Hodowla i ochrona muszą iść w parze przez Zielony Ład. Wspierać je muszą cyfryzacja i nowe technologie, a także rozwiązania biologiczne. Podczas spotkania prasowego w Eschbach (Niemcy) Corteva Agrisciene dała wiele dowodów na to, że właśnie w tym kierunku aktywnie podąża.

Corteva Agriscience chce tworzyć nowe platformy hodowlane dla wielu gatunków uprawnych. Przykładem innowacji w tym zakresie jest wczesno kwitnąca soja czy rzepak tolerancyjny na zgniliznę twardzikową.

Corteva aktywnie zaangażowana jest także w walkę z nicieniami glebowymi.

Firma zapowiada także intensywny rozwój środków biologicznych oraz biostymulujących.

W pracach badawczych oraz ocenach polowych wykorzystuje się nowoczesne drony i cyfrowe rozwiązania.

Rolnictwo w Europie dynamicznie się zmienia zarówno pod wpływem zmian klimatu, uwarunkowań geopolitycznych, ale również na skutek wprowadzanych obwarowań prawnych. Dlatego duży nacisk kładzie się na tworzenie nowych, bardziej zrównoważonych praktyk, które pomogą uporać się z problemami polowymi. Wczoraj w pierwszym wpisie na farmer.pl przybliżyliśmy nieco zakres działalność nowego centrum Badawczo-Rozwojowego w Eschbach.

Kontynuujemy ten temat. Gdyż na miejscu firma przedstawiłam wiele ciekawych rozwiązań nad którym teraz pracuje, a także zaawansowanych projektów badawczych. Jak jeszcze europejskich rolników chce wspierać firma Corteva Agriscience?

Wysyp nowych rozwiązań biologicznych

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania konsumentów na środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego, Eschbach skoncentruje się również na środkach biologicznych i ich skuteczności przeciwko europejskim szkodnikom i chorobom.

- W 25 proc. do 2035 r. portfolio produktowe Cortevy ma być zdominowane przez środki biologiczne – tłumaczono na spotkaniu prasowym.

W Eschbach podała kilka przykładów obiecujących rozwiązań. Dzięki przejęciu firmy Symborg, Corteva Agriscience rozpoczęła pełny rozwój bioinsektycydów opartych na szczepie grzybów Beauveria bassiana 203.

Szczep ten wykazuje dobre wyniki w zwalczaniu szerokiej gamy szkodników, które są trudne do eliminacji i zwykle nie są podatne na grzyby owadobójcze. Grzyby mają zwalczać takie szkodniki jak: drutowce, stonkę kukurydzianą a także mączliki czy wciornastki. Firma zapowiedziała nowe produkty z tej gamy.

Ważnym kierunkiem jest biostymulacja

Corteva nastawiona jest także na rozwój produktów biostymulujących. Gałąź ta w firmie jest szczególnie mocno rozwijana, aby jak najszybciej dostarczać rolnikom nowe rozwiązania z tego zakresu. Dlatego firma dostarcza produkty poprawiające efektywność wykorzystania składników odżywczych. Jest to przykładowo preparat Instinct będący stabilizatorem azotu, który utrzymuje azot w glebie w przyswajalnej dla roślin formie amonowej. Do tej gamy produktów można także zaliczyć Utrisha N (znany u nas także jako Bule N) lub niedawno wprowadzony produkt z tego zakresu: Utrisha Rhizo. W porównania do pierwszego nalistnego produktu zawarte w produkcie szczepy bakterii działają w strefie systemu korzeniowego roślin (ryzosferze).

Odmiany mniej wrażliwe na zgniliznę twardzikową

W 2021 r. w kilku krajach europejskich pomyślnie wprowadzono na rynek pierwszą hybrydę rzepaku ozimego tolerującą zgniliznę twardzikową PT303/BRV703, otwierając drzwi do nowej ery w zwalczaniu tej ważnej choroby. Odmiana PT303 jest jedną z najnowszych odmian firmy Pioneer wprowadzonych na rynek także w Polsce w roku 2022. Co ciekawe Corteva opracowała także program zwalczania biologicznego w oparciu o tą hybrydę i biofungicyd Ballad produkt pochodzenia naturalnego na bazie Bacillus pumilus. Jak tłumaczono na spotkaniu zwalczanie tej choroby za pomocą tego programu jest podobne do uzyskiwanego przy zastosowaniu syntetycznego fungicydu na konwencjonalnej odmianie.

