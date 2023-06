Glifosat ponownie pod lupą. Czy KE przedłuży zezwolenie?

Czy KE przedłuży zezwolenie na stosowanie glifosatu? Fot.Chafer Machiner/ Flickr

Zezwolenie na stosowanie glifosatu obowiązuje do 15 grudnia 2023. Co dalej? W lipcu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ma opublikować wyniki oceny stosowania glifosatu. Na podstawie badań Komisja Europejska najpóźniej do grudnia 2023 r. podejmie decyzję w sprawie dalszego zezwolenia na glifosat.

10 maja 2019 r. Komisja Europejska wyznaczyła cztery państwa członkowskie, działające wspólnie do kolejnej oceny glifosatu. Grupa oceniająca ds. glifosatu (AGG), obejmuje kraje: Francję, Węgry, Holandię i Szwecję. Po kontroli dokumentacji 15 czerwca 2021 r. AGG przedłożyła EFSA i ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) raport oceny z odnowienia. Jednak ze względu na sporą ilość nowych informacji otrzymanych w ramach konsultacji społecznych, AGG stwierdziła, że ​​potrzebuje więcej czasu do przedstawienia zaktualizowanego projektu sprawozdania z oceny odnowienia. Jak podaje portal agrarheute.com, w lipcu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, ma ostatecznie zakończyć proces oceny glifosatu. Glifosat - ocena w toku Według informacji przekazanych przez Agrarheute dokumentacja dotycząca przyznania ponownej autoryzacji glifosatu, jest „najbardziej obszerną, jaką przygotowano dla składnika aktywnego” w ochronie roślin. By ustanowić standardy w zakresie przejrzystości, cała kartoteka ma ponad 180 000 stron oceniających m.in. ponad 12 000 artykułów naukowych. Czytaj więcej Glifosat tylko w tym roku. Jest wniosek o pilne odnowienie rejestracji Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności chce dokładnie przyjrzeć się wszystkim ewentualnym zagrożeniom, jakie glifosat może stwarzać dla ludzi, zwierząt, czy środowiska. Wnioski opracowane przez EFSA mają być gotowe już w lipcu. Następnie mają trafić do Dyrekcji Generalnej UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności. -Komisja przeanalizuje głosowanie EFSA i sprawozdawców UE, a następnie przedłoży krajom UE raport rozszerzający. Projekt rozporządzenia określa, czy zatwierdzenie glifosatu może zostać przedłużone. Wówczas przedstawiciele państw członkowskich UE zagłosują o rozszerzenie lub brak odnowienia autoryzacji, w Stałym Komitecie ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – podaje Agrarheute. Cały zawiły proces ma rozstrzygnąć się najpóźniej do grudnia, czyli w momencie wygaśnięcia rozporządzenia wykonawczego przedłużającego zatwierdzenie glifosatu. Czytaj więcej Kiedy glifosat na ściernisko? Co w przypadku odmowy dla glifosatu? Komisja Europejska zazwyczaj podąża za głosowaniem, gdzie większość kwalifikowaną uzyskuje się gdy 55% państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% ludności UE, głosuje za lub przeciw. W przypadku niepowodzenia projekt wniosku jest kierowany do komisji odwoławczej. W jej skład wchodzą również przedstawiciele wszystkich krajów UE. Jeśli i tam nie ma większości, sprawa trafia do kolegium komisji UE, w celu podjęcia decyzji – informuje Agrarheute. Zdaniem instytucji branżowych odnowienie rejestracji glifosatu w Unii Europejskiej jest niezbędne, by utrzymać na obecnym poziomie konkurencyjność wobec innych krajów spoza Unii. Tym bardziej, gdy w grę wchodzą ekoschematy z elementami uproszczonej uprawy gleby, gdzie glifosat często staje się niezbędnym środkiem. Czytaj więcej Szacowane negatywne skutki wycofania glifosatu

