandemii COVID 19 zagrożone jest nasze zdrowie i życie, a także gospodarka. Dlatego bardzo cieszą tego typu inicjatywy.

Ty Rolniku również dzięki nim możesz chronić siebie przed zarażeniem. Warto zatem poszukać ich w swoim domu.