Nowy kierunek -zwalczanie nicieni

- Nicienie są ważną częścią ekosystemu glebowego. Wiele gatunków to pasożyty roślin, podczas gdy inne są pożyteczne. Uważane są za „ukrytego wroga” wielu upraw. Szkodnik ma mikroskopijne rozmiary, ma szeroki zakres żywicieli i jest trudny do zwalczania. Nicienie pasożytujące w roślinach glebowych są poważnym ograniczeniem światowej produkcji żywności. Roczne straty szacuje się na ponad 100 miliardów USD – mówił Tim Thoden, Corteva Agriscience.

Corteva zaangażowana jest także w kontrolę zwalczania nicieni. Przykładem jest Reclemel Active nowy, bardziej przyjazny dla środowiska nematocyd przeznaczonych do zwalczania nicieni korzeniowych i zapewniający ochronę przed innymi ważnymi nicieniami pasożytniczymi w wielu uprawach. Produkt powinien pojawić się na rynku w latach 2025-2026.

Z ekonomicznego punktu widzenia największe szkody powodują nicienie glebowe Fot. A.Kobus

Rozwijana także część hodowlana kukurydzy

Oczkiem w głowie firmy Corteva od dawien dawna jest kukurydza. Pod marka Pioneer kryją się dziesiątki odmian dobieranych pieczołowicie do regionów uprawy. W Europie Corteva skupia się na tworzeniu nowych mieszańców kukurydzy na ziarno, kiszonkę i biogaz bardziej odpornych na stres i zmianę klimatu. Centrum w Eschbach będzie także zaangażowane w projekty z tego zakresu.

Nietransgeniczna wcześnie kwitnąca soja

Soja uprawiana w Europie nadal może odegrać kluczową rolę w dostarczeniu białka i zmniejszeniu roli jej importu. Rodzima produkcja jest jednak niewystarczająca dla pokrycia potrzeb. Rozwój tego gatunku na starym kontynencie jest także ograniczony, gdyż soja jest rośliną dnia krótkiego wykazującą wrażliwość na fotoperiod i dlatego może być uprawiana w wąskim zakresie szerokości geograficznych.

Zespół naukowców rozpracował, które geny są odpowiedzialne za ten stan. Po „wyciszeniu” tych genów naukowcy mają nadzieję na wyselekcjonowanie nowych odmian soi, które będą mogły być uprawiane z powodzeniem również w Europie Środkowej i Północnej. Nowe odmiany o wcześniejszym kwitnieniu mogły by być tworzone przy użyciu technologii CRISPR/Cas9. Potrzebne są tylko regulacje prawne dla dopuszczenia tej metody hodowlanej w UE. W tym miejscu wywiązała się w Eschbach zacięta dyskusja na temat. Wszyscy obecni byli zgodni, że metoda ta mogłaby dać odpowiedzi na wiele problemów w rolnictwie w Europie.

Stworzenie nowej odmiany jest obecnie dużo szybsze dzięki metodzie CRISPR/Cas9. Metoda ta musi być jednak najpierw dopuszczona w UE Fot. A. Kbous

Punktowa kontrola chwastów na polu

Jednym ze sposobów osiągnięcia celów określony w Zielonym Ładzie jest zastosowanie ukierunkowanych aplikacji do powschodowego zwalczania chwastów w uprawach. Dlatego firma Corteva Agriscience zainicjowała projekt z firmą Carbon Bee & Berthoud mający na celu wykrywanie, identyfikowanie i opryskiwanie chwastów w uprawach, zaczynając od zwalczania ostrożnia polnego (Crisium arvense) w buraku cukrowym. Wstępne wyniki są bardzo obiecujące i potwierdziły skuteczność wyższą o 60% w porównaniu z konwencjonalną metodą, przy znacznie niższym zużyciu środków ochrony roślin.

Walka z odpornością chorób

Ponieważ odporność na fungicydy staje się coraz większym problemem, Corteva dużo inwestuje w lepsze zrozumienie zjawiska odporności, aby móc wyposażyć rolników w odpowiednie narzędzia do działania, zanim oporność stanie się problemem, którym ciężko będzie im przeskoczyć. Przykładem może stać się opracowanie nowej substancji czynnej Inatreq active pozwalającej na skuteczną kontrolę septoriozy paskowanej liści i rdzy (żółtej oraz brunatnej) w uprawach zbóż. Z tego względu, że substancja ta pochodzi z zupełnie nowej grupy chemicznej, zarządzanie zjawiskiem odporności dla tej grupy upraw i chorób grzybowych jest łatwiejsze.

