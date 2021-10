Jak rolnicy poradzili sobie z odchwaszczaniem buraków bez desmedifamu?

Sezon 2021 był pierwszym, w którym rolnicy nie mogli już stosować herbicydów opartych o substancję czynną desmedifam. Obaw było dużo, jednak jak się okazuje plantatorzy poradzili sobie całkiem nieźle z odchwaszczaniem buraków cukrowych.

Początek sezonu nie był łatwy dla plantatorów buraka cukrowego. Zimna wiosna na długo wstrzymywała siewy oraz rozwój młodych siewek buraków. Na tle ubiegłych lat, wyróżniała się jednak tym, że w większości regionów gleba odznaczała się dobrą wilgotnością, a to sprzyjało dobrej skuteczności działania herbicydów doglebowych. Plantatorzy, którzy dobrze przygotowali się do walki z chwastami, plantacje mają czyste. Oczywiście dużo jest takich pól gdzie nie udało się utrzymać wysokiej efektywności zastosowanego programu odchwaszczania. To głównie pola, na którym spóźniono się z zabiegami, a to poskutkowało tym, że część siewek przeżyła sekwencje zabiegów. Na niektórych polach, zwłaszcza tam gdzie notowano braki w obsadzie buraków, weszło także zachwaszczenie wtórne.

O problemach z odchwaszczaniem buraka cukrowego rozmawiamy z prof. Zenonem Woźnicą z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

Rośnie także zainteresowanie technologią uprawy buraka w systemie Conviso. Składa się z dwóch elementów: odmiany tolerancyjnej na herbicyd zawierający dwie substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów ALS i dedykowanego do tej technologii herbicydu. Program ochrony zazwyczaj zamykany jest na 2 zabiegach. Zaletą tej technologii jest szerokie okno aplikacji herbicydów.

Badany jest nowy adiuwant, który bardzo dobrze wpisuje się w system Conviso Fot. A. Kobus

Na poletkach doświadczalnych koło Torunia, prowadzonych przez naukowców z IOR-PIB w Poznaniu wykazano, że skuteczność tej technologii może być jeszcze większa po dodaniu do programu odpowiednich adiuwantów. Dlatego coraz częściej rekomenduje się do zabiegów tego typu Atpolan Bio 80 EC Premium. Firma Agromix na spotkaniu prasowym pod Toruniem 29 września poinformowała także, że badany jest nowy adiuwant dedykowany herbicydom z grupy sulfonylomoczników. Dzięki czemu skuteczność takiego programu może być jeszcze większa i mniej zależna od zmiennych oraz niekorzystnych warunków panujących w okolicy zabiegu.