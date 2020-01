Innvigo 5 lat na rynku

Polski producent środków ochrony roślin - firma Innvigo powstała w styczniu 2015 r. Tym samym obchodzi swój jubileusz – pięciolecie istnienia na rynku.

Z tej okazji zorganizowano specjalną konferencję, która odbyła się 30 stycznia w Warszawie. Podsumowano na niej dotychczasowe osiągnięcia, mówiono o planach na przyszłość i o portfolio firmy.

Krzysztof Golec, prezes zarządu Innvigo, fot. Innvigo

– Świętujemy pięciolecie Innvigo. Wszystko zaczęło się 27 stycznia 2015 roku. Mieliśmy jasne wyzwanie: stworzenie firmy, która ma działać w Polsce i w innych krajach. Zaczęliśmy przygotowywanie portfolio, przedstawianie produktów wchodzących na polski rynek. Budowaliśmy swoją ofertę w oparciu o hasło, że „dobre rozwiązania nie muszą być drogie”, starając się przekonać do nich odbiorców – powiedział na otwarciu spotkania Krzysztof Golec, prezes zarządu.

Jak dodał, jako firma postpatentowa, która produkuje środki generyczne, od początku chcieli się wyróżnić. Ich rozwiązaniem, jak przekonywał Golec, było jest i będzie, obok wspierania sprzedaży i dystrybucji, również doradztwo i wiedza.

Andrzej Borychowski z Innvigo, fot. Innvigo

Dlatego w Innvigo aktywny jest Dział Badań i Rozwoju. Jego założenia przedstawił Andrzej Borychowski. Powiedział w jaki sposób wspierają sprzedaż m.in. poprzez opracowanie mieszanin zbiornikowych oraz kolejności ich wprowadzania do cieczy roboczej, czy rozszerzenie wiedzy na temat aktywności środków poza zapisy etykietowe. Firma stara się też przewidywać zagrożenia i komunikować je rolnikom. Obserwowane są m.in. zmiany w cyklach rozwojowych sprawców chorób i odporności, a także poprawa skuteczności przy np. zmniejszających dawkach substancji czynnych. Jak dodał Borychowski, przygotowują oni też opracowania dotyczące zmian klimatu i ograniczania ich skutków dla upraw. Dział R&D, którego szefem jest Andrzej Brachaczyk, wykonuje m.in. testy in vitro w praktyce rolniczej, przygotowuje metryczki podatności czy wykorzystuje spektralną analizę obrazu z dronów do celów diagnostycznych.

Jacek Zawadzki, wiceprezes Innvigo, fot. Innvigo

Dzisiaj portfolio Innvigo składa się z 42 środków ochrony roślin. Sprzedaż produktów rośnie. Jak powiedział na spotkaniu Jacek Zawadzki, wiceprezes firmy, w 2016 r. wartość sprzedaży Innvigo szacowano na 127 mln zł, w 2018 było to już 217 mln zł, a w ubiegłym 2019, przecież trudnym roku dla rolnictwa, aż 313 mln zł.

Firma działa nie tylko w Polsce, ale też za granicą, w 11 krajach np. na Ukrainie, w Rumunii, Czechach i Słowacji, ale też w USA czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednak w tym miejscu warto dodać, że Innvigo to przedsiębiorstwo z krajowym kapitałem, a większość preparatów produkowana jest w zakładach w Polsce.

Jak widzą siebie w najbliższym czasie? Firma ma ambitne plany. Zakłada, że w 2021 roku stanie się głównym dostawcą chemii rolniczej w Polsce, a do 2025 roku będzie oferować 100 produktów oraz prowadzić sprzedaż w 30 krajach.

Podczas spotkania poinformowano, że z firmy odchodzi dotychczasowa menedżer ds. komunikacji - Agata Zagórska - Golec (po prawej stronie), a jej miejsce zajmie Anna Pietraszyńska (pierwsza z lewej), fot. Innvigo

W latach 2020-2023 planuje wdrożenie kolejnych produktów: 16 herbicydów (w tym 7 wieloskładnikowych), 11 fungicydów (w tym 7 wieloskładnikowych) oraz 1 regulatora wzrostu.

O produktach firmy napiszemy w kolejnym artykule.