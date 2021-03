Impas także w ochronie pszenicy ozimej

Jak będzie wyglądać ochrona pszenicy ozimej przed agrofagami w dekadzie ograniczeń chemizacji produkcji, czyli realizacji Strategii „Od pola do stołu”? Niestety, również w przypadku tego gatunku czekają nas spore zmiany.

Strategia Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” zaleca obniżenie stosowania ś.o.r. o 50 proc. w ciągu 10 lat. Redukcje te bardzo dotkliwie odczuwamy już teraz, co rusz dowiadując się o nowych cięciach dostępnych substancji czynnych. Zazwyczaj dzieje to się po wygaśnięciu terminu odnawiania ich rejestracji. Substancje czynne znikają wówczas bezpowrotnie, a wraz z nimi z handlu, a następnie z użycia zniknąć muszą dziesiątki pestycydów. Jak to wygląda w przypadku pszenicy ozimej, gatunku chronionego najintensywniej ze zbóż? Na ten temat rozmawiamy z prof. Markiem Mrówczyńskim z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

„Farmer”: Największych problemów można spodziewać się w zakresie asortymentu dostępnych insektycydów. Jaki to będzie miało wpływ na uprawy zbożowe?

Prof. Marek Mrówczyński: Rzeczywiście pula insektycydowych substancji czynnych będzie sukcesywnie i dotkliwie się kurczyła. Od 17 kwietnia 2020 r. nie można stosować insektycydów zawierających chloropiryfos, natomiast od 1 lipca 2020 r. zakazane jest stosowanie dimetoatu, a do 20 lipca 2021 r. można stosować pyretroid – beta-cyflutrynę, która występuje w 4 insektycydach. Aktualnie w Polsce do zwalczania szkodników występujących w pszenicy ozimej można stosować 87 insektycydów. Do eliminacji skrzypionek zbożowych w pszenicy ozimej zarejestrowanych jest 58 insektycydów oraz 45 preparatów do zwalczania mszyc zbożowych. Do zwalczania żółwinka zbożowego jest zarejestrowanych tylko 5 środków, natomiast przeciwko wciornastkom zbożowym dopuszczony jest tylko jeden preparat. Szykują się jednak poważne zmiany. Niestety, w najbliższym czasie zostaną wycofane kolejne pyretroidy: alfa-cypermetryna, która zarejestrowana jest w 13 insektycydach, esfenwalerat występujący w 2 preparatach i lambda-cyhalotryna znajdująca się w 17 zoocydach. W ciągu kilku lat przewiduje się wycofanie wszystkich pyretroidów, które stanowią grupę aż 100 insektycydów. Po wycofaniu wszystkich pyretroidów pozostanie tylko 5 substancji do stosowania w zbożach. Zniknięcie tak popularnej grupy związków uniemożliwi zwalczanie i prawidłową ochronę wielu upraw. W takiej sytuacji do zwalczania skrzypionek zbożowych nie będzie żadnych insektycydów, co generować może duże straty ekonomiczne. Podobnie będzie ze zwalczaniem mszyc zbożowych, gdyż pozostanie tylko 5 insektycydów, co uniemożliwi racjonalne zwalczanie wektorów chorób wirusowych. Również po wycofaniu alfa-cypermetryny nie będzie możliwości zwalczania wciornastków zbożowych, nie będzie także preparatów do ochrony przed żółwinkiem zbożowym, gdy zostanie wycofana deltametryna.

Jeśli chodzi o pozostałe szkodniki, znaczenia gospodarczego w uprawach zbożowych nabierają także ślimaki. Niestety, również asortyment moluskocydów będzie się kurczył. Aktualnie w Polsce zarejestrowanych w pszenicy ozimej jest 26 preparatów tego typu, z czego tylko 2 zawierają fosforan żelaza, natomiast 24 posiadają metaldehyd, który przewidziany jest do wycofania, gdyż zbyt długo zalega w środowisku.

Wiele wskazuje na to, że w roku 2021 Komisja Europejska (KE) sukcesywnie skreślać będzie kolejne triazole z listy dozwolonych substancji czynnych. Jak wówczas zmieni się asortyment dostępnych fungicydów w zbożach?

Cały wywiad z prof. Markiem Mrówczyńskim ukazał się w marcowym numerze miesięcznika "Farmer".

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Faktycznie, szykują się w tym zakresie duże zmiany. Znane są daty wygaśnięcia rejestracji poszczególnych substancji triazolowych (tabela), które powszechnie są stosowane w ochronie zbóż przed patogenami grzybowymi. Po upłynięciu tych terminów należy spodziewać się, że zostaną wdrożone odpowiednie przepisy wykonawcze zakazujące ich stosowania. Tak się stało już w przypadku propikonazolu, który można było stosować do 19 marca 2020 r. „Odstrzelony” został także epoksykonazol, który występuje w 49 preparatach. W Polsce sprzedaż produktów zawierających epoksykonazol jest możliwa do 1 marca 2021 r., a zużycie zapasów jest wyznaczone na 1 marca 2022 r. Aktualnie w Polsce do zwalczania patogenów pszenicy ozimej zarejestrowanych jest 361 fungicydów. Po spodziewanych kolejnych redukcjach substancji triazolowych może zostać wycofanych 90 fungicydów zawierających tebukonazol, 16 – difenokonazol, 9 – tetrakonazol, 8 – cyprokonazol oraz 3 fungicydy zawierające bromukonazol. W sumie ewentualne usunięcie fungicydów z grupy triazoli może spowodować zmniejszenie puli środków aż o 175, czyli praktycznie o połowę (...).