W dniu 9 czerwca zajrzeliśmy do Centrum Doradztwa Technicznego firmy Bayer w Chechle (woj. śląskie), aby sprawdzić jak najnowsze firmowe rozwiązania sprawdziły się w warunkach polowych. Na miejscu zapowiedziano także kilka ciekawych nowości, które wkrótce wzbogacą portfolio firmy.

Firma Bayer zaprezentowała na poletkach w Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle nowości w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraku cukrowym oraz ziemniaku.

Omówiła także aktualności w zakresie rozwiązań cyfrowych jak również rolnictwa zrównoważonego.

W CDT w Chechle sprawdzane są przede wszystkim nowości produktowe. Około 40 proc. doświadczeń dotyczy sprawdzania skuteczności w danym sezonie produktów będących na etapie rejestracji, a nawet bardzo wczesnych molekuł sprawdzanych w warunkach polowych.

Garść nowości w zakresie ochrony zbóż

W CDT Chechle prezentowano między innymi efekty ochrony najnowszych produktów w 4 gatunkach ozimych tj. pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego. W obrębie każdego gatunku sprawdzano także reakcje stosowanej ochrony w zasianej kolekcji odmian (np. w odmianach o różnej wysokości czy podatności na choroby).

-Siewy zbóż wykonana w dobrych warunkach glebowych i wilgotnościowych. Wszystkie gatunki ozime zasiano pod koniec września. Ciepła i wilgotna gleba pozwoliła na dobre i szybkie wschody. Praktycznie po 7-8 dniach wszystkie gatunki wyrzędowały - mówił podczas spotkania Adrian Sikora z CDT Chechło, Bayer.

Nowy specjalista na chwasty trawiaste

Na plantacji w Chechle w zbożach ozimych zaprezentowano nowy herbicyd Incelo przeciwko najczęściej występującym w zbożach chwastom trawiastym.

W celu sprawdzenia skuteczności zwalczania chwastów trawiastych poletka podsiewane są życicą wielokwiatową. Fot. AK

- Zabieg herbicydem Incelo wykonano wiosną w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i życie w dawce 0,15 kg/ha wspólnie ze wspomagaczem olejowym Biopower w dawce 1,0 l/ha w celu zwalczenia miotły zbożowej - tłumaczył Dariusz Szymański, Bayer.

Herbicyd doskonale radzi sobie również z innymi chwastami trawiastymi zapewniając przy tym elastyczność dawkowania. Stosując dawkę 0,2 kg/ha skutecznie zniszczy wyczyniec polny we wczesnych fazach rozwojowych. Podwyższając dawkę preparatu do 0,33 kg/ha dodatkowo poszerza się spektrum działania o owies głuchy, życice i stokłosy. Na rynku obecny od 2022 roku.

Dariusz Szymański z frimy Bayer Fot. AK

Aklonifen w nowym herbicydzie zbożowym

W kolejnym sezonie rolnicy mogą się spodziewać zupełnie nowego herbicydu zbożowego. Przygotowany on będzie na sezon 2023 roku. Jest już on zarejestrowany przez MRiRW. Jest to herbicyd Mateno Duo. Produkt zawiera aklonifen - zupełnie nową w ochronie zbóż substancję. Aklonifen jest obecny np. w znanym produkcie Bandur (który jest przeznaczony między innymi do zwalczania chwastów w ziemniaku czy w warzywach gruntowych). Aklonifen wyróżniającą się nowym odmiennym sposobem działania, przydatnym w zwalczaniu uodpornionych chwastów. W połączeniu z diflufenikanem zapewnia szerokie spektrum działania. Mateno Duo przeznaczony jest do stosowania we wszystkich zbożach ozimych. Podstawowa dawka herbicydu wynosi 0,7 l/ha.

Delaro wzmocniony o spiroksaminę

Będzie także następca fungicydu Delaro 325 SC, o nazwie Delaro Forte. Produkt jest już na ostatniej prostej jeśli chodzi o rejestrację w Polsce. Będzie on przeznaczony głównie do ochrony zbóż w pierwszym zabiegu fungicydowym T-1. W porównaniu do poprzednika otrzymał dodatkową substancję aktywną - spiroksaminę, zwalczającą interwencyjnie mączniaka prawdziwego. Tak powstał preparat trzyskładnikowy. Oprócz spiroksaminy zawiera protiokonazol oraz trifloksystrobinę.

