Coraz częściej producenci rolni dostrzegają pewną niekonsekwencję we wdrożonych przepisach. Przykładowo w przypadku uprawy kukurydzy w systemie Integrowanej Produkcji jest z obligatoryjnych zapisów mówi o tym, że przed uprawą kukurydzy należy obowiązkowo wykonać orkę jesienną. Z drugiej strony na każdego rolnika nałożony jest obowiązek przestrzegania normy GAEC 6, który mówi o obowiązku pozostawienia pokrywy ochronnej na zimę.

Absurd w IP kukurydzy: Z jednej strony ograniczenie orki z drugiej obowiązek jej wykonania.

Lista obligatoryjnych wymogów dla kukurydzy w Integrowanej Produkcji kłóci się z normami warunkowości, w tym z normą GAEC 6.

Jednym z kontrowersyjnych jej zapisów mówi o tym, że przed uprawą kukurydzy należy wykonać orkę jesienną. Zapis ten może wykluczać z IP kukurydzy rolników uprawiających glebę w systemach uproszczonych.

Od roku 2023 każdy rolnik może podjąć się dodatkowego zobowiązania i realizować Ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Za spełnienie wielu dodatkowych wymogów może liczyć na płatności wyszacowane na około 292euro/ha. Podjęcie się tego zobowiązania wiąże się ze spełnieniem wielu wymogów formalnych a także agrotechnicznych.

Więcej na temat Integrowanej Produkcji można przeczytać w poniższych artykułach:

Metodyki ograniczają możliwości uprawy bezorkowej?

Na końcu każdego metodyki IP znajduje się lista wymogów obligatoryjnych. W przypadku kukurydzy składa się ona z 11 działań Co zawiera? Rolnik realizujący ten system produkcji przede wszystkim musi wystrzegać się monokultury tego gatunku. Nie wolno kukurydzy na tym samym polu uprawiać dłużej niż 3 lata. Wymóg ten jednak i tak funkcjonuje obecnie z tytułu wymogów warunkowości, więc nie jest to zmiana wykraczająca ponad standardowe przepisy. Producent musi także zwracać uwagę na zabiegi uprawowe. Na liście zadań do wykonania widnieje zapis mówiący o uprawie ograniczającej szkodniki glebowe oraz wschody chwastów.

Kontrowersyjnym natomiast zapisem jest obowiązek wykonania orki jesiennej:

Zapis nr 3 brzmi: Wykonywano orkę jesienną, a przed siewem zabiegi uprawowe spulchniające glebę przy użyciu agregatu uprawowego (który dodatkowo ogranicza szkodniki glebowe), a następnie bronowanie ograniczające wschody chwastów.

Zderzając ten zapis z obowiązującymi wymogami warunkowości, w tym z normą GAEC 6 zauważyć tu można pewną niekonsekwencję. Orka jesienna po kukurydzy na ziarno (lub innych późno schodzących przedplonach) to właściwie już orka zimowa. Trudno po takim zabiegu zapewnić na polu pokrywę ochronną, czyli spełnić warunek GAEC 6. Obowiązek wykonania orki jesiennej, także kłóci się z popularyzacją uprawy uproszczonej i z ideologią głoszoną przez jej zwolenników. W wielu gospodarstwach rolnicy opracowali wiele technologii prowadzenia kukurydzy bez użycia pługa, co jest zgodne z myślą przewodnią wielu ekoschematów czy warunków opracowanych w ramach WPR 2023-2027. Takie metody często powiązane są z siewem międzyplonów, które w okresie zimowym stanowią barierę przeciwerozyjną na glebie, na której będzie siana kukurydza. Sama uprawa kukurydzy z racji późnego siewu oraz faktu, że długo po wschodach gleba jest nadal narażona na zjawisko erozji wietrznej i wodnej powinna wymuszać na producentach zmianę technologii uprawy, w tym wdrażanie zabiegów przeciwerozyjnych.

Z drugiej strony, norma GAEC 6 mówi o tym, że gleba bez okrywy na zimę powinna stanowić co najwyżej 20% gruntów ornych. Czy oznacza to zatem, że rolnik nie może uprawiać kukurydzy w IP na większym areale niż 20 %?

Problem został także zauważony przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, które swoje stanowisko wystosował do MRiRW. W piśmie proszono także o interpretację tych zapisów.

W IP kukurydzy na celowniku ochrona

Kolejne zapisy w IP nie są niczym skomplikowanym, choć wydaję że powinny być lepiej doprecyzowane. Przykładowo jeden z zapisów mówi o tym, że podczas kontroli wizytatorzy mogą sprawdzać także, czy zastosowano dostateczną izolację przestrzenną od innych upraw kukurydzy, szczególnie prowadzonych w monokulturze. Jednak nie ma tu informacji ani o odległościach ani co to znaczy „dostateczna izolacja”.

Producent mający kukurydzę w systemie IP musi także szczególną uwagę zwracać na ochronę roślin. Rolnik musi korzystać ze środków zalecanych do stosowania w systemie IP. Lista jest dostępna na stronie Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu. Co jednak ważne, na tej liście widnieje większość środków zarejestrowanych dla danej uprawy, więc nie ma tu większych istotnych ograniczeń. W systemie IP duży nacisk kładzie się na lustracje plantacji i sukcesywny monitoring, a każde obserwacje trzeba zapisywać w notatniku IP. W przypadku kukurydzy ustanowiono, że uprawę tę należy monitorować przynajmniej raz w tygodniu na występowanie szkodników (omacnica prosowianka, stonka kukurydziana, ploniarka zbożówka, mszyce, drutowce i inne).

32 odkrywki na ha na drutowce?

Przed siewem natomiast trzeba wykonać co najmniej 32 odkrywki na ha w celu stwierdzenia obecności i liczebności drutowców. Nie ma tu z kolei informacji czy na każdym ha uprawy. Co jeśli rolnik ma powiedzmy 10 ha kukurydzy. Czy oznacza to, że ma zrobić 320 odkrywek glebowych przed siewem?

Z ważniejszych wymogów, które musi rolnik wprowadzić w technologię ochrony to jest to, że choć raz powinien on zastosować metodę biologiczną (np. kruszynka do ograniczania omacnicy prosowianki). Swoje obserwacje plantacji musi także wykonywać przy użyciu kilku narzędzi. Musi bowiem się wykazać, że stosował on do odłowu szkodników pułapki feromonowe – stonka kukurydziana (1-2 na ha) lub pułapki świetlne – stonka kukurydziana i omacnica prosowianka (1 na okolicę).