Herbicyd doglebowy z RSM

W warunkach suszy skuteczność działania herbicydów doglebowych jest ograniczona. Można ją podnieść m.in. poprzez dodanie do cieczy roboczej adiuwantu.

Herbicydy doglebowe, aby mogły wykazać oczekiwaną skuteczność, muszą w odpowiedniej ilości dotrzeć do miejsca działania, pomimo że sposób ich stosowania i docierania do chwastów jest diametralnie różny i uzależniony od innych czynników niż w przypadku herbicydów nalistnych. Herbicydy doglebowe stosuje się najczęściej w formie opryskiwania na powierzchnię gleby, a tylko niektóre i tylko w warunkach skrajnej suszy miesza się płytko z glebą. Korzystne jest, aby znajdujący się na powierzchni gleby herbicyd dokładnie pokrył jej powierzchnię, najlepiej w formie jednolitej warstewki (mikrofilmu). Takie pokrycie zwiększa bowiem szansę kontaktu każdego wschodzącego chwastu z substancją aktywną herbicydu. Jest to ważne, ale na ogół niewystarczające. Do efektywnego działania herbicydów stosowanych doglebowo istotne jest również, aby znaczna część substancji aktywnej dotarła na niewielką głębokość do gleby i znalazła się w strefie kiełkowania chwastów. Ze strefy do 5 cm głębokości kiełkuje bowiem zdecydowana większość chwastów nasiennych (ocenia się, że ponad 99 proc.), a tylko nieliczne (np. owies głuchy) mogą wschodzić z warstw głębszych (do 20 cm). W strefie kiełkowania herbicyd może działać bezpośrednio na chwasty, dostając się do nich już w czasie pęcznienia nasion – pierwszego etapu kiełkowania, lub na chwasty skiełkowane, a nawet wschodzące, przez wytworzone korzonki zarodkowe i inne podziemne ich części.

Kluczową rolę umożliwiającą przemieszczanie herbicydu z powierzchni gleby w kierunku kiełkujących nasion chwastów, a następnie jego pobranie pełni znajdująca się w glebie woda. Jej brak lub niedostateczna ilość w warstwie, z której potencjalnie kiełkuje najwięcej nasion chwastów (0-5 cm), to najczęściej spotykana przyczyna słabej aktywności herbicydów doglebowych. Na glebach, na których powierzchnia jest silnie przesuszona w wyniku braku opadów i uprawy mechanicznej, część chwastów wschodzi z większych głębokości i bezpiecznie pokonuje warstwę, w której znajduje się nieaktywny, pozbawiony kontaktu z wodą, herbicyd. Późniejsza jego aktywacja przez opady nie odgrywa już przeważnie żadnej roli, gdyż chwasty są już nadmiernie wyrośnięte i silnie zakorzenione.

W celu poprawy efektywności zabiegu przedwschodowego odchwaszczania niezbędne jest zastosowanie adiuwantów. Ich zadaniem jest poprawa równomierności pokrycia powierzchni gleby przez ciecz opryskową, a także wnikanie herbicydu do strefy kiełkowania nasion chwastów w powierzchniowej warstwie gleby. Adiuwanty przeznaczone do herbicydów doglebowych zawierają najczęściej mieszaninę olejów i substancji powierzchniowo-czynnych. Podnoszą one skuteczność chwastobójczą herbicydów doglebowych, szczególnie w warunkach suszy lub silnych opadów, zmniejszając ryzyko fitotoksyczności oraz skażenia środowiska. Badania nad nimi są stale prowadzone.

Jedna z ostatnich publikacji na ten temat została zamieszczona w 36. numerze kwartalnika naukowego „Fragmenta Agronomika”. Zespół badawczy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w składzie: prof. Zenon Woźnica, dr hab. Robert Idziak, mgr Angelika Sobczak i mgr Bartłomiej Naskrent podjęli się zadania analizy wpływu adiuwantów Atpolan Soil Maxx oraz Grounded, a także roztworu saletrzano-mocznikowego (RSM) na chwastobójcze działanie herbicydu Adengo 315 SC zawierającego tienkarbazon metylu i izoksaflutol. Włączenie do doświadczenia RSM-u nie było przypadkowe. Nawóz ten charakteryzuje się właściwościami higroskopijnymi, czyli zdolnością do chłonięcia wody z powietrza, co ogranicza tempo wysychania kropel opryskowych i krystalizację osadów. W przypadku herbicydów stosowanych doglebowo taka właściwość RSM może sprzyjać ich dłuższemu utrzymywaniu się w wierzchniej warstwie gleby oraz lepszej dostępności dla kiełkujących i wschodzących chwastów.

Uzyskane wyniki pozwoliły autorom na wyciągnięcie następujących wniosków:

Skuteczność chwastobójcza mieszaniny tienkarbazon + izoksaflutol stosowanej w dawce zalecanej (36 g/ha + 90 g/ha) w stosunku do chwastnicy jednostronnej, komosy białej i rdestówki powojowej była wysoka, odpowiednio: 87-94 proc., 92-99 proc. i 89-92 proc., a niższa po zredukowaniu dawki do 22,5 g/ha + 56,3 g/ha i wynosiła wówczas: 82-85 proc., 86-95 proc., 82-87 proc.

Nie wykazano jednoznacznie korzystnego wpływu RSM (w dawce 100 l/ha) na skuteczność chwastobójczą Adengo 315 SC stosowanego w dawce zredukowanej, choć obserwowano tendencje do poprawy jego działania.

Wykazano tendencję do skuteczniejszego działania Adengo 315 SC z dodatkiem adiuwantu Atpolan Soil Maxx (ASM) niż z Grounded, niezależnie od obecności lub braku RSM w cieczy roboczej..

Adengo 315 SC niezależnie od dawki oraz dodatku bądź braku RSM lub adiuwantów było bezpieczne dla roślin kukurydzy.

Eliminacja zachwaszczenia z wykorzystaniem Adengo 315 SC w dawce pełnej, a także obniżonej, ale z dodatkiem adiuwantów i/lub RSM wpływała korzystnie na plon ziarna kukurydzy.▪