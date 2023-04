Podczas wyboru wariantu ochrony koniecznie sprawdzajmy co oferuje proponowana technologia. Niestety nie wszystkie kombinacje są uczciwie konstruowane. Widzimy to po ofertach na zabiegi ochroniarskie w terminie T-1.

Niestety nie wszyscy doradcy polecają najbardziej dopasowane rozwiązania. Niektóre propozycje nie mają prawa działać

Kupując daną technologię sprawdzajmy dawki substancji proponowane przez opiekunów gospodarstw z firm

Dobrze i tanio - można, ale trudno o takie rozwiązania

Dobra ochrona kosztuje. Nie ma szans na wykonanie skutecznego zabiegu T-1 w kwocie poniżej 100 zł/ha. A takie oferty na rynku istnieją. Dlaczego? Bo niektórzy “doradcy” nie są doradcami, a tylko handlowcami. Dobre doradztwo i handel niestety czasem nie idą ze sobą w parze. Podobnie jak rzadko w duecie spotkać możemy słowa “dobrze i tanio”.

Jeden z takich "doradców" oferował technologię T-1 w cenie 85 zł/ha. Czy to źle? W żadnym wypadku tańsza oferta nie jest zła. Kwestia tylko co otrzymujemy w zamian. W tym przypadku ochrona na T-1 miała zostać wykonana samym tebukonazolem. To zdecydowanie za mało. Nie damy rady wyczyścić plantacji z mączniaka, o braku skuteczności na choroby podstawy źdźbła już nie wspominając.

Co możemy zrobić za tę kwotę w pierwszym zabiegu? W sumie niewiele, biorąc pod uwagę wszystkie zadania jakie ma spełniać aplikacja T-1. Kupując taką technologię, tzn. w tak niskiej kwocie, jak ta wskazana wyżej (choć to za duże określenie w tym przypadku) wybieramy co tak naprawdę zwalczamy: łamliwość podstawy źdźbła, mączniaka czy może septoriozy. Ewentualnie jeśli będzie to mieszanina kilku substancji w bardzo niskich dawkach to “dotkniemy” każdej z tych chorób, ale z pewnością żadnej nie zwalczymy. W tym wypadku ów doradca oferował jedną substancję aktywną, która absolutnie nie spełni swojej roli w terminie T-1 (w przypadku zastosowana "solo").

Te same produkty taniej? Sprawdź dawki

Inny przykład z ostatnich dni. Handlowiec chcąc “wejść” do gospodarstwa oferował technologię tańszą od firmy konkurencyjnej o 50 zł/ha. Co ciekawe technologia bazowała na tych samych produktach. Wszystko byłoby w porządku, gdy sprawa rozgrywała się o niższe ceny jednostkowe produktów oferowanych w kombinacji. Ale de facto niższy koszt technologii wynikał z obniżonych dawek (dodamy tylko, że chodzi o cyprodynil w dawce 225 g/ha oraz fenpropidynę w dawce 150g/ha, gdzie rynkowy standard to cyprodynil 375 - 525 g/ha + fenpropidyna 225 - 375 g/ha). Pozorna oszczędność. Raz, że do miejsca działania dojdzie znacznie mniejsza część aplikowanej substancji, dwa - ochrona nie zapewni ani efektu leczniczego czy wyniszczającego, ani też odpowiedniego okresu działania. Takie dawki nie mają prawa działać w pełnym zakresie.

Jaki efekt ochrony chcemy uzyskać?

Jest wiele sytuacji, kiedy klient sam pyta “za ile zrobić zabieg”. Cóż - uczciwie rzecz ujmując nie ma tu zero - jedynkowej odpowiedzi. Zależy co chcemy zrobić w takim zabiegu, jak długi efekt ochronny mamy nadzieję uzyskać, w jaki sposób prowadzony jest łan, wreszcie jaki jest potencjał plonotwórczy - stanowiska i odmiany. W zasadzie można wówczas uczciwie powiedzieć, że od kilkudziesięciu zł do 300 zł/ha. Przy czym te najtańsze opcje za kilkadziesiąt zł/ha będą zazwyczaj tylko protezą imitującą ochronę - poza spokojem sumienia, że plantacja jest opryskana nie dadzą wymiernych korzyści. Ponownie podkreślamy: nie ma nic złego w tańszych rozwiązaniach. Ale w tak szerokich zabiegach jak T-1 czy T-2 są pewne granice poniżej których nie możemy zejść, żeby wjazd na pole miał jakikolwiek sens.

Planując zakupy musimy koniecznie zwracać uwagę na oferowane przez sprzedawcę dawki. Niestety nieuczciwych sprzedawców nie brakuje. Oczywiście, handlowcy mają plany do wykonania, ale właśnie - sprzedając tylko ceną są już handlowcami, a nie doradcami. Cena jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze wariantu ochronnego, jednakże musi iść w parze z rzetelnym doradztwem. Takim praktykom zaniżania dawek w celu tylko i wyłącznie sfinalizowania transakcji trzeba mówić stanowcze “nie”. Na szczęście jest też wielu dobrych, solidnych doradców - i oby takich było więcej.

A przy “przetargach” na oferty koniecznie trzeba zwracać uwagę na szczegóły technicznej specyfikacji. Zakup samą ceną nie jest dobrym rozwiązaniem - kupujmy raczej stosunkiem ceny do jakości. Zakup podyktowany samym kryterium najniższej ceny nie sprawdzi się nigdzie, także w rolnictwie. To tak jakby konfigurując samochód z salonu zakupić najtańszą wersję, a potem dziwić się, że przyspieszenie jest za niskie, szyby w standardzie nie są elektryczne, a zderzaki w innym kolorze niż reszta nadwozia. Kupując daną technologię ochronną trzeba po prostu wiedzieć czego od niej oczekujemy.