Pogoda sprzyja rozwojowi mszyc. Niestety panujące temperatury i brak opadów to idealne warunki zarówno do kolonizacji ozimin, jak i przenoszenia wirusów.

Problemy powodowane na młodych plantacjach ozimin przez mszyce mogą być w tym sezonie szczególnie dotkliwe

Mszyce mogą uszkadzać roślinę bezpośrednio, poprzez uszkodzenie tkanki liściowej, jak również pośrednio - szkodniki te są potencjalnymi nosicielami wirusów

Warunki dla rozwoju mszyc są niemal idealne

Trwają zbiory kukurydzy na ziarno, a co za tym idzie mszyce masowo przelatują z tej rośliny na oziminy - zwłaszcza na rzepak oraz wcześnie wysiewany jęczmień. Mszyce są groźne we wszystkich oziminach, jednakże wspomniane tu rośliny są szczególnie wrażliwe na ich obecność na plantacjach.

Rozwojowi mszyc niemal idealnie sprzyja tegoroczna jesień. Ciepły, a w zasadzie często upalny wrzesień, w połączeniu z suchymi warunkami, doskonale wpisują się w cykl rozwojowy mszyc. Niestety w takich warunkach pogodowych mszyce rozprzestrzeniają się wręcz lawinowo i bardzo szybko są w stanie opanować kolejne plantacje.

Duże ryzyko przenoszenia wirusów przez mszyce

Musimy wiedzieć, że kukurydza nie jest dla mszyc docelowym gatunkiem żerowania. W istocie stanowi ona swoistą poczekalnię dla tych szkodników. Na plantacjach kukurydzy pojawiają się one bezpośrednio po żniwach. W tym czasie kolonie mszyc zakładane są również w innych, zazwyczaj dziko rosnących gatunkach (np. w trawach). Po okresie konsumpcji na skolonizowanych liściach kukurydzy i we wspomnianych trawach mszyce przelatują na młode rośliny ozime. Masowe przenosiny odbywają się w trakcie zbiorów kukurydzy na ziarno. Niestety wraz z ową wędrówką mszyc przenoszone są choroby wirusowe. Tu jednak zaznaczmy, że nie wszystkie mszyce muszą przenosić wirusy, jednakże wiele zależy m.in. od tego, gdzie szkodniki wcześniej żerowały. Generalnie mszyce przenoszą wirusy poprzez bytowanie na roślinach dziko rosnących, jednak nie znamy pełnej drogi jaką dany szkodnik przebył zanim pojawił się np. w jęczmieniu. Mógł wszak pobierać pokarm zarówno z traw, jak i później z kukurydzy, by finalnie przenieść się na młodą oziminę. Co gorsza - mszyce mogą przekazywać swojemu potomstwu geny umożliwiające zawirusowanie roślin kolonizowanych.

Ochrona insektycydowa będzie konieczna

Wskazane będą więc zabiegi insektycydowe - zwłaszcza w rzepaku, ale i w jęczmieniu ozimym. Pamiętajmy, że mszyce stanowią duże zagrożenie także dla innych zbóż - na pierwszy plan wysuwają się tu pszenice. Wcześnie wysiewane plantacje również mogą wymagać ochrony insektycydowej, zwłaszcza dotyczy to plantacji w najbliższym sąsiedztwie kukurydzy.

Przypomnijmy, że głównym zagrożeniem w jęczmieniu ozimym jeśli chodzi o choroby przenoszone przez mszyce wiąże się z potencjalnym ryzykiem infekcji BYDV (żółta karłowatość jęczmienia). Wirus ten może pojawić się także w innych zbożach, również w pszenicy. Ochrona przed infekcją wspomnianym wirusem możliwa jest tylko w okresie jesiennym.