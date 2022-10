Ważnym założeniem rolnictwa zrównoważonego jest redukcja dawek środków ochrony roślin. Aby mądrze zrealizować ten cel, nie można sobie pozwolić na utratę skuteczności zabiegu. Z tego względu firma Ciech Sarzyna SA wprowadziła na rynek herbicyd nieselektywny o zmniejszonej o połowę zawartości glifosatu, względem popularnych rozwiązań, ale za to z substancjami zwiększającymi skuteczność jego działania.

- Rolnictwo zrównoważone to koncepcja interdyscyplinarna. Dla rolnictwa oznacza przede wszystkim ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu rentowności produkcji. To jest dla rolników najważniejsze, żeby mimo pewnych zmian zachować opłacalność prowadzenia gospodarstwa. Żeby zmniejszenie dawki miało sens, kluczowe jest, żeby skuteczność zabiegu była taka sama lub nawet wyższa niż w popularnych obecnie rozwiązaniach. Chodzi o to, żeby jak najwięcej substancji aktywnej docierało do miejsca docelowego – mówi Ewelina Konopka.