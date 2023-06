Firma Innvigo ogłosiła zmiany personalne w Zarządzie. Nowym Prezesem został Adam Ciaś, natomiast Krzysztof Golec pozostanie w Zarządzie spółki i będzie odpowiedzialny za koordynowanie działań marketingowych.

31 maja Rada Nadzorcza Innvigo wydała komunikat o podjętych decyzjach, dotyczących zmian personalnych w Zarządzie firmy.

Od 1 czerwca do Zarządu dołączył Adam Ciaś, który został powołany na stanowisko Prezesa. Jak wynika z komunikatu, funkcje Wiceprezesów sprawują obecnie Krzysztof Golec, dotychczasowy Prezes Zarządu oraz Jacek Zawadzki, zajmujący już wcześniej to stanowisko. To pierwsza tak duża zmiana w historii firmy Innvigo.

Adam Ciaś, nowym Prezesem Zarządu Innvigo

Adam Ciaś jest doświadczonym managerem z prawie 30-letnim stażem zawodowym w branży agrochemicznej. Przez ponad 20 lat był związany z koncernem Syngenta, gdzie rozwijał swoją karierę zarówno w pionie sprzedaży, jak i marketingu. O nowych wyzwaniach, związanych z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu INNVIGO, mówił tak:

– Spodziewam się tylko tego, co dobre, i w tym kierunku będę spoglądał. Innvigo to firma, która przez 8 lat osiągnęła doskonałe wyniki sprzedaży i prężnie się rozwija. Jej portfolio wygląda imponująco i ciągle rośnie, jest budowane w zaplanowany sposób, z myślą o tym, żeby poszczególne produkty jak najlepiej służyły rolnikom. Moja nowa rola jest związana ze wsparciem merytorycznym i wykorzystaniem wiedzy, którą zdobywałem przez lata, pracując dla jednego z liderów rynku. Wierzę w pracę zespołową – dzięki niej i wspólnym celom można wiele osiągnąć. Chciałbym, żeby partnerzy biznesowi również byli zadowoleni z tego, że oferując produkty Innvigo, dostarczają skuteczne i ekonomiczne produkty, dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku.

Adam Ciaś, prezez Zarządu Innvigo, Fot: materiały prasowe

Krzysztof Golec podsumował swoje dotychczasowe zaangażowanie w budowanie marki Innvigo i opowiedział o dalszych planach zawodowych: