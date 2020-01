Glifosat zakazany w Luksemburgu?

Jak podał rządowy portal Wielkiego Księstwa Luksemburg - gouvernement.lu, kraj ten jako pierwszy w Unii Europejskiej zamierza zakazać stosowania glifosatu, chociaż nieco wcześniej przymierzała się do tego Austria, ale w konsekwencji nie wprowadziła zakazu w życie. Co w zamian?

Jak informuje portal, cofnięcie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających tę substancję czynną ma mieć miejsce od dnia 1 lutego 2020 r., z kolei termin na wykorzystanie zapasów to 30 czerwca 2020 r., a okres karencji w korzystaniu z tych produktów do 31 grudnia 2020 r.

- Na mocy tej decyzji rządowej Luksemburg zaprzestaje stosowania substancji czynnej – glifosat, od 1 stycznia 2021 r. Niezależnie od jej zatwierdzenia na poziomie europejskim do 15 grudnia 2022 r. – podaje gouvernement.lu.

Przypominamy, że 12 grudnia 2017 r. Komisja Europejska zatwierdziła wniosek i przedłużyła licencję na stosowanie glifosatu na okres od 16 grudnia 2017 do 15 grudnia 2022 r. – na pięć lat. Substancja ta od lat budzi skrajne emocje. Glifosat został wprowadzony na rynek w 1971 r. Jest to substancja czynna stosowana nalistnie do nieselektywnego (tzw. totalnego) zwalczania roślinności.

Czy zatem jedno Państwo może zakazać aplikacji substancji, skoro prawnie jest ona zatwierdzona? Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, raczej nie i jest to sprawa dla prawników. Niedawno, w lipcu 2019 r., podobna sytuacja miała miejsce w Austrii. Jednak 9 grudnia 2019 r. szefowa tymczasowego rządu Austrii zapowiedziała, że nie podpisze zakazu ze względu na pewien szczegół techniczny.

Mimo wszystko na gorąco zapytaliśmy o glifosat prof. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. Jego zdaniem szanse na przedłużenie możliwości stosowania tej substancji w Unii Europejskiej są prawie zerowe. Jak dodał w rozmowie z nami, firmy fitofarmaceutyczne pracują nad wprowadzeniem nowych substancji, z innej grupy chemicznej, które będą działały krótko.

To spowoduje nowe problemy, gdyż będzie trzeba aplikować je częściej i tym samym wzrosną koszty produkcji. Nawet zdaniem eksperta, na 1 hektarze, do pięciu razy więcej. Może się to odbić zwłaszcza na tych, którzy gospodarują w tzw. systemach uproszczonych.