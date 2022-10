Gnatarz, ślimaki, mszyce… Walczymy ze szkodnikami w rzepaku! | Rolnik NIEprofesjonalny

Kolejny odcinek Agrorewolucji!

Meldujemy się w gospodarstwie Sylwii! Trzeba przyznać, że na jej pole szliśmy z duszą na ramieniu, a to dlatego, że w ostatnim czasie spadły tam bardzo obfite deszcze. A przecież zalane uprawy to jeden z największych koszmarów rolnika! Co czekało nas na miejscu? No nie powiemy, trochę się zdziwiliśmy… W każdym razie okazało się, że woda na polu to nie jedyne zmartwienie w tym momencie. Rzepak Sylwii ma jeszcze innych wrogów - szkodniki. Jakie zabiegi trzeba wykonać, by ochronić plon przed grzybem i pasożytami? Czy uda nam się uratować zbiory Sylwii przed szkodnikami? Zobaczcie sami!

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