Będą nowe opakowania dostosowane do CTS

Corteva także przystąpiła do wspólnego dla branży agro projektu z zakresu dostosowania się do technologii Close Tansfer System CTS (easyconnect). System ten składa się z dwóch komponentów: specjalnie zaprojektowanego korka i opatentowanego urządzenia. Dzięki czemu napełnianie opryskiwacza staje się bardziej precyzyjne i bezpieczniejsze dla środowiska i operatora. W tym miejscu Corteva zapowiedziała sukcesywny rebranding opakowań, które będą zawierały nowy korek dopasowany do współpracy z tym urządzeniem.

Corteva Agriscience przystąpiła do projektu Closed Transfer System (CTS) Fot. A. Kobus

Dron i teletedekcja w mig ocenią polowe doświadczenia

Kilkanaście kilometrów od Eshbach, już na terenie Francji znajdują się pola doświadczalne należące do Corteva Agriscience. Firma wykorzystuje tam drony i teletedekcje w ocenach skuteczności wariantów zastosowanych produktów.

Jak tłumaczono na miejscu na całym świecie firma Corteva wykorzystuje ponad 50 możliwości cyfrowych (tj. algorytmów klasyfikacji obrazów) do pomiaru cech roślin, które można zastosować w ośmiu uprawach.

W Europie Corteva Agriscience wykorzystuje trzy rodzaje dronów do pozyskiwania danych terenowych, gromadzenia danych i rozpoznania terenu.

Corteva Agriscience w szybkim fenotypowaniu wykorzystuje 3 rodzaje dronów Fot. A. Kobus

- Drony, czujniki i algorytmy są z powodzeniem stosowane w naszych badaniach. Dzięki temu można było znacznie zwiększyć liczbę precyzyjnych analiz fenotypowania– mówiono podczas polowej konferencji prasowej w czasie lustracji poletek doświadczalnych we Francji.

Za pomocą dronów, czujników, teletedekcji oraz specjalistycznych urządzeń można bardzo szybko ocenić zebrane dane w zakresie skuteczności zastosowanych środków ochrony roślin czy poziomu nawożenia i biostymulacji. Można dokonać klasyfikacja chorób, przeliczyć liczbę szkodników, dokonać identyfikacji chwastów itp.

Na polach we Francji podano przykład w postaci oceny skuteczności produktu mikrobiologicznego Ustrisha N (BlueN) zastosowanego w pszenicy ozimej.

Poletko z obniżonym poziomem nawożenia o 30kgN/ha oraz na którym zastosowano produkt Ustrisha N Fot. A. Kobus

Dzięki dronom i zastosowaniu czujników multispektralnych możliwe było uzyskanie wskaźnika NDVI, który zapewnia precyzyjne odniesienie co do wigoru roślin (stopnia ich zieloności). Jego wartości skorelowane są bowiem z ilością biomasy i zawartością chlorofilu w liściach. W ten sposób można było ocenić poszczególne warianty nawożenia.

Na miejscu pokazano nam badania wykonane w połowie czerwca br. Kontrola (bez nawożenia) miała wskaźnik NDVI równy 0,358 (im wyższy tym lepiej), poletko traktowane standardowym programem nawożenia - 0,709. Poletko nawożone standardowo + dodatek UstrihaN/BlueN dał wynik 0,721. Obiekt gdzie obniżono o 30kgN/ha nawożenie standardowe dał 0,676, natomiast obiekt z obniżoną dawką nawożenia + UstrihaN/BlueN pozwolił na uzyskanie wyniku 0,729.

Za pomocą wskaźnika NDVI można ocenić poziom zieloności i wigoru roślin Fot. A. Kobus

Nieznane są jeszcze tegoroczne wyniki plonowania z poszczególnych wariantów. W odwiedzanych miejscowościach susza daje się bardzo we znaki, a zboża powoli przybierają już charakterystyczny słomkowy kolor. Stąd otrzymane wyniki będą z pewnością miały cenne przełożenie na zachowanie się produktu w takich warunkach uprawy.