Idealne warunki do jesiennego odchwaszczania zbóż

W jesiennym odchwaszczaniu zbóż większym ryzykiem są zbyt niskie wskazania słupka rtęci aniżeli zbyt wysokie, fot. farmer.pl

Idealne warunki do zabiegu ochronnego istnieją tylko na papierze – w praktyce o pełnym sukcesie zabiegu decyduje tak wiele czynników, że realnie nie ma szans, by wszystkie podręcznikowe elementy wystąpiły w danym momencie. Do ideału trzeba jednak dążyć, a w tym przypadku to właśnie modelowe warunki do jesiennej ochrony herbicydowej będą stanowiły wzorzec.

Temperatura jest jednym z kluczowych czynników – niezależnie od terminu wykonywania zabiegu. W jesiennym odchwaszczaniu zbóż większym ryzykiem są zbyt niskie wskazania słupka rtęci aniżeli zbyt wysokie. Generalnie nie wykonujemy zabiegów ochronnych przed spodziewanymi przymrozkami. Temperatura to klucz do skutecznego odchwaszczania Pewnym wyjątkiem potwierdzającym regułę jest tu chlorotoluron – substancja ta może być aplikowana podczas ujemnej temperatury (do -3° C), jednakże w roślinie zacznie działać dopiero w momencie, gdy temperatura powietrza osiągnie przynajmniej 0°C. Żadna substancja nie będzie działać w ujemnych temperaturach. Dlatego też obok warunków podczas zabiegu ważne są wskazania termometrów po aplikacji – zarówno po samym zabiegu, jak i kilka dni po nim. Jeśli po wykonaniu zabiegu przyjdą cykliczne przymrozki, to działanie podanej substancji aktywnej jest znacznie ograniczone. Pamiętajmy, że zwalczana roślina musi się zatruć, a sam proces zatruwania jest najbardziej dynamiczny w warunkach sprzyjających wegetacji, czyli przy odpowiednio wysokich temperaturach. Kluczowe są tu pierwsze godziny po zabiegu. Niemniej trzeba mieć też na uwadze, że w przypadku zabiegu w temperaturach granicznych (minimalnych dla działania substancji aktywnej) proces pobrania przez roślinę następuje wolniej, dlatego też dobrze jest, by nawet kilka dni po aplikacji utrzymywały się temperatury pozwalające roślinom na wegetację. Dotyczy to zwłaszcza zabiegów nalistnych, ale przecież spora część jesiennej ochrony skupia się na zwalczaniu chwastów także drogą doglebową. Tutaj pamiętajmy o tym, że nie będzie sprzyjającym zjawiskiem przemarzanie gleby, które utrudnia substancji aktywnej ruch w glebie, a dodatkowo jej pobranie przez chwasty, które rozpoczynają proces kiełkowania. Oczywiście przy niskich temperaturach gleby chwasty również w zasadzie całkowicie wyhamowują swój rozwój, jednakże po ociepleniu mogą wznawiać wegetację – tymczasem substancja aktywna może być już wówczas na tyle rozłożona w glebie, że nie będzie w stanie w najmniejszym nawet stopniu zwalczyć niepożądanych roślin (...).

