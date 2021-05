Jak mieszać agrochemikalia?

Ekstrema pogodowe wymuszają na rolnikach coraz szybsze działania, ponieważ okna zabiegowe są też coraz krótsze. Jednym ze sposób wykorzystania tych okresów optymalnej pogody jest łączenie zabiegów ochrony roślin z dokarmianiem dolistnym. Jak to robić bezpiecznie i skutecznie?

Kiedy nie łączyć ze sobą agrochemikaliów?

Warto przede wszystkim zawsze wykonać próbę mieszalności, aby sprawdzić kompatybilność poszczególnych składników mieszaniny zbiornikowej.

Formulacja produktów ma bardzo duże znaczenie przy kompatybilności ale również skuteczności działania substancji aktywnych mieszaniny zbiornikowej.

Trzeba zwrócić uwagę na kilka zasad, które pozwalają pozbyć się problemów podczas wykonywania mieszanin zbiornikowych. Choć i one nie zawsze wpływają na wykonanie „doskonałej” mieszaniny. Bo też jest wiele czynników, które mogą ograniczać mieszalność, a tym samym działanie, przygotowanego roztworu. Nie można też zapominać, że skuteczność może w końcowej fazie utrudnić sam przebieg pogody np. przymrozki lub sprawność techniczna opryskiwacza.

Warto jednak zapamiętać, że możliwość łącznego stosowania różnych agrochemikaliów powinno się wykluczyć, kiedy występuje niezgodność chemiczna lub ewentualna fitotoksyczność. Gdy po zmieszaniu dwóch lub więcej komponentów powstanie np. zmętnienie roztworu, zmiana zabarwienia, pienienie się i tworzenie tzw. bąbelków, a także osad.

Przed zmieszaniem poszczególnych komponentów zawsze trzeba też przeczytać etykietę-instrukcję pestycydów czy nawozów. A mieszaniny zużyć najlepiej od razu po przygotowaniu roztworu.

Próba mieszalności

Po pierwsze warto wykonać próbę mieszalności, aby sprawdzić czy sporządzona mieszanina przede wszystkim się rozpuści i nie „przytka” opryskiwacza. W zależności od źródła, poleca się ją wykonać w objętość 1 l wody (lub według innych naukowców: 10-15 l). Pamiętając o podaniu proporcjonalnej ilości składników, które powinny być obliczone wręcz z aptekarską precyzją. Ponieważ jest wiele czynników, form np. składników pokarmowych jak np. fosforu (w formie kwasu ortofosforowego), które mogą wpływać na rozwarstwienie mieszaniny.

Jakość wody

Bardzo ważna jest woda. Rolnik zwykle nie ma możliwości zmienić jej źródła w gospodarstwie, dlatego dobrze byłoby, aby poznał jest jakość. Uwagę należy zwrócić na kilka aspektów. Jej twardość – ponieważ w zbyt twardej wodzie większość pestycydów, zwłaszcza herbicydów, działa gorzej. Jej temperatura, bo ona może degradować kompatybilność mieszaniny. Zbyt zimna – poniżej 10°C wpływa na wytrącanie się osadu na dnie zbiornika opryskiwacza. Dobrze, aby oscylowała ona wokół temperatury otoczenia.

Jej odczyn, pamiętając o zasadzie, że wzrost temperatury powoduje obniżenie odczynu wody. Za optymalne pH wody uznaje się przedział od 5-6, ale oczywiście są w tej kwestii pewne wyjątki. Jak poprawić jakość wody? Za pomocą np. kondycjonerów wody. Od ich stosowania powinniśmy zacząć przygotowywać mieszaninę zbiornikową, gdy wiemy, że wcześniej wspomniana jakość wody, pozostawia wiele do życzenia. Ważna jest też jej ilość. W wypadku złożonej mieszaniny rekomendowane są przez specjalistów jej większe ilości, czyli przynajmniej 200-300 l na ha w warunkach polowych.

Formulacja środków

Kolejny krok to podanie makroelementów, następnie mikroelementów i wówczas na samym końcu środki ochrony roślin. W tym wypadku należy stosować zasadę tzw. ZERO, od pierwszych liter podawania w kolejności poszczególnych formulacji preparatów, a więc 1. Zawiesiny (WG,WP), 2. Emulsje (EC, EW, EG, SE), 3. Roztwory (SL, SP, SG) i 4. OD (zawiesina olejowa).

Trzeba mieć też w pamięci, że dodawanie poszczególnych formulacji środków do zbiornika opryskiwacza jest bardzo istotne, bo każda z nich składa się również z wielu czynników, które mogą być różnej jakości np. ilość substancji czynnej, jej formę chemiczną lub formę składnika odżywczego, i różne koformulanty czy adiuwanty, zwilżacze i uszlachetniacze, których rolnik może nie zauważyć w etykiecie-instrukcji. Oczywiście mogą być odstępstwa ze względu na źródło wody, inne pH, rozpuszczalność dwóch środków ochrony roślin z innych formulacji.

Producenci nawozów udostępniają na swoich stronach tabele mieszania nawozów dolistnych, warto na to zwrócić uwagę. A które nawozy dolistne najlepiej stosować właśnie w mieszaninach? Nie powinno się zwracać uwagi na zawartość składnika pokarmowego w danych nawozie, bo może być ona myląca. Ważna jest jego rozpuszczalność i przyswajalność. Np. nawozy schelatyzowane lub skompleksowane są rozpuszczalne w wodzie, tworzą też zwykle klarowne roztwory, bez osadów i wytrąceń, co nie zapycha filtrów opryskiwacza i umożliwia wykonanie efektywnego zabiegu.

Praktyczne aspekty mieszania pestycydów z nawozami

- Postępowanie zgodnie z zasadami oraz wybieranie prawidłowych nawozów i środków ochrony roślin to klucz do wykonania skutecznego zabiegu ochrony i nawożenia. Przede wszystkim zadbajmy o wodę, aby ją zmiękczyć i obniżyć pH co sprawi, że zarówno nawozy jak i środki ochrony roślin będą szybciej i lepiej się rozpuszczały. W tym celu możemy zastosować kondycjoner wody np. Proaqua – radzi Radosław Wilk z firmy Intermag.

Jak dodaje, kolejny krok to wybór prawidłowej formy mikroelementów. Najlepiej i najszybciej przyswajalne są formy kompleksów aminokwasowych w których mikroelement jest połączony z glicyną, najmniejszym a zarazem najbardziej mobilnym aminokwasem.

- To rozwiązanie zapewni nam kompatybilność oraz szybki efekt odżywienia roślin nawet w trudnych warunkach uprawy. Przykładem takiego produktu jest seria nawozów Amino Ultra. Zawsze rozpuszczajmy w pierwszej kolejności nawozy sypkie a później płynne oraz trzymajmy się zasady „ZERO”. Korzystajmy z przygotowanych przez specjalistów tabel mieszania nawozów ze środkami ochrony roślin, które weryfikują kompatybilność poszczególnych produktów - dodał Wilk.