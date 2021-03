Jak zwalczać chorób odgrzybowe z rodzaju Fusarium?

Ograniczenie występowania tego typu grzybów napotyka na wiele trudności ze względu na duży udział zbóż w strukturze zasiewów. Efektywna ich eliminacja nie może się zamykać wykonaniem tylko jednego zabiegu chemicznego.

Grzyby z rodzaju Fusarium stanowią większe zagrożenie aniżeli inne grzyby, co wynika z ich powszechnego występowania w środowisku. Źródłem tych patogenów mogą być: zainfekowana gleba, porażone rośliny, resztki pożniwne, ziarno oraz porażone samosiewy zbóż. Grzyby te mają wiele możliwości, aby znaleźć się w pobliżu swoich żywicieli. Rozwijają się w bardzo szerokim spektrum temperatur i jest to związane z ich różnorodnością gatunkową. Mimo odmiennych warunków pogodowych czy glebowych zawsze znajdzie się gatunek Fusarium, dla którego rozwoju będą panować odpowiednie temperatury i wilgotność gleby.

Choroby podsuszkowe

Grzyby rodzaju Fusarium występują powszechnie w pszenicy ozimej i innych gatunkach zbóż. W pszenicy wiele gatunków grzybów może powodować początkowo zgorzel siewek, a w późniejszym okresie wzrostu zbóż może być sprawcami fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Jest to jedna z ważnych chorób podstawy źdźbła. Choroby te nazywane są chorobami podsuszkowymi. Do chorób tego kompleksu zalicza się wyżej wymienioną, ale też łamliwość źdźbła i traw, ostrą plamistość oczkową, zgorzel podstawy źdźbła i inne. Objawy tych chorób często są do siebie podobne. Jednak przy dokładnym rozpoznaniu można je rozróżnić i wskazać grzyba, który je powoduje.

Szkodliwość ostrej plamistości oczkowej znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich 10 lat

Fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni najlepiej rozpoznaje się w fazie woskowej dojrzałości, ale na wykonanie zabiegu ograniczającego rozwój choroby jest wtedy za późno. Chorobę zwalcza się, gdy pszenica jest w fazie strzelania w źdźbło, ale zabieg opryskiwania można też wykonać, gdy pszenica jest w fazie 1. kolanka (BBCH 31). W tabelach 1-3 podano fungicydy, które można zastosować, aby ograniczyć rozwój sprawców powodujących fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni.

Środki te zawierają najczęściej substancje czynne z grupy chemicznej triazoli lub benzimidazoli albo anilinopirymidyny czy chinazoliny. Zabieg wykonany w tym terminie określany jest jako zabieg T-1. W tym okresie jednocześnie zwalczać można inne grzyby powodujące np. łamliwość źdźbła zbóż oraz sprawców chorób pojawiających się wtedy na blaszkach liściowych. Do głównych chorób atakujących w czasie, kiedy wykonuje się zabieg T-1 w pszenicy, należą: mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści i septorioza paskowana liści.

Fuzarioza liści i kłosów

Następnym etapem „wędrówki” gatunków z rodzaju Fusarium są liście pszenicy. Na liściach, gdy wilgotność powietrza jest wysoka, dochodzić może do porażenia przez grzyby powodujące fuzariozę liści. Objawem tej choroby są owalne plamy barwy beżowej i brązowej, niekiedy pokryte przez struktury zarodnikowania grzyba o pomarańczowej barwie. Plamy łączą się ze sobą, tworząc rozległe nekrozy. Przez cały czas głównymi gatunkami grzybów występujących w pszenicy są: Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum, F. poae, F. oxysporum. Gatunki te i Microdochium nivale to grzyby, które najczęściej pojedynczo lub w kompleksie powodują fuzariozę kłosów pszenicy.

Bielenie kłosów to niespecyficzny objaw wywoływany m.in. porażeniem podstawy źdźbła przez grzyb z rodzaju Fusarium, który poprzez wiązki przewodzące dotarł do kłosa, uniemożliwiając wytworzenie ziarna i powodując przedwczesne zamieranie rośliny

Do zwalczania grzybów, gdy pszenica jest wykłoszona, zaleca się część s.cz., które używane są do zwalczania fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni. Jednak przy wykonywaniu zabiegu T-3 nie tylko chroni się kłos przed wystąpieniem fuzariozy kłosów, ale też ochronie podlegają blaszki liściowe górnych liści pszenicy, czyli flagowego i podflagowego. Środki grzybobójcze używane w tym czasie zawierać powinny nie tylko triazole, ale również inne s.cz. np. z grupy karboksyamidów (SDHI), strobiluryn i in. Racjonalne korzystanie z bogactwa fungicydów zawierających różne s.cz. z odmiennych grup chemicznych to tajemnica dobrej, skutecznej ochrony przed porażeniem kłosów przez sprawców fuzariozy kłosów, ale też przed innymi grzybami porażającymi kłos, jak: Blumeria graminis (mączniak prawdziwy zbóż i traw), Puccinia striiformis (rdza żółta), Stagonospora nodorum (septorioza plew).

Cały artykuł ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika "Farmer".