Ile musi minąć czasu od zabiegu ochrony do opadów?

Kilka najbliższych dni ma – zgodnie z prognozami – obfitować w deszcze. Ile czasu od zabiegu pestycydowego musi minąć zanim zacznie padać?

Czy można przyspieszyć wchłanianie substancji przez roślinę?

Na wielu plantacjach w najbliższych dniach powinny zostać zastosowane zabiegi fungicydowe (T-2 w oziminach, zabieg na „płatek” w rzepaku, powschodowa ochrona herbicydowa w kukurydzy). Pogoda może jednak nie sprzyjać – niektóre prognozy na zachodzie Polski zapowiadają nawet 2 tygodnie opadów. Zapewne nie będą to opady intensywne, ale jak to zwykle bywa – takie, które będą utrudniały wjazd na pole z aplikacją fungicydów czy herbicydów. Nie jeden z nas zapewne ma w swoim koncie zjazd z opryskiwaczem z pola spowodowany opadami deszczu. Ile więc musi minąć czasu od aplikacji do opadów aby zabieg był skuteczny?

Deszcze mogą skutecznie utrudniać ochronę Fot. KB

Gdzie znaleźć informacje o czasie bez deszczu?

Stosowne informacje dotyczące wpływu opadów podawane są zazwyczaj na etykiecie środka ochrony roślin, jednak nie jest to reguła. Warto więc znać czas jaki musi minąć – dla danej substancji czynnej- od pokrycia rośliny cieczą do opadów. Sprawdźmy klika z nich, które często mogą pojawiać się w najbliższym czasie na naszych plantacjach.

Substancje czynne herbicydów

Wybrane substancje do walki z chwastami:

• 2,4-D – nie stosujemy nawet do 8 godzin przed spodziewanymi opadami

• chlizalofop-P-etylowy – 3 godziny

• izoksafluol – opady po zabiegu nie obniżają skuteczności

• nikosulfuron – 2 godziny

• rimsulfuron – 4 godziny

• S-metolachlor – brak wpływu opadów

Nikosulfuron jest zdecydowanie najpopularniejszą substancją, która jest jednym z komponentów strategii herbicydowej na plantacjach kukurydzy w naszym kraju. Wyżej podano wybrane substancje, musimy jednak pamiętać, że szybkość wchłonięcia przez roślinę będzie uzależniona od licznych czynników – w lepszym pokryciu i pobieraniu substancji pomóc może zastosowanie adiuwanta.

Substancje czynne fungicydów

W przypadku fungicydów czas, jaki jest zazwyczaj potrzebny, do pełnego pobrania przez roślinę oscyluje w granicach 2 godzin. Taki właśnie czas potrzebny jest w przypadku najpopularniejszej strobiluryny – azoksystrobiny. Podobnie w przypadku triazoli – 2 godziny możemy przyjąć w przypadku tej grupy chemicznej, i najczęściej stosowanego tj. tebukonazolu. Jednak w przypadku np. protiokonazolu, który de facto jest w tym roku (po wycofaniu epoksykonazolu) bardzo popularnym komponentem w zabiegach T-2, niektóre źródła mówią o czasie nawet 4 godzin.

Pamiętajmy, że ochrona to nie wyścigi. Mimo, że czasem musimy ryzykować, to jeśli prognozy są optymistyczne, zaczekajmy chwilę z zabiegiem. Ochrona za dużo kosztuje.. Co jednak ważne – nie jest tak, że jeśli zjeżdżamy z pola, bo np. przyszła mżawka, to zabieg nie ma totalnie żadnej skuteczności. Część substancji została wcześniej wchłonięta, część z lekkim deszcze będzie jeszcze pobierana przez roślinę. Problem polega na tym, że wówczas nie jesteśmy w stanie ocenić, jak bardzo skuteczna była taka ochrona.