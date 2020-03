Innowacje od BASF dostępne w bieżącej dekadzie

Do 2029 roku firma BASF uruchomi ponad 30 projektów obejmujących nowe odmiany, chemiczną i biologiczną ochronę roślin, produkty cyfrowe, które poszerzą jej ofertę – czytamy w najnowszym komunikacie prasowym firmy.

Vincent Gros, prezes BASF Agricultural Solutions (z prawej) oraz Livio Tedeschi szef regionów: Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki i WNP Fot. A.Kobus

- Naszym celem jest znalezienie praktycznych rozwiązań, które umożliwią poprawę wydajności plonowania i zwiększenie odporności upraw na niesprzyjające warunki, a także ograniczenie śladu węglowego i zwiększenie bioróżnorodności w rolnictwie” — powiedział Vincent Gros, szef działu Agricultural Solutions w firmie BASF.

Wybrane przykłady innowacyjnych rozwiązań dostarczanych od BASF to:



• Nasiona i odmiany: 3 nowe mieszańce InVigor „ erii 300” o podwyższonej odporności na osypywanie się nasion czy mniej podatne na kiłę kapusty. BASF wprowadziła również InVigor RATE, czyli zalecenia dotyczące konkretnych agrotechnicznych.

• Żółtonasienny rzepak

W połowie dekady BASF wprowadzi rzepak żółtonasienny LibertyLink, który może być uprawiany w trudniejszych warunkach i zapewni nowe opcje płodozmianu dla plantatorów pszenicy w suchszych rejonach Ameryki Północnej, gdzie zwykłe odmiany rzepaku nie sprawdzają się z powodu suszy i stresu termicznego.

• Pszenica mieszańcowa

W połowie dekady mają się także pojawić pierwsze odmiany pszenicy mieszańcowej. Z oferty tej w pierwszej kolejności będą mogli korzystać rolnicy z Ameryki Północnej i Europy.

• Herbicydy: firma BASF opracowała dwa nowe substancje czynne herbicydów: Luximo i Tirexor. Od 2020 roku dadzą one m.in. plantatorom pszenicy nowe możliwości zwalczania szczególnie opornych traw i chwastów dwuliściennych.

• Fungicydy: planowany jest rozwój produktowy wprowadzonej ostatnio na rynek substancji czynnej Revysol. W branży fungicydów pojawi się także aktywny składnik grzybobójczy Pavecto, opracowany wspólnie z Sumitomo Chemical. Zdaniem firmy będzie to skteczne narzędzia radzenia sobie ze szczególnie odpornymi patogenami,

• Insektycydy: wspólnie z Mitsui Chemicals Agro, Inc., firma opracowała Broflanilid. Nowa susbtancja czynna, będzie wprowadzany na rynek od 2020 r., pomoże rolnikom chronić uprawy polowe przed takimi szkodnikami jak stonka ziemniaczana. Zaprawy do nasion na bazie Broflanilidu, wprowadzanego do obrotu pod marką Teraxxa, będą ukierunkowane na trudne do zwalczania drutowce w uprawach zbóż.

Oprócz nowych substancji czynnych firma zapowiada duże zaangażowanie w nasiennictwie. Dostarczać ma nowe odmiany soi, rzepaku, bawełny i warzyw.

Rozwój cyfryzacji

Firma BASF zapowiada także rozwój w zakresie cyfrowych rozwiązań, które mają wspierać rolnika w analizie zagrożeń w uprawie roślin. Najnowsza aplikacja to Xarvio HEALTHY FIELDS. Potencjał innowacyjnych rozwiązań przygotowywanych przez firmę BASF wykracza poza zastosowania w gospodarstwach rolnych. W ramach programu e3 Sustainability Cotton firma pomaga farmerom w Stanach Zjednoczonych zaspokoić zapotrzebowanie klientów na bardziej identyfikowalne i zrównoważone łańcuchy dostaw w branży odzieżowej. Dzięki współpracy z partnerami z całego łańcucha wartości bawełna e3 — czyli wyhodowana z nasion bawełny Fibermax i Stoneville firmy BASF — może być śledzona od plantatora do sprzedawcy detalicznego, aby ten ostatni mógł wykazać konsumentowi, że kupowane przez niego ubrania zostały wyprodukowane w sposób uczciwy, ekonomicznie opłacalny i przyjazny dla środowiska.