Jesienne stosowanie glifosatu ma swoje zalety - zwłaszcza organizacyjne. Późna jesień niesie ze sobą jednak pewne ryzyko co do aplikacji herbicydów totalnych. Na co zwrócić uwagę, by glifosat jesienią zadziałał skutecznie?

Glifosat najlepiej stosować w temperaturze powyżej 5°C

Przymrozki po aplikacji glifosatu nie wpływają znacząco na jego skuteczność

Glifosat należy aplikować na suche rośliny, by nie rozcieńczyć substancji

Zabieg glifosatem powinno się wykonywać co najmniej na godzinę przed spodziewanym deszczem

Czy późna jesień to dobry czas na glifosat?

Oziminy zostały zasiane, a zbiory ziarna kukurydzy zbliżają się do mety. Późna jesień to czas, gdy większość najważniejszych prac polowych już za nami, Mniejsze spiętrzenie prac polowych o tej porze roku daje okazję do aplikacji herbicydów totalnych tam, gdzie jest to konieczne. Glifosat swoje zastosowanie znajdzie przede wszystkim na ścierniskach w celu zniszczenia chwastów, wstępnie przygotowując stanowisko pod jare rośliny następcze; czy na nieużytkach, które mają być przygotowane do rolniczego wykorzystania. W gospodarstwach, które praktykują uprawę międzyplonów, zastosowanie herbicydów totalnych to sposób na ich likwidację. Uwaga jednak na terminy graniczne utrzymania międzyplonów w ekoschemacie Rolnictwo Węglowe i normach GAEC.

Glifosat działa układowo i pobierany jest przez liście i zielone pędy, a następnie przemieszczany zostaje po całej roślinie, powodując jej zamieranie. Jesienią, gdy chwasty prowadzą jeszcze wegetację, zastosowany w odpowiednich warunkach herbicyd zostanie pobrany przez zielone części roślin. Pełny efekt działania środka powinniśmy wówczas zauważyć po 2-4 tygodniach od aplikacji.

Pogoda może być przeszkodą

Choć jesienią chwasty cały czas są zielone, a organizacja czasu pozwala na wykonanie zabiegu, jego skuteczność o tej porze roku w dużej mierze zależy od kapryśnej pogody. O ile temperatura nie jest tutaj czynnikiem mocno ograniczającym, to opady deszczu już tak.

Glifosat należy stosować w temperaturze powyżej zera, a najlepiej powyżej 5-7°C, co tegorocznej jesieni nie jest warunkiem trudnym do spełnienia. Co ważne, przymrozki występujące nawet kilka godzin po zabiegu nie wpływają znacząco na jego skuteczność.

Większym wyzwaniem może być jednak dotrzymanie wymogu aplikacji herbicydów z glifosatem na suche rośliny. Przekropna październikowa i listopadowa pogoda może negatywnie wpłynąć na skuteczność zabiegu. Krople deszczu czy rosy na liściach roślin doprowadzają do rozcieńczenia lub spłynięcia aplikowanego środka, co przekłada się na gorsze pobranie i działanie glifosatu. Podobnie może zdarzyć się w sytuacji, gdy herbicyd zastosujemy na chwilę przed deszczem. Opryskiwanie glifosatem powinno mieć miejsce co najmniej na godzinę przed spodziewanymi opadami deszczu

Herbicyd w dobrym towarzystwie

Niezależnie od pory roku, warto zwrócić uwagę na parametry cieczy roboczej. Twardość wody w dużym stopniu wpływa na działanie glifosatu. Negatywny wpływ twardej wody na skuteczność glifosatu można złagodzić poprzez dodatek np. siarczanu amonu, który wiąże się z solami w twardej wodzie i wytrąca je z roztworu. Siarczan amonu zwykle dodaje się w stężeniu 1-2 proc., czyli w ilości 1-2 kg na 100 l cieczy. Nie należy przekraczać dawki 5 kg/ha siarczanu amonu. Przy wysokiej liczebności chwastów rozłogowych dodatek siarczanu amonu nie jest jednak wskazany, by nie poparzyć chwastów, zanim substancja czynna dotrze do rozłogów.

Można również zdecydować się na dodatek adiuwantów, które nie tylko zmiękczą wodę, ale też obniżą jej napięcie powierzchniowe czy spowolnią wysychanie kropel cieczy opryskowej, a nawet mogą umożliwić redukcję dawki herbicydu.