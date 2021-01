Ile będzie kosztowało wycofanie substancji czynnych środków ochrony roślin z rynku UE?

Na to pytanie i nie tylko, postaramy się odpowiedzieć podczas naszego najnowszego webinarium pt: „Ekonomiczne i nie tylko, aspekty wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin dla produkcji roślinnej”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 dnia 21 stycznia, oczywiście na portalu farmer.pl.

W zasadzie od tego pytania powinny się rozpocząć rozważania dotyczące wprowadzania w życie tzw. Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu” i „Na rzecz bioróżnorodności”. Niestety, jak dotąd Unia Europejska takich wyliczeń nie przedstawiła.

Prof. Marek Mrówczyński – dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu powołując się na dane Kleffmann i Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin podjął się tego tematu. Wyliczenia przedstawi podczas naszego webinarium. Powie o wpływie ewentualnego wycofania substancji czynnych środków ochrony roślin na wzrost kosztów ochrony roślin i produkcji roślin rolniczych. Ale też i o obniżeniu plonu i jego jakości.

Przedstawił je za to Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) i o tym też prof. Mrówczyński powie na naszym spotkaniu.

Dużo dzieje się na rynku ochrony roślin. W zasadzie nie trzeba nawet przepisów dotyczących redukcji o połowę środków ochrony roślin w ciągu dziesięciu lat, bo one sukcesywnie są z rynku usuwane. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009 począwszy od 2018 r. UE zaopiniowała do wycofania lub usunęła z katalogu aż 24 substancje czynne. W zamian niestety nie dostaliśmy wiele. Czy nas na to stać?

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa i rejestracji. Osoby, które się zalogują będą miały możliwość zadać na żywo pytanie naszemu Prelegentowi i podzielić się swoimi opiniami.

21 stycznia o godz. 10 na portalu farmer.pl webinarium z prof. Markiem Mrówczyńskim pt. „Ekonomiczne i nie tylko, aspekty wycofywania substancji czynnych środków ochrony roślin dla produkcji roślinnej”.