Gamma-cyhalotryna w nowym insektycydzie

Nexide 60 CS to nowy insektycyd dedykowany producentom zbóż i rzepaku. Produkt wyróżnia się wygodną w stosowaniu i skuteczną w działaniu formulacją CS - zawiesiną kapsuł do rozcieńczania wodą.

Nexide 60 CS został zarejestrowany na podstawie zezwolenia MRiRW R-198/2019. Zawiera gammę-cyhalotrynę (związek z grupy pyretroidów). Insektycyd jest w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), oznacza to że cząsteczki substancji czynnej gamma-cyhalotryny zostały zamknięte w mikrokapsułkach.

Jak zapewnia producent, dzięki temu produkt szybko działa i jest skuteczny w niskiej dawce. W porównaniu do innych pyretroidów wyróżnia się wydłużonym okresem działania, a uwalnianie substancji czynnej jest kontrolowane. Zaletą produktu jest także fakt, że lepiej miesza się z innymi preparatami, jest bardziej odporny na zmywanie i nie ma mowy o mikropyleniu środka.

Nexide 60 CS dedykowany jest producentom zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego i jarego. Produkt może być stosowany w znacznie mniejszej dawce – w zakresie 50-80 ml/ha.

Nexide 60 CS stosowany w zbożach chroni uprawy przed szkodniki takimi jak: mszyce oraz skrzypionki. Można go stosować po wystąpieniu szkodnika, od fazy widocznego liścia flagowego do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 37 -75).

W rzepaku ozimym oraz jarym zarejestrowany jest przeciwko chowaczom łodygowym oraz przeciwko słodyszkowi rzepakowemu. W zwalczaniu chowaczy opryskiwać plantacje należy po wystąpieniu szkodników zgodnie z sygnalizacją, w fazie wydłużania pędu, do fazy 9 międzywęźli (BBCH 39) - chowacz brukwiaczek lub do fazy „żółtego pąka”, gdy widoczne są pierwsze płatki, a pąki kwiatowe są nadal zamknięte BBCH 59- chowacz czterozębny. W przypadku zwalczania słodyszka rzepakowego produkt można stosować od fazy gdy pąki kwiatowe zamknięte są w liściach do fazy gdy 20proc. kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych (BBCH 50-62).