Po ogłoszeniu strategicznego partnerstwa z firmą Microsoft na rok 2021 firma Bayer wprowadziła dziś nowe rozwiązania oparte na chmurze dla przemysłu rolno-spożywczego.

AgPowered Services firmy Bayer w połączeniu z nowym Microsoft Azure Data Manager dla rolnictwa zapewniają gotowe do użycia możliwości dostępne dla firm i organizacji, od start-upów po globalne przedsiębiorstwa, po licencje i wykorzystanie do własnych wewnętrznych lub skierowanych do klientów rozwiązań cyfrowych.

Na przykład firmy, które opracowują technologie w gospodarstwach rolnych, mogą korzystać z nowej infrastruktury chmurowej i podstawowych możliwości firmy Microsoft (Azure Data Manager for Agriculture) oraz licencjonować dodatkowe możliwości firmy Bayer (Bayer AgPowered Services), aby tworzyć narzędzia cyfrowe, które wspierają korzystne wyniki agronomiczne dla rolnika. Podobnie firmy produkujące dobra konsumpcyjne mogą korzystać z oferty w chmurze do tworzenia rozwiązań zapewniających wgląd w składniki odżywcze, zrównoważony rozwój i praktyki produkcyjne w celu budowania zaufania wśród konsumentów, interesariuszy i inwestorów.

Azure Data Manager for Agriculture łączy wieloletnie doświadczenie firmy Bayer w dziedzinie rolnictwa z rozwiązaniami chmurowymi firmy Microsoft, rozwijając branżę dzięki gotowym funkcjom i solidnej infrastrukturze, które pozwalają innowatorom skupić się na zróżnicowanej wartości.

Innowacja oparta na chmurze

Po rozpoczynającej się dzisiaj wstępnej wersji zapoznawczej umożliwiającej eksplorację przez klientów zarówno usługi Azure Data Manager, jak i usług AgPowered, pełna dostępność komercyjna zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

-Tylko innowacje mogą zapewnić globalne bezpieczeństwo żywnościowe przy jednoczesnej ochronie planety. Nowoczesne rolnictwo i produkcja żywności generują ogromne ilości cennych danych, które mogą napędzać produktywność i zrównoważony rozwój — powiedział dr Robert Reiter, kierownik działu badań i rozwoju w dziale Crop Science firmy Bayer. - Jednak te dane są często odłączone, nieprzydatne w całym łańcuchu wartości, a koszty budowy rozwiązań cyfrowych od podstaw są wysokie. Nasze nowe rozwiązania oparte na chmurze pomagają sprostać tym wyzwaniom. Klienci mogą korzystać z infrastruktury i możliwości do tworzenia własnych rozwiązań i produktów cyfrowych w oparciu o najbardziej rozbudowany zbiór danych rolniczych na świecie.

Te oferty w chmurze obsługują również ekosystem, który pozwala na większą przejrzystość w całym łańcuchu wartości produkcji żywności. Ta przejrzystość, możliwa dzięki kompleksowej interoperacyjności, ułatwiłaby firmom zajmującym się dobrami konsumpcyjnymi współpracę z plantatorami w oparciu o sposób uprawy roślin i pomogłaby konsumentom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych w oparciu o praktyki pochodzenia. Potencjał wspierania zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności może ostatecznie przynieść korzyści firmom, rolnikom, konsumentom i planecie.

-Aby umożliwić rolnictwu bardziej zrównoważoną przyszłość, musimy skalować innowacje, które zaczynają się od danych — powiedział Ralph Haupter, prezes Microsoft EMEA. -Nasze partnerstwo z firmą Bayer pozwala nam korzystać ze wzajemnych doświadczeń, aby umożliwić organizacjom sprostanie wyzwaniom dzisiejszego rolnictwa.

Oprócz korzystania z platformy do rozwijania własnych wewnętrznych i skierowanych do klientów platform cyfrowych, firmy i organizacje będą mogły wprowadzać własne rozwiązania do Azure Data Manager for Agriculture i udostępniać je do licencjonowania, podobnie jak oferuje je firma Bayer.

