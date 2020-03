Jak pozbyć się przytulii w zbożach na wiosnę?

Po wyjątkowo ciepłej zimie niezwalczona jesienią przytulia czepna w oziminach, na wiosnę może osiągnąć spore rozmiary. Co więcej gęste plantacje będą utrudniać dotarcie cieczy opryskowej do zwalczanego gatunku, co może obniżać skuteczność wykonania zabiegu herbicydowego.

Na polach ozimin, na których nie wykonano zabiegu herbicydowego jesienią warto w tym sezonie pośpieszyć się z odchwaszczaniem, ponieważ duże osobniki to silna konkurencja z rośliną uprawną o składniki pokarmowe oraz wodę. W wielu przypadkach niezbędna jest też wykonanie zabiegu korekcyjnego.

Na szczególną uwagę zasługują pola, na których występuje przytulia czepna. Jest to chwast wymagający specjalnego traktowania, ponieważ nawet niewielka domieszka nasion tego chwastu może dyskwalifikować zboże w sprzedaży. Chwast ten ma dużą zdolność regeneracyjną i często zdarza się, że odbija po wykonanym zabiegu. Ważny jest dobór właściwego środka, ale równie ważne są warunki panujące podczas zabiegu jak i wielkość chwastu.

- Jest szereg jesiennych herbicydów, które oferują nam zwalczenie przytulii czepnej jesienią. Najczęściej są to preparaty, których jednym z komponentów jest substancja diflufenikan (DFF). Substancja ta wykazuje silne dzianie chwastobójcze – „wybielając” przytulię. Działa silnie odglebowo. Bardzo często uaktywnia się wczesną wiosna po odmarznięciu gleby, dobijając wtedy chwasty. W tym sezonie cały okres zimy, gleba była nieprzemrożona, i należy się spodziewać, że drobnoustroje były aktywne i miały wystarczająco dużo czasu aby rozłożyć i dezaktywować DFF. Spowodowało to brak działania wiosennego na przytulię. Może to doprowadzić do potrzeby poprawek na ten chwast – komentuje sytuację polową Grzegorz Wieszołek, Kierownik ds. Doświadczeń, Nufarm Polska Sp. z o.o

- Ważne, aby lustrować pola pod kątem występowania tego gatunku. Często zdarza się tak, że przytulię zauważymy dopiero w łanie „wspinającą” się po źdźbłach. Wtedy pozostaje już niewiele substancji, które można zastosować, a które są jeszcze bezpieczne dla zbóż. Wśród nich oprócz fluroksypyru bardzo wysoką skuteczność wykazuje substancja florasulam. Działa ona bardzo skutecznie nawet w bardzo późnych fazach rozwojowych także na dużą przytulie wystającą ponad łan. Jeśli oprócz przytulii musimy poprawić inne chwasty typu chaber bławatek, ostrożeń polny czy fiołek polny z powodzeniem możemy jako komponentu do tej substancji używać tribenuronu – dodaje Wieszołek.