Hukkata 500 SC – nowy herbicyd selektywny

Ciech Sarzyna wprowadza nowy preparat chwastobójczy do swojej oferty. Hukkata 500 SC to herbicyd selektywny, który zalecany jest do stosowania w uprawie zbóż ozimych - pszenicy, jęczmienia, pszenżyta i żyta.

Zdaniem producenta, sprawdza się on jako partner do kompletnych mieszanin zbiornikowych do zwalczania chwastów dwuliściennych oraz miotły zbożowej. Hukkata 500 SC to produkt szczególnie efektywny w zwalczaniu jesiennego fiołka polnego, chabra bławatka oraz samosiewów rzepaku w zarejestrowanej dawce.

Hukkata 500 SC przeznaczony jest do zwalczania takich chwastów jak: miotła zbożowa, chaber bławatek, bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna i samosiewy rzepaku. To efekt działania substancji czynnej - diflufenikanu - zaliczanej do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, barwników biorących udział w procesie fotosyntezy.

Hukatta dobrze radzi sobie w zwalczaniu jesiennym fiołka polnego, chabra bławatka oraz samosiewów rzepaku.

- Mamy nadzieję, że dołączy do licznego grona produktów cieszących się dużą popularnością wśród naszych klientów. Dzięki intensywnym pracom naszego centrum badawczo-rozwojowego, wkrótce chcemy wprowadzić kolejne ciekawe nowości na rynek - mówi Jacek Skwira, portfolio menadżer Ciech Sarzyna.

Nowość w ofercie Ciech Sarzyna to herbicyd selektywny o działaniu kontaktowym, stosowany nalistnie i doglebowo w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną jej ilość - zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 0,375 litrów na hektar. Natomiast zalecana ilość wody wynosi 200-400 l/ha.

Środek pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo korzenie chwastów. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Optymalna wilgotność gleby sprzyja działaniu preparatu. W odpowiednich warunkach doglebowe działanie substancji czynnej może utrzymywać się przez ponad 8 tygodni od zastosowania. Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.