Wysoka presja na obiekcie kontrolnym mączniakiem prawdziwym zbóż i traw Fot. AK

"Nieparzący" regulator zbóż

W Chechle zastosowano również nowo wprowadzony na rynek regulator wzrostu Fabulis OD. Produkt zawiera proheksadion wapnia i jako jedyny regulator wyprodukowany jest w formulacji zawiesiny olejowej OD. To sprawia, że dobrze pokrywa rośliny, zapewnia dobre wchłanianie, a następnie działanie produktu. Regulator dobrze się miesza z innymi preparatami. Na poletkach w Chechle skrócona przy użyciu tego preparatu pszenica była ok. 15 cm niższa od roślin rosnących na kontroli (wartość była nieco zróżnicowana w zależności od odmiany).

- Fabulis OD dzięki odpowiednio dobranej formulacji wyróżnia się wysokim bezpieczeństwem dla zbóż. To daje duże możliwości mieszania i komponowania wielu mieszanin zbiornikowych bez ryzyka efektu fitotoksyczności - mówił podczas spotkania Dariusz Szymański.

Adrian Sikora z CDT w Chechle, Bayer Fot. AK

Propulse 250 SE także w ziemniaku

Poinformowano także o rozszerzeniu rejestracji produktu Propulse 250 SE. Jest to fungicyd znany do tej pory głównie ze stosowania w rzepaku, kukurydzy czy słoneczniku. Preparat jest zarejestrowany przeciwko alternariozie ziemniaka w dawce 0,5 l/ha. Termin aplikacji wyznaczony jest od początku fazy zawiązywania bulw do fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 40-89). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 3, odstęp między zabiegami co najmniej 10 dni. Propulse 250 SE jest skuteczny przeciwko dwóm formom alterarnariozy powodującym: suchą plamistość liści (sprawca Aletrnaria solani) oraz brunatną plamistość liści (sprawca Aternaria alternata). Skuteczność Propulse 250 SE została wyróżniona najwyższą oceną w rankingu organizacji Euroblight.

Propozycje dla producentów rzepaku

-Siewy rzepaku w 2021 w regionie przeprowadzane były w trudnych warunkach. Wielu rolników okolicznych zasiało dopiero w pierwszej dekadzie września. Rzepaki w Centrum Doradztwa Technicznego w Chechle udało się zasiać 25 sierpnia. Jednak potem nastąpiły duże opady deszczu. Nie zastosowano tu ochrony przedwschodowej, tylko postawiono na herboicydy powschodowe. Obecnie rzepak intensywnie nalewa nasiona. Brak jest uszkodzeń od szkodników, co rodzi nadzieję na wysokie plony - mówił Adrian Sikora z CDT Chechło, Bayer.

W Chechle została wysiana kolekcja rzepaków marki Dekalb. Zwracano uwagę na takie odmiany jak: DK Excited i DK Plasma DK Exima czy DK Immortal CL oraz zaprezentowano nowości w ofercie tj.: DK Exaura, DK Excentric, DK Expose.

dr Szymon Hoppe omówił najważniejsze odmiany rzepaku marki Dekalb

Obecnie wszystkie odmiany są po okresie kwitnienia - zawiązane łuszczyny powoli rozwijają się i wypełniają ziarnem. Przebieg pogody w kolejnych tygodniach zadecyduje o wysokości plonów.

Warto pamiętać, że po serii badań DK Excited dołączyła do grupy odmian efektywnie wykorzystujących azot (DK Exlevel, DK Expectation), co oznacza, że wydajnie wykorzystuje azot w naturalnych warunkach stresowych, a to uwidacznia się w utrzymaniu wysokiego poziomu plonowania również w niekorzystnych warunkach uprawowych.

Kolejny rok z technologią Conviso Smart

Zaprezentowano także technologie ochrony buraków cukrowych przed chwastami Conviso Smart. System składa się z herbicydu opartego na substancjach z grupy inhibitorów ALS oraz specjalnie wyhodowanych odmianach buraka cukrowego tolerancyjnych na wymienione substancje.

Dorota Muszyńska w buraku cukrowym omawiała zalety technologii Conviso Fot. AK

- Należy zwracać uwagę na stadium rozwojowe komosy białej, która powinna mieć 2 liście właściwe w trakcie pierwszego zabiegu 0,5l/ha i maksymalnie do 4 liści w trakcie drugiego zabiegu (w takiej samej dawce). Możliwy jest również oprysk jednorazowy (1l/ha) kiedy komosa ma już 4 liście właściwe - przypominała Dorota Muszyńska z firmy Bayer.

Plantatorzy skorzystają nie tyko na skutecznym efekcie chwastobójczym, ale również na wzroście roślin buraka niezakłóconym działaniem herbicydów, co pozwoli na pełne wykorzystanie zdolności plonowania. Jak przypominał jednak Adrian Sikora decydując się na Conviso Smart należy tak planować zmianowanie, aby w kolejnych uprawach zwalczać samosiewy buraka a w czasie wegetacji usuwać je z plantacji.

