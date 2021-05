Jak zadbać o jakość ziemniaka?

W dniu 27 maja odbył się webinar pt. "Ziemniaki pod lupą Syngenta. Zadbaj o jakość już na polu”. Przedstawiono tam porady jak chronić tę uprawę, by uzyskać wysoki i jakościowy plon.

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele firmy Syngenta Polska: dr hab. Katarzyna Rębarz oraz Przemysław Urbaniak.

D hab. Katarzyna Rębarz oraz Przemysław Urbaniak podczas webinarium

Na początku przypomniano jak przebiegała pogoda w roku ubiegłym.

- Jakość ziemniaka w dużej części zależy od pogody, bo to od niej zależy jaki program ochrony zostanie wybrany i czy on sprawdzi się na polach. Podsumowując rok 2020 można powiedzieć, że był to rok zarówno zarazy ziemniaka i alternariozy. Pierwsza część sezonu wegetacyjnego była częścią zarazy ziemniaka i kto spóźnił się z zabiegami lub wykonał na początku tylko zabiegi kontaktowe, to były to zabiegi bardzo często nietrafione, a niestety ziemniaki na takich plantacjach już w lipcu – zamierały właśnie ze względu na zarazę ziemniaka, która bardzo wcześnie się rozpoczęła. Druga część sezonu wegetacyjnego charakteryzowała się niższymi opadami, ale też wyższą temperaturą i było widać atak alternariozy – mówiła dr hab. Rębarz.

Program ochrony ziemniaka proponowany przez Syngentę, fot. slajd z webinarium

- Mieliśmy początek wegetacji bardzo niekorzystny. Temperatury w kwietniu, w zeszłego roku, były bardzo niskie. To co nastąpiło w maju i w czerwcu przyspieszyło diametralnie przyrost masy nadziemnej ziemniaków. Warunki były bardzo dobre. Rośliny szybko przyrastały i to też wpłynęło na skuteczność różnych programów ochrony – dodał Urbaniak.

Mówiono też m.in. o rozwiązaniach odnośnie zabiegów fungicydowych.

Rok 2020 pokazał, że na szczęście w Polsce zagrożenie rasami odpornymi na zarazę ziemniaka według Euroblight, nie występuje.

Slajd z konferencji

Przypomniano, że produkty systemiczne powinny być stosowane przed wystąpieniem zarazy ziemniaka. Bo to one w pierwszej kolejności uodparniają się na zarazę. Czyli najgorszym rozwiązaniem jest stosowanie ich na zarodnikującą zarazę. To jest najszybszy sposób do powstania odporności.

Poza tym, ekspercie Syngenta zaznaczyli, że szukając oszczędności w ochronie ziemniaka na pewno nie należy rezygnować z „mocnych” pierwszych zabiegów ochrony. Na takowe można sobie pozwolić dopiero w drugiej połowie wegetacji lub pod jej koniec.

Slajd z webinarium

Podkreślano też jak ważne jest wymienne stosowanie substancji czynnych o różnych mechanizmach działania, które są szczególnie istotne w kontekście odporności na patogeny.

Zaznaczano, że częste i nieuzasadnione stosowanie fungicydów do zwalczania chorób roślin nie tylko zanieczyszcza glebę i środowisko, ale też powoduje rozwój odporności patogenów roślinnych na fungicydy. A to w konsekwencji utrudnia zwalczanie chorób.

Slajd z webinarium

Z rynku Unii Europejskiej sukcesywnie znika pula środków do walki z agrofagami. To ostatni sezon, kiedy można stosować te oparte o mankozeb. W kolejce są następne również ważne w uprawie ziemniaka, dlatego tworzenie programów ochrony będzie trudniejsze.

– Dowiadujemy się, że kolejna substancja aktywna otrzymała kwalifikację 1B, czyli nie do odnowienia. Jest to dimetomorf , prawdopodobieństwo wycofania to rok 2022 lub 2023 – zaznaczyła dr hab. Katarzyna Rębarz.