Jak wykonywać zabiegi ochrony, aby nie zagrażać pszczołom?

W przestrzeni publicznej krąży wiele faktów i mitów związanych z wykonywaniem zabiegów ochrony roślin, a ich wpływu na pszczoły i inne zapylacze. My zapytaliśmy u źródła, a więc szefa instytucji, która kontroluje ich przeprowadzanie, co wolno, a czego nie i na co należy zwracać szczególną uwagę podczas zabiegów.

Poprosiliśmy Andrzeja Chodkowskiego, Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, aby wyjaśnił nam kilka zagadnień, które najczęściej pojawiają się na forach internetowych czy w komentarza przy tekstach związanych z pszczołami i zabiegami ochrony roślin. Już wcześniej przeprowadziliśmy rozmowę na temat kontroli PIORiN w sytuacjach „patowych”.

Teraz przyglądamy się bliżej tym ważnym zagadnieniom. Poniżej publikujemy kilka faktów i mitów, które zweryfikował dla nas Główny Inspektor PIORiN i jakie pytania zadaliśmy konkretnie Andrzejowi Chodkowskiemu:

- Nie można wykonywać żadnych oprysków w czasie oblotu pszczół?

- Czy przepisy ściśle określają godziny w których można przeprowadzać opryski?

- Które zabiegi należy wykonywać bezwzględnie po zakończeniu oblotu pszczół. Na ile godzin przed wschodem słońca (startem oblotów) można wykonywać zabieg insektycydowy?

- Opryski a cisza nocna – czy są jakiekolwiek przepisy mówiące o tym, że po 22 nie można wykonywać zabiegów?

- Czy policja ma prawo ukarać mandatem lub nakazać przerwanie zabiegu? Czy od tego jest PIORiN?

Odpowiedzi specjalisty w video poniżej: