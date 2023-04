Użytki zielone stanowią bardzo duży udział w całości gruntów użytkowanych rolniczo. Niestety wciąż traktowane są często jako pola “drugiej kategorii” (choć ta sytuacja na szczęście zmienia się na lepsze). A jak wygląda sytuacja z herbicydami? Czym możemy zwalczać chwasty w użytkach zielonych?

Chwasty w użytkach zielonych mogą zabrać nawet kilkanaście procent potencjalnego plonu. To duże straty, zwłaszcza w dobie wysokich cen pasz

Nie mamy dostępnych wielu chemicznych metod zwalczania chwastów na łąkach i pastwiskach, jednakże dostępne substancje są stosunkowo skuteczne

Ochrona herbicydowa wspomaga plonowanie użytków zielonych

Użytki zielone wedle różnych danych stanowią nawet ponad 20% powierzchni gruntów rolnych w Polsce. To ogromny obszar w skali kraju (nawet 10% ogólnej powierzchni Polski stanowią użytki zielone). Tak więc trzeba uznać użytki zielone (UZ) za ważny fragment gospodarki rolnej kraju. To niepodważalnie duże źródło paszy, a w wielu gospodarstwach hodowlanych trawy z UZ mają większościowy udział jeśli chodzi o pochodzenie pasz.

W gospodarstwach hodowlanych także przykłada się - bardzo słusznie - największą uwagę do jakości łąk i pastwisk. Także do kontroli poziomu zachwaszczenia. O ile bowiem herbicydy w znakomitej większości upraw stanowią podstawę ochrony chemicznej, o tyle na użytkach zielonych są rzadko stosowane. Z jednej strony to oczywiście dobrze, z drugiej niestety brak ochrony herbicydowej często wynika z braku odpowiedniej lustracji lub traktowania UZ po macoszemu, a ewentualnej konieczności wykonania aplikacji herbicydowej jako zła koniecznego. Tymczasem ochrona przed chwastami pozwala na maksymalizację potencjału plonotwórczego łąk kośnych czy pastwisk.

Silne zachwaszczenie UZ grozi rzecz jasna stratami w samym plonowaniu traