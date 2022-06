Rozwiązania do ochrony zbóż eksperci Innvigo przedstawili zarówno w teorii, jak i pokazali efekty ich działania w praktyce (fot. JŚ-S).

Skuteczna ochrona herbicydowa i fungicydowa zbóż niezależnie od warunków i stopnia rozwoju roślin były jednymi z tematów Dni Pola Innvigo i Poznańskiej Hodowli Roślin. Eksperci przedstawili bieżące rozwiązania ochroniarskie oraz zapowiedzieli nadchodzące nowości.

Miotła musi być zwalczona jesienią

Ale nie tylko miotła. Jak podczas swojego wystąpienia zaznaczył Marcin Bystroński, jesienne zabiegi herbicydowe to podstawa, a wiosna powinna być czasem jedynie na "poprawki".

- Jesienne zwalczanie miotły zbożowej jest łatwiejsze i tańsze oraz pozwala na lepszą kontrolę szczepów odpornych - tłumaczyli eksperci Innvigo.

Do jesiennego zwalczania chwastów w łanach zbóż firma Innvigo ma w ofercie 6 produktów, które podzielić można na dwie grupy: działające głównie doglebowo (częściowo nalistnie) i działające głównie nalistnie (częściowo doglebowo). Do pierwszej grupy zaliczają się herbicydy: Cevino 500 SC z flufenacetem, Amstaf 800 EC z prosulfokarbem oraz Adiunkt/Saper 500 SC z diflufenikanem. Z kolei do herbicydów działających głównie nalistnie zaliczają się: Rassel 100 SC z florasulamem, Galmet 20 SG z metsulfuronem metylu oraz wieloskładnikowy Fundamentum 700 WG (s.cz.: tribenuron metylowy, florasulam, metsulfuron metylowy).

W spektrum chwastów zwalczanych przez flufenacet są głównie gatunki jednoliścienne, z kolei prosulfokarb polecany jest do walki z chwastami dwuliściennymi (fot. JŚ-S).

Na bazie swoich jesiennych herbicydów Innvigo proponuje kilka gotowych rozwiązań, do zakupu w kartonikach na 2 lub 4-5 ha:

zestaw RGC do stosowania od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia (BBCH 13-20), w skład którego wchodzą preparaty: Cevino 500 SC (zamiennie Amstaf 800 SC), którego substancja czynna flufenacet ma za zadanie zwalczać chwasty jednoliścienne, w tym miotłę zbożową; Rassel 100 SC, Galmet 20 SG, które zwalczają chwasty dwuliścienne.

bardziej ekonomiczny pakiet HerbiBox do stosowania od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia (BBCH 11-20); środki Cevino 500 SC i Galmet 20 SG.

pakiet CAR do stosowania od fazy trzeciego liścia do początku krzewienia (BBCH 13-20): Cevino 500 SC, Adiunkt/Saper 500 SC, Rassel 100 SC. Dzięki dodatkowi diflufenikanu polecany jest na pola z problemem fiołka polnego czy przytulii czepnej.

Jedną z propozycji "niekartonikowych" jest także technologia z wykorzystaniem metsulfuronu metylu (stosowanie w BBCH 11-20), w skład której wchodzą produkty Cevino 500 SC, Adiunkt/Saper 500 SC oraz Galmet 20 SG. Szczególnie polecana jest w przypadku wysokiej presji bodziszka. Możliwe jest także zastosowanie czteroproduktowego, kompletnego zestawu herbicydów: Cevino, Adiunkt/Saper, Rassel i Galmet.

Dla producentów, którzy skłaniają się ku ochronie herbicydowej rozłożonej na zabieg doglebowy i nalistny, Innvigo proponuje technologię sekwencyjną: pierwszy zabieg doglebowy w fazie BBCH 00-20 preparatami Cevino 500 SC lub Amstaf 800 EC; oraz drugi zabieg nalistny (BBCH 21-39 - jesienią lub wiosną) środkiem Fundamentum 700 WG.

Jak zapowiedziała na konferencji firma, już wkrótce możemy się spodziewać w ofercie nowego, trójskładnikowego herbicydu jesiennego.

Ochrona fungicydowa od ziarna do kłosa

Marcin Bystroński z firmy Innvigo zaprezentował trzy zaprawy nasienne dedykowane do najwcześniejszej ochrony fungicydowej zbóż. Rolnicy do wyboru mają dwie jednoskładnikowe zaprawy: Madron 50 FS (s.cz.: fludioksonil) lub Triter 050 FS (s.cz.: tritikonazol). Dostępna jest także zaprawa łącząca obie substancje czynne w jednym produkcie: Flutrix 050 FS (fludioksonil i tritikonazol).

Zakres działania zapraw fungicydowych od Innvigo (fot. JŚ-S).

Eksperci firmy podkreślili także, że w tym sezonie wykonanie zabiegu T-3 to konieczność, ponieważ specyficzny przebieg warunków pogodowych stwarza obecnie idealne warunki do rozwoju chorób.

- Okres suszy na początku wiosny uśpił patogeny, ale niedawne opady sprawiły, że obecnie zagrożenie chorobami jest ogromne. Zabieg T-3 chroni w tej chwili nie tylko kłos, ale cały czas wpływa na zdrowotność także liścia flagowego i podflagowego - tłumaczył Bystroński.

W tym zabiegu Innvigo zaleca wykorzystanie metkonazolu, który dobrze poradzi sobie z rdzami i fuzariozami, z dodatkiem difenokonazolu, który wzmocni skuteczność mieszaniny w walce z septoriozami. Jeżeli nie stosowano w zabiegu T-1 bądź T-2 prochlorazu, można go wykorzystać także w zabiegu T-3, co pozwoli zadbać o odpowiednią rotację substancji czynnych.

W odpowiedzi na spodziewane wycofywania kolejnych triazoli, Innvigo planuje wprowadzenie do oferty w kolejnym sezonie kombinacji protiokonazolu z azoksystrobiną. Niedawno wprowadzony fungicyd Ozzi 75 WG z cyprodynilem ma wypełnić lukę po prochlorazie, ponieważ wykazuje podobną skuteczność w zwalczaniu chorób podstawy źdźbła.