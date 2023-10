Biologizacja oraz rolnictwo regeneratywne to dwa silnie formujące się kierunki, które narzucane są rolnikom w związku z realizacją założeń Zielonego Ładu. Rolnik, aby mógł z sukcesem wdrażać do praktyki rolniczej nowe metody potrzebuje nie tylko innowacyjnych rozwiązań czy też narzędzi. Dostarczyć mu trzeba także dogłębnej wiedzy, jak łączyć dostępne nowości z dobrze mu już znanymi produktami stosowanymi od lat w rolnictwie.

Przed nami konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023, która odbędzie się 14 listopada br. w Warszawie.

W sesjach agrotechnicznych skupimy się na biologizacji rolnictwa i zmianach jakie zachodzą w branży agro.

Mikrobiologia i jej możliwości są nadzieją dla realizacji zrównoważonego i regeneratywnego rolnictwa. W dziecinie tej tkwi ogromny potencjał, który dostrzegają firmy z branży agro. Owocem tych zmian jest niezliczona już dziś liczba biopreparatów pojawiających się w przestrzeni rolniczej. Zmiany zachodzą bardzo dynamicznie.

Rolnik potrzebuje skutecznych rozwiązań

Biologizacja rolnictwa to kierunek, w którym podąża także firma Syngenta. Firma nie tylko chce uzbroić rolnika w potrzebne mu narzędzia, aby mógł on realizować ambitne założenia Zielonego Ładu. Oprócz opracowania nowych produktów, chce także dostarczać rolnikowi wiedzę, tak niezbędną do zaproszenia tych nowych metod do swojego gospodarstwa.

Jak połączyć teorię z praktyką? O tym między innymi będzie mówił Michał Paulus, Crop Field & Biological Acceleration Manager CE, Syngenta Polska Sp. z o.o., podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2023r już 14 listopada br.

Wygłosi on prezentację pt. Innowacje napędzana naturą.

Prezentacja jest zaplanowana w pierwszym agrotechnicznym bloku tematycznych pt. Biopreparaty a nawożenie

Biologizacja idzie w parze z rolnictwem regeneratywnym

Jak będzie w swoim wystąpieniu przekonywał Michał Paulus, przyszłość należy do rolnictwa zrównoważonego i regeneratywnego. Wdrażanie każdego działania, które mieści się w kanonie tych dwóch pojęć ma sens. Również stosowanie produktów biologicznych wpisuje się w tą ideę. Istnieje jednak ogromna potrzeba ciągłego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Dużym wyzwaniem nie tylko dla firm, ale także dla całej branży agro, jak również dla naukowców, doradców czy rolników jest umiejętne łączenie tradycyjnych już dobrze opracowanych metod czy to programów ochrony, czy też programów nawożenia z innowacyjnymi produktami. Wiedza w tym zakresie musi iść w parze z każdym wprowadzonym na rynek nowym produktem.

Rolnik musi wiedzieć w najmniejszych szczegółach jak powinien stosować nowe rozwiązania, na jakie niuanse zwracać uwagę. Wiedza ta jest potrzebna do tego, aby zabiegi przy ich użyciu były skuteczne, a sam rolnik był zadowolony w efektów ich stosowania.

Dlatego w swojej prezentacji Michał Palus wypunktuje czynniki, które mają duży wpływ na powodzenie aplikacji produktów opartych o żywe organizmy. Podpowie także jak się obchodzić z tego typu produktami i gdzie szukać wiedzy w tym zakresie.

Temat biologizacji rolnictwa będzie podejmowany praktycznej w każdej sesji agrotechnicznej.

Sprawdź AGENDĘ. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2023 r. w Warszawie w Airport Hotel Okęcie.