Funkcjonalność innowacji

Początkowe usługi AgPowered jako dodatki do solidnej infrastruktury i podstawowych funkcji usługi Azure Data Manager:

- Bayer Imagery Insights – Śledź stan upraw w czasie i szybko identyfikuj obszary na polach, które wymagają uwagi, za pomocą serii zdjęć satelitarnych i danych pomocniczych w obrębie indywidualnie wybranych obszarów geograficznych.

- Obliczenia Bayer Growing Degree Day — obliczenie Growing Degree Days, kluczowe dane wejściowe dla modeli, które koncentrują się na identyfikacji kluczowych momentów zmiennych wpływających na wzrost, zdrowie i wydajność upraw, a także pojawienie się i rozwój ważnych szkodników i chorób owadzich upraw.

- Mapy zużycia wody przez rośliny uprawne firmy Bayer — uzyskaj dostęp do warstw map i danych pomocniczych, które pomagają określić ilość wody zużywanej lub traconej przez uprawę w ciągu 24 godzin. Użytkownicy będą mogli zrozumieć poziomy parowania i transpiracji plonów oraz potencjalne obszary utraty plonów z powodu braku wody, co jest kluczowym czynnikiem planowania nawadniania.

Modele danych stanowiące podstawę usług Bayer AgPowered Services są opracowywane przy użyciu publicznie dostępnych danych, takich jak informacje o pogodzie, teledetekcja, np. Wiodące rozwiązanie firmy Bayer do cyfrowego rolnictwa z subskrypcjami na ponad 220 milionach akrów w ponad 20 krajach. Wszystkie rozwiązania oparte na chmurze zostały zaprojektowane tak, aby spełniać lub przewyższać globalne wymagania dotyczące prywatności danych, zapewniając przechowywanie danych w najbardziej zaufanej chmurze na świecie z wiodącymi ofertami zabezpieczeń.

Rozwiązania oparte na Azure Data Manager mogą przynieść korzyści rolnikom, którzy chcą śledzić występowanie chorób, szkodników i chwastów, stosować precyzyjne dane wejściowe, identyfikować wzrost upraw i wzorce produkcji, mierzyć potencjalne plony, śledzić i wychwytywać emisje dwutlenku węgla oraz analizować wpływ stresu cieplnego, opadów deszczu, gradu i dane pogodowe. Oprócz wprowadzenia pierwszych usług AgPowered Services do oferty w chmurze, firma Bayer wykorzystuje możliwości Azure Data Manager do wglądu w FieldView.

Korzystając z tych opartych na chmurze rozwiązań dla przedsiębiorstw, partnerzy łańcucha wartości będą mogli zastosować wgląd w prognozy dostaw, zrównoważone zaopatrzenie i raportowanie ESG. Będą również w stanie sprostać szybko zmieniającym się preferencjom konsumentów w zakresie świeżych, wysokiej jakości składników dzięki spostrzeżeniom opartym na danych, które pozwolą zoptymalizować procesy zbioru, transportu i dojrzewania, a także zaawansowaną identyfikowalność składników żywności.

-To ważny krok w kierunku przyspieszenia wpływu dużych zbiorów danych i rolnictwa. Dzięki wysokiej jakości wnioskom napędzającym dane spodziewamy się, że łańcuch wartości będzie bardziej przewidywalny, bardziej przejrzysty i, co ważne, w którym wartość będzie dzielona aż do producentów — powiedział Jeremy Williams, szef ds. klimatu i rolnictwa cyfrowego w firmie Bayer Wydział Nauk o Roślinach. -W ten sposób zachęcamy do zrównoważonych modeli biznesowych, aby napędzać te korzyści ekosystemowe rolnictwa regeneracyjnego, zapewniając hodowcom opcje znaczącego łączenia się z łańcuchami dostaw, które rozpoczynają się w ich gospodarstwach.

Partnerstwo między Microsoft i Bayer to znaczący, strategiczny krok naprzód w realizacji ambitnego celu firmy Bayer, jakim jest 100-procentowa cyfrowa sprzedaż w dziale Crop Science do 2030 r. klienci rolnicy. Firma Bayer jest zaangażowana w wyznaczanie nowych standardów dla branży w zakresie innowacji cyfrowych opartych na danych.