Do każdego zabiegu w technologii Conviso warto dodać wspomagacz olejowy, co podniesie efekt działania herbicydu. Fot. AK

Co nowego w uprawie kukurydzy?

Co roku Bayer poszerza ofertę odmianową kukurydzy. Wprowadza na rynek nowości w różnych grupach wczesności i o różnym kierunku użytkowania. Obecnie swoje zainteresowanie także kieruje na segmencie kiszonkowym.

Na plantacji w Chechle wysiano 16 odmian kukurydzy Fot. AK

- 3 odmiany planujemy wprowadzić na rynek w kolejnym sezonie. Są to: DKC 3719, DKC 3513 oraz DKC 3418. W całej ofercie dostępnych będzie 38 odmian kukurydzy, w zakresie FAO od 230 do 290. W Chechle prezentujemy 16 z nich - mówiła przy poletkach z odmianami kukurydzy Katarzyna Gallewicz z firmy Bayer.

Odmiana DKC3719 – FAO 250-260 typu dent polecana do uprawy na ziarno, a także na kiszonkę. Jest to odmiana, którą można uprawiać na różnych typach gleb, w tym słabszych. Odmiana wysoka, dobrze ulistniona, o dobrym Stay Green. Posiada mocny system korzeniowy. DKC 3513 (FAO 250-260), ziarno typu flint/dent oraz DKC3418 (FAO 240-250), ziarno typu flint/dent. Obie odmiany należą do programu hodowlanego SILO EXTRA. Ponadto odmiana DKC3418 doskonale sprawdza się w użytkowaniu na biogaz - omawiała zalety najnowszych odmian Gallewicz.

Spotkanie w Chechle to była także okazja aby przynajmniej w ogólnym zarysie porozmawiać o innowacji jaką wdraża już za Oceanem firma Bayer. Chodzi o Short Corn, czyli kukurydzę o niskim wzroście. Pierwsze odmiany będą wkrótce testowane w Europie. W Polsce technologia będzie dostępna nie prędzej niż za 4 lata - tłumaczyła Gallewicz.

Katarzyna Gallewicz omówiła najnowsze odmiany kukurydzy, które dostępne będą w ofercie firmy w najbliższych sezonie Fot. aK

Na plantacji kukurydzy zastosowany został również herbicyd powschodowy Capreno 547SC. Skutecznie i szybko zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty typu komosa, rdesty czy szarłat. Herbicyd Capreno należy stosować po wchodach kukurydzy w fazie od 3-5 liści kukurydzy w dawce od 0,22l/ha do 0,29l/ha wraz z 2 litrami wspomagacza Mero 842 EC.

Na poletkach można było zaobserwować efekty skuteczności herbicydu Capreno Fot. AK

Cyfrowa transformacja rolnictwa

Podczas konferencji polowej Bayer prezentuje rozwiązania cyfrowe. Flagowym rozwiązaniem w zakresie cyfrowej transformacji rolnictwa w ofercie Bayer jest Climate FieldView. Umożliwia ona podejmowanie decyzji agronomicznych dla rozwoju rolnictwa zrównoważonego w gospodarstwie. Zmienne nawożenie i zmienna norma wysiewu pozwala na optymalizację kosztów produkcji i maksymalizację zysków.

Dzięki zestawowi mapowania plonów FieldView Yield Kit każdy kombajn wyposażony w ten zestaw – niezależnie od roku produkcji, marki lub modelu – wykona mapowanie plonów w czasie rzeczywistym, dostarczając informacji o przepływie masy i wilgotności ziarna. W rezultacie rolnik będzie mógł ocenić obiektywnie, które z podjętych decyzji agronomicznych wpłynęły korzystnie na plon. Metodami cyfrowymi możemy ocenić większą ilość danych z większą dokładnością, nie zwiększając liczby prób prowadzonych na polu. Możliwości prowadzonych w ten sposób ocen są nieograniczone.

Bayer angażuje się w zobowiązanie Zero Hunger przeznaczając 160 mln dolarów

- 1 na 10 osób na całym świecie codziennie boryka się z głodem. Już sama świadomość tego jest bolesna. Co by było, gdybyśmy mogli rozwiązać ten problem, łącząc siły? W Bayer codziennie pracujemy nad urzeczywistnieniem naszej wizji „Health for All, Hunger for none” - mówił podczas spotkania dr Michał Krysiak z firmy Bayer.

24 maja 2022 roku firma zrobiła kolejny krok podpisując - wraz z innymi partnerami z sektora prywatnego - zobowiązanie pod wspólnym celem Zero Hunger. Zobowiązanie Bayer o wymiarze 160 milionów dolarów będzie skierowane do społeczności w Azji, Afryce i Ameryki Łacińskiej.