Inatreq active – nowa substancja czynna od firmy Corteva

Corteva Agriscience poinformowała o uzyskaniu pierwszej europejskiej rejestracji produktu opartego o nową substancję czynną, której nazwa handlowa to Inatreq active. To fungicyd pochodzenia naturalnego, przeznaczony do stosowania na zbożach.

Środek grzybobójczy Questar zawierający Inatreq został właśnie zatwierdzony do sprzedaży we Francji. Jest nowym fungicydem pochodzenia naturalnego o skuteczności leczniczej i ochronnej przeciwko wszystkim szczepom grzybów z rodzaju Septoria.

Produkt będzie dostępny w sprzedaży we Francji pod koniec 2020 roku, na sezon uprawowy 2021. Rejestracje produktów Inatreq w kolejnych krajach, spodziewane w nadchodzącym roku, pozwolą zaoferować nowe rozwiązania w zakresie kontroli chorób plantatorom zbóż w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, a następnie na wszystkich europejskich rynkach.

- To nowe rozwiązanie pomoże w pełni kontrolować septoriozę, najpoważniejszą chorobę atakującą pszenicę i stanowiącą największe zmartwienie uprawiających ją rolników — powiedział Jean-Philippe Legendre kierujący francuskim oddziałem Corteva Agriscience. - Nowy fungicyd — efekt pionierskiej pracy badaczy Corteva Agriscience — będzie odpowiedzią na wyzwania w zakresie zrównoważonego zarządzania oraz pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie rolników na innowacje pomagające im lepiej chronić swoje uprawy – dodał.

Jak informuje firma, Inatreq charakteryzuje się wysoką skutecznością biologiczną, a działanie przeciwko septoriozom daje rolnikom nowe narzędzie do zwalczania tych chorób, ponieważ substancja nie powoduje odporności krzyżowej na żadną z dotychczasowych grup chemicznych środków grzybobójczych stosowanych na zbożach.

- Inatreq jest najnowszym rozwiązaniem wywodzącym się z solidnego portfolio innowacyjnych technologii, nad którymi aktualnie pracujemy — powiedziała Susanne Wasson, prezes Crop Protection Business Platform w Corteva Agriscience. - Z zapałem kontynuujemy rozwijanie naszej oferty naturalnych produktów. Dzięki naturalnemu pochodzeniu Inatreq zaspokajamy także zapotrzebowanie europejskich konsumentów na żywność produkowaną w większej zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju – dodał.

Co ciekawe, substancja czynna Inatreq chroni także banany przed poważną chorobą — czarną sigatoką. Kilka krajów, w tym Belize, Kolumbia, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Wybrzeże Kości Słoniowej i Panama, zarejestrowało fungicyd Kyventiq z Inatreq active do stosowania na plantacjach bananów.