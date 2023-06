20 czerwca 2023 r. odbyła się konferencja prasowa firmy Innvigo w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Zaprezentowano na niej plany i cele firmy na najbliższy czas, podsumowano dotychczasowe osiem lat działalności, a także przedstawiono tegoroczne nowości produktowe.

Spotkanie poprzedziło Dzień Pola Innvigo w Urbanowicach, o czym będziemy Państwa informować w kolejnych artykułach i filmach, na farmer.pl. Tymczasem podajemy, co działo się na spotkaniu poprzedzającym „polówkę”. Zaczęło się ono od przedstawienia nowego prezesa zarządu firmy Innvigo – Adama Ciaś, który tę funkcję pełni od 1 czerwca. I który podkreślał, że bardzo docenia dotychczasową działalność i osiągnięcia firmy, jej szerokie portfolio produktowe, i liczy na dalszy rozwój i współpracę.

Adam Ciaś, nowy prezes Innvigo, fot. M. Tyszka

8 lat Innvigo

Dane te przedstawił Krzysztof Golec, obecnie wiceprezes firmy, który przez siedem i pół roku pełnił rolę prezesa zarządu. Jak zaznaczał, od samego początku działalności poprzeczka była postawiona bardzo wysoko, bo też nie było łato rozpoczynać w czasie, kiedy ten tort sprzedażowy był już podzielony, a przedsięwzięcie w postaci wprowadzenia nowego podmiotu, niekoniecznie musiało gwarantować sukces.

- Rozwój takiego przedsięwzięcia to nie jest rzecz łatwa. Zdecydowanie firmę tworzą ludzie i z tego założenia wywodzi się Innvigo. (…) Od samego początku przykładaliśmy dużą wagę do zatrudniania osób, które mają bardzo dużą wiedzę rolniczą i techniczną i są partnerami nie tylko dla dystrybutorów, ale też i dla rolników – podkreślał Golec. Zaznaczał, że firma stawiała na doradztwo rolnicze, a działalność zagraniczna była wpleciona w projekt od samego początku jej istnienia.

- Jesteśmy w tej chwili firmą działającą w dużej skali międzynarodowo. Mamy swoje trzy jednostki, w Polsce, w Czechach i w Rumunii. Z zespołami wydzielonymi i działającymi też w krajach Bałtyckich: Litwa, Łotwa i Estonia. Cztery zespoły i trzy jednostki organizacyjne. W tym jest oczywiście cała rzesza dystrybutorów w innych krajach – podkreślał Krzysztof Golec i przedstawił konkretne wykresy.

Obecnie w Polsce Innvigo proponuje 64 produkty, ale też i dużo zestawów handlowych, które niosą ze sobą rekomendacje i podpowiedź, jak dane rozwiązanie zastosować.

- Jesteśmy w gronie liderów rynku środków ochrony roślin w Polsce. Jest to możliwe, dzięki pracy u podstaw, dzięki projektowaniu i przygotowywaniu działań z założeniem, że to ma trafić na podatny grunt. Bo można sobie wymyślić różne rozwiązania, ale one nie koniecznie będą docenione przez klientów. I to dzieje się nie tylko w Polsce, ale również w innych pozostałych 18 krajach świata - zaznaczał.

Podał też konkretne dane sprzedażowe, co widać na diagramie poniżej. W roku 2016 kształtowały się one na poziomie 127 mln zł netto i sukcesywnie rosły, aby w roku 2020 osiągnąć 391,5 mln zł sprzedaży, a w roku 2022 - 554,7 mln zł.

Dane Innvigo z konferencji

Wiceprezes zaznaczył podczas konferencji, że firma znajduje się w drugiej fazie rozwoju.

- Pierwsza to było wprowadzenie prostych formulacji jednoskładnikowych, które w łatwiejszy sposób można zarejestrować i wprowadzić na rynek. W tej chwili, naszym celem jest uzupełnienie oferty w poziom bardziej zaawansowany, gdzie opracowujemy produkty bardziej złożone, dwu lub trzy składnikowe – zaznaczał.

Podkreślał też, że dzisiaj Innvigo ma do zaoferowania swoim klientom w kluczowych gatunkach kompletne technologie uprawy, począwszy od zaprawiania ziarna siewnego, po ochronę kłosa.

Innvigo na świecie

Te dane przedstawił drugi wiceprezes firmy Jacek Zawadzki. Bazował na konkretnych danych, gdzie wskazał, że obecnie 63 proc. w strukturze sprzedaży Innvigo generuje Polska, a 37 proc. zagranica. Ten trend międzynarodowy ma się rozwijać, bo firma też inwestuje i widzi potencjał.

Generalnie podał, że w roku 2016 sprzedaż w Polsce wyceniana była na 117 mln zł, a za granicą na 9 mln zł. W roku 2022 ta polska wyniosła 352 mln zł, a zagraniczna 208 mln zł netto.

Dane firmy Innvigo

Gdzie się rozwijają? - To są głównie kraje Europy Centralnej i Środkowej. Krajem najważniejszym dla nas jest Rumunia. Mamy tam 51 rejestracji produktowych – mówił Zawadzki. Ale są też inne kraje.

Na konferencji przekazano też, że jednym z najnowszych pomysłów jest stworzenie w Ukrainie odrębnych struktur działalności firmy, bo wyniki rejestrowane tam w roku 2022, mimo wojny i innych problemów, były bardzo dobre.

Relacja z Dni Pola z Urbanowic wkrótce na farmer.pl.