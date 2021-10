Główny Inspektor ORiN o integrowanej produkcji

Andrzej Chodkowski, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa weźmie udział w agrotechnicznej debacie pt. Precyzja w ochronie i nawożeniu wymogiem Zielonego Ładu podczas konferencji „Farmera” Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Spotkanie odbędzie się 3 listopada.

Już teraz zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa w tym ważnym, rolniczym wydarzeniu.

Od 2023 r. będą nas obwiązywać zasady Europejskiego Zielonego Ładu. Mają one ograniczyć stosowanie środków produkcji. Czy integrowana produkcja roślin, która funkcjonuje u nas już kilka lat, ma szanse wesprzeć tą nową rzeczywistość. Bo przypominamy, że IP z definicji to system uprawy uwzględniający oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. Ma on umożliwić uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia.

Integrowana produkcja

- Do tej pory integrowana produkcja mimo tego, że jest systemem bardzo przyjaznym dla konsumenta i dla środowiska, była niewykorzystaną szansą. Ze statystyk wynika, że w ubiegłym roku mieliśmy ok. 3 tys. rolników, którzy stosowali zasady IP na 17 tys. ha. Z udziałem tej metody wyprodukowano ok. 0,5 mln t certyfikowanych produktów. To przy wolumenie całkowitej produkcji jest nieduży procent – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Andrzej Chodkowski.

System jest wykorzystywany głównie przez producentów owoców i warzyw. Bardzo rzadko przez tych rolników, którzy prowadzą typowe uprawy rolnicze. To wpływa też na strukturę geograficzną produkcji.

- Jeśli spojrzy się na liczbę certyfikatów to prawie połowa dotyczy województwa mazowieckiego. I jest to głównie produkcja ogrodnicza. Natomiast w ubiegłym roku w takich województwach jak zachodniopomorskie, czy opolskie wydano zaledwie po jednym certyfikacie. Czyli typowa produkcja rolnicza niewiele miała wspólnego z tym systemem – podkreśla główny inspektor.

Ale mimo to teraz widzi szansę rozwoju w zasadach związanych z Europejskim Zielonym Ładem. Wymienia trzy powody.

Szanse rozwoju IP

- Po pierwsze dlatego, że w Polsce jest bardzo duża liczba gospodarstw, które mogą w praktyce stosować produkcję integrowaną i nie potrzebują one olbrzymich nakładów, aby ją wprowadzić. System integrowanej produkcji jest bardzo prosty. Sam proces wdrożenia IP jest szybki, nie wymaga poważnych zabiegów biurokratycznych, ani wysokich nakładów finansowych – mówi.

Drugi czynnik, który przemawia za możliwym sukcesem, to fakt, że rolnik ma dostępną dokumentację. Na stronach internetowych PIORiNu są „zawieszone” metodyki integrowanej produkcji, które krok po kroku mówią jak prowadzić całą agrotechnikę uprawy, od nawożenia po ochronę roślin.

- I ten trzeci, najważniejszy czynnik to ten, że integrowana produkcja może być drogą do spełnienia celów Zielonego ładu i strategii Od pola do stołu. Dzięki tej metodzie możemy podnieść poziom bioróżnorodności, możemy stosować środki ochrony roślin w sposób racjonalny. Polskie ministerstwo rolnictwa przewiduje odpowiednie wsparcie na wdrażanie tych celów. W projekcie Krajowego Planu Strategicznego na wspieranie integrowanej produkcji przewidziano moim zdaniem wysoką stawkę, bo 1300 zł na ha. Myślę, że to jest dobra zachęta – wyjaśnia.

Ale są też pewne bariery, gdyż w ramach ekoschematów wpieranych ma być 21 tys. ha upraw w systemie integrowanym, a to jest kropla w morzu, zwłaszcza, gdy myślimy o rozwoju produkcji rolniczej.

- Pamiętajmy, że mówimy cały czas o projekcie KPS. Uważam, że w przypadku większego zainteresowania tym ekoschematem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie miało możliwość elastycznego reagowania – dodał na koniec.