Rok po debiucie rynkowym w Polsce, środek ochrony roślin zawierający glifosat - Halvetic zadebiutuje w Rumunii – na jednym z kluczowych rynków europejskich dla biznesu Agro Grupy CIECH.

Rumunia jest jednym z kluczowych rynków dla biznesu Agro Grupy CIECH. Dlatego działająca tam spółka CIECH Agro Romania systematycznie poszerza swoją ofertę o rozwiązania zarówno przygotowane przez CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin, jak i hiszpański Proplan (przejęty przez CIECH w 2018 roku). Aktualnie rolnicy w Rumunii mogą nabyć blisko 20 produktów z oferty Grupy.

Debiutujący w Rumunii Halvetic to nowy herbicyd na bazie glifosatu, oparty o innowacyjną i opatentowaną technologię („Better Glyphosate Technology®”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji aktywnej przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę, w porównaniu do istniejących standardów. To przełom na światowym rynku formulacji glifosatu, a jednocześnie odpowiedź Grupy CIECH na wyzwania związane z transformacją rolnictwa zgodną z założeniami unijnej strategii „Od pola do stołu”, zakładającej ograniczenie stosowania środków ochrony roślin przy uprawie żywności o 50 proc. do roku 2030. Europejskie regulacje sprawiają, że w najbliższych latach należy się spodziewać rosnącego zapotrzebowania na produkty rolnicze cechujące się większą efektywnością i wykorzystujące nowe technologie.

- Cieszymy się, że rumuńscy rolnicy już wkrótce będą mogli skorzystać z szeregu korzyści, które niesie za sobą nasz najbardziej innowacyjny produkt, Halvetic. . Halvetic ma nie tylko praktyczne zalety, takie jak choćby wysoka skuteczność, ale również wspiera odpowiedzialność oraz zrównoważony rozwój. To kierunek, w którym będziemy konsekwentnie podążać, proponując rolnikom w Europie i poza nią nasze rozwiązania – mówi Wojciech Babski, szef biznesu AGRO i Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Dążenie do poszerzenia oferty CIECH o kolejne, innowacyjne produkty w biznesie Agro jest ważnym elementem strategii Grupy na lata 2022-2024. Dynamiczny rozwój tej działalności CIECH ma opierać się na budowie portfolio innowacyjnych środków ochrony roślin, ekspansji geograficznej (w tym wprowadzeniu Halvetic na kolejne rynki – zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza Europą), a także na nowoczesnych usługach dla rolnictwa, opracowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Rumunia jest jednym z najbardziej znaczących producentów płodów rolnych w Unii Europejskiej, a powierzchnia ziemi rolnej sięga tam 13,4 milionów hektarów, co stanowi obszar nieznacznie mniejszy od terenów rolniczych w Polsce. Potencjał rynkowy na środki oparte na standardowej dawce glifosatu (360 g na litr) jest szacowany na ok. 6 mln litrów substancji czynnej.

W ciągu roku CIECH uzyskał pozwolenia do wprowadzenia Halvetic do obrotu m.in. w Czechach, Łotwie, Litwie czy Grecji, a w toku są rejestracje w Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Niemczech.