Chodzi dokładnie o Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/2364 z 2 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresu zatwierdzenia substancji czynnej glifosat. Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ma zatem już moc prawną.

Datę ostatecznego zezwolenia zastępuje się datą 15 grudnia 2023. W mocy zatem przedłuża się ostatnie dokumenty i oznacza to, że glifosat można stosować na "starych zasadach". W między czasie zostaną podjęte dalsze kroki i rozstrzygnięta będzie przyszłość dla tej substancji. Prawdopodobnie jej zakres stosowania po 2023 r. zostanie ograniczony tylko do wybranych działań.

Glifosat to substancja czynna, która jako jedyna doczekała się tak skomplikowanej procedury oceny. Batalia, która trwa latami, przyczyniła się do tego, że przebiega ona indywidualną ścieżką wyznaczoną przez Komisją Europejską. Wniosek o odnowienie zatwierdzenia tej substancji złożono już dniu 12 grudnia 2019 r.

Następnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/724 ( 4 ) wyznaczono Francję, Węgry, Niderlandy i Szwecję do pełnienia wspólnie funkcji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w procedurze odnowienia zatwierdzenia glifosatu. Te cztery państwa członkowskie utworzyły grupę ds. oceny glifosatu („AGG”).

Jak czytamy w rozporządzeniu w 18 sierpnia 2020 r. AGG potwierdziła dopuszczalność wniosku o odnowienie, a 15 czerwca 2021 r. AGG przedłożyła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) swój wstępny projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia.

W trakcie konsultacji publicznych dotyczących wstępnego projektu sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia dla glifosatu za pośrednictwem AGG przedłożono Urzędowi bardzo dużą liczbę uwag. Ocena wszystkich dostarczonych dokumentów wymaga czasu.

Ponadto 14 marca 2022 r. urząd zwrócił się do wnioskodawcy o przekazanie znacznej ilości dodatkowych informacji, które przedłożono w odpowiednim terminie. Dodatkowo AGG i Urząd wskazały bardzo dużą liczbę kwestii do omówienia przez ekspertów podczas wzajemnej oceny. Ocena dodatkowych informacji przez AGG oraz wzajemna ocena prowadzona przez Urząd jest zawiła i potrzeba czasu, aby wszystkie dostarczone dokumenty ocenić.

W maju 2022 Urząd i Europejska Agencja Chemikaliów („ECHA”) poinformowały Komisję, że nie jest w stanie ocenić ponownie glifosatu we wskazanym terminie. Wnioski te zostaną przyjęte nie wcześniej niż w lipcu 2023 r.

Biorąc zatem pod uwagę, że ocena substancji czynnej glifosat została opóźniona z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, należy przedłużyć okres zatwierdzenia tej substancji czynnej, aby zapewnić czas niezbędny do zakończenia oceny wymaganej do podjęcia decyzji w sprawie wniosku o odnowienie zatwierdzenia tej substancji czynnej – czytamy w rozporządzeniu KOMISJI (UE) 2022/2364 z dnia 2 grudnia 2022 r.

Zapytaliśmy o to prof. dr hab. Marka Mrówczyńskiego dyrektora IOR-PIB w latach 2018- 2021 oraz 2007 - 2012.

Dobrze, że Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu o 1 rok możliwości stosowania substancji czynnej glifosat, który w Polsce zarejestrowany jest przez MRiRW w 98 herbicydach, służących do nieselektywnego zwalczania chwastów. Glifosat znajduje się na unijnej liście substancji do zastąpienia, czyli w najbliższych latach powinien zostać wymieniony na inną substancję czynną o odmiennym mechanizmie działania. Problem polega na tym, że aktualnie nie istnieje substancja czynna, która mogłaby zastąpić glifosat. Firmy fitofarmaceutuczne prowadzą badania, które mają wskazać nową substancję czynną, ale problem polega na bardzo wysokich wymaganiach zdrowotnych i środowiskowych, obowiązujących w UE - tłumaczy ekspert.

- W ekoschemacie rolnictwo węglowe, popiera się systemy uproszczonej uprawy gleby, czyli pasowej strip- till oraz bezorkowy. Te systemy nie istnieją bez zastosowania glifosatu, co było jedną z przyczyn pozytywnej decyzji KE, która dotyczyła przedłużenia o 1 rok zezwolenia na stosowanie w UE tej s.cz. Za prawie rok można spodziewać się decyzji, która przedłuży być może o 15 lat, możliwość stosowania glifosatu w UE. Należy spodziewać się jednak wprowadzenia ograniczeń w zakresie stosowania glifosatu, które mogą dotyczyć likwidacji desykacji roślin oraz określenia maksymalnej sumarycznej dawki s.cz. na 1 ha w ciągu roku. Nadzieje także pokłada się w nowych formulacjach herbicydów zawierających tą substancję czynną. Polski patent w tym zakresie to preparat oparty na glifosacie wraz zbudowanymi adiuwantami wielofunkcyjnymi użytymi w celu poprawy skuteczności tego produktu i obniżenia finalnie stosowanej dawki. W sytuacji obniżenia s.cz. na ha będzie to bardzo potrzebne rozwiązanie - komentuje prof. Mrówczyński.