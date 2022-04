Jak dobrać herbicyd przy zjawisku uodparniania się chwastów?

Odporność chwastów na dostępne pestycydy to fakt, z którym trudno już dyskutować. Strategia jej zapobiegania nabiera szczególnego znaczenia w dobie obowiązujących wkrótce założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Co roku na polskich polach notuje się wiele wizualnych objawów słabej skuteczności przeprowadzonej ochrony herbicydowej. Przyczyn tego stanu rzeczy można wymienić bardzo wiele. Najczęściej są to błędy w ochronie, w dużej mierze poczynione na etapie samej aplikacji środka, doboru herbicydów, terminu czy warunków pogodowych. Coraz częściej za taki stan rzeczy odpowiedzialne jest zjawisko rosnącej odporności agrofagów na stosowane pestycydy. Dotyczy to gatunków chwastów, które wytworzyły na drodze selekcji naturalne mechanizmy obronne. Najczęściej za taki stan rzeczy odpowiedzialny jest rolnik, który przez lata nie stosował odpowiedniej rotacji herbicydów i tym samym wyhodował sobie na polu biotypy odporne. Czasem nasiona chwastów odpornych dostają się na pola wraz z niedoczyszczonym materiałem siewnym czy podczas pracy kombajnu w żniwa.

Herbicydy: rotacja przede wszystkim

Jak planować strategię zapobiegania odporności chwastów na dostępne herbicydy? Tu kłania się między innymi poprawna agrotechnika, która niestety coraz częściej schodzi na drugi plan. Ważna jest także odpowiednio zaplanowana walka chemiczna z uwzględnieniem świadomej rotacji herbicydów. Nie jest to łatwe zadanie zwłaszcza w dobie malejącej liczby substancji czynnych. Edukacyjnie sposobów i metod wspierających rolnika powstało wiele. Ostatnio do dyspozycji producentów oddano ciekawe narzędzie, które w wymierny sposób pomaga opracować odpowiednią strategię działania.

System doradczy ResiHerb

ResiHerb, bo o tym narzędziu tu mowa, to darmowy, internetowy system wspomagania decyzji w zakresie zarządzania odpornością chwastów na herbicydy. Opracowano go w ramach projektu pt. „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu” realizowanego w ramach programu BIOSTRATEG III (3/347445/1/NCBR/2017) finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizowany był przez konsorcjum ConResi, którego liderem był Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy. W skład konsorcjum weszło 10 jednostek naukowych – IOR-PIB w Poznaniu, UP w Lublinie, UP we Wrocławiu, UP w Poznaniu, UR w Krakowie, Politechnika Bydgoska, ZUT w Szczecinie, SGGW w Warszawie, Politechnika Poznańska, IUNG-PIB Oddział we Wrocławiu, 3 firmy fitofarmaceutyczne (BASF Polska Sp. o.o., Bayer Sp. z o.o., Syngenta Polska Sp. z o.o.) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego.

ResiHerb jest dostępny nieodpłatnie na platformie internetowej pod adresem www.zwalczchwasty.pl i zawiera kilka zakładek. Najważniejsze z nich to „Szacowanie ryzyka”, „Dobór herbicydów” oraz rozbudowany „Pakiet edukacyjny”.

Przy pomocy programu ResiHerb można oszacować ryzyko wystąpienia odporności na 4 gatunki chwastów: wyczyńca polnego, chabra bławatka, mak polny i miotłę zbożową. System umożliwia także wybór odpowiedniego herbicydu do ochrony pola. Ogólnie w projekcie wzięto pod uwagę ponad 900 herbicydów (95 substancji czynnych), 100 gatunków chwastów oraz 20 roślin uprawnych.

Co zawiera „Pakiet edukacyjny”?

„Pakiet edukacyjny” obejmuje zagadnienia dotyczące odporności chwastów na herbicydy, sposobów rozpoznawania tego zjawiska, herbicydów najczęściej uodporniających się na chwasty, opisu gatunków chwastów, u których udowodniono zjawisko odporności na herbicydy czy strategii ograniczania rozprzestrzeniania się chwastów odpornych. Są także uwzględnione informacje na temat mechanizmów działania herbicydów. Zamieszczony jest także wykaz herbicydów dopuszczonych do stosowania w Polsce, a nawet atlas chwastów.

Oszacuj ryzyko

W tej części programu rolnik może samodzielnie i szybko oszacować zagrożenia odpornością chwastów, jakie dotyczą jego gospodarstwa. W szacowaniu uwzględniono takie czynniki, jak: nasilenie zachwaszczenia, lokalizację pola, klasę bonitacyjną gleby, zmianowanie roślin uprawnych, termin siewu, sposób zbioru plonu, stosowane metody zwalczania chwastów, stosowane dawki, uzyskiwaną skuteczność herbicydów w poprzednich latach, stosowanie tych samych substancji czynnych herbicydów w ostatnich 3 latach. Poprzez rzetelne wpisanie kilkunastu danych wygenerowany zostaje wynik. Jest on wyrażony graficznie w procentach.

Jak dobrać odpowiedni herbicyd?

Nadal problematyczny dla rolnika jest już sam dobór środków ochrony roślin pod kątem spodziewanego zachwaszczenia. A jeśli jeszcze ma w tym zakresie pamiętać o rotacji substancji czynnych i zjawisku odporności, staje się to już nie lada wyzwaniem. Dlaczego? Konstruowany program odchwaszczania będzie prawidłowy pod warunkiem, że będzie zakładał stosowanie herbicydów o różnym mechanizmie działania, a użyte substancje będą pochodzić z odmiennych grup HRAC (ang. Herbicyde Resistance Action Commitee). Coraz częściej kod HRAC jest podany na etykiecie środka. Niestety, jednak nie zawsze, co utrudnia szybką weryfikację środków i podjęcie odpowiednich decyzji. Narzędzie dostępne w zakładce „Dobór herbicydów” umożliwia szybką orientację w temacie. Wystarczy uzupełnić dane o planowanym siewie rośliny uprawnej w nadchodzącym sezonie, gatunku chwastu, który chcemy skutecznie zwalczyć, i herbicydach stosowanych w ostatnich 2 latach. Większość informacji można wybierać z dostępnej listy. Następnie klikamy „Wyszukaj” i po chwili generuje nam się raport, z możliwością wyeksportowania go do dokumentu pdf. Raport zawiera spis kodów HRAC substancji czynnych, które dotychczas stosowaliśmy w uprawie oraz zalecenia w postaci listy preparatów do wyboru (z uwzględnieniem zmiany mechanizmu działania). Ostatni krok leży po stronie rolnika, który z proponowanej listy dokonuje ostatecznej decyzji o wyborze herbicydu, który będzie w uprawie stosował.

ZDANIEM EKSPERTA

Dr hab. Katarzyna Marcinkowska, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin, IOR – PIB w Poznaniu

ResiHerb narzędzie wspomagające rolników i doradców

W celu określenia skali występowania w Polsce zjawiska odporności chwastów na herbicydy z inicjatywy Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w 2017 r. utworzono konsorcjum, o którym mowa w niniejszym artykule. Jednym z produktów końcowych niniejszego projektu jest opisywany tu internetowy system wspomagania decyzji dotyczących zarządzania odpornością chwastów na herbicydy, o nazwie ResiHerb. System umożliwia analizę skutków praktykowanej technologii uprawy zbóż w danym gospodarstwie pod kątem ryzyka selekcji biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sformułowanie zaleceń dotyczących ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów odpornych i sposobów zwalczania tych biotypów. Ponadto ResiHerb jest narzędziem służącym upowszechnianiu wiedzy na temat odporności chwastów na herbicydy. Strona cieszy się dużym zainteresowaniem i obecnie liczy już ponad 73 tys. odwiedzin. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z możliwościami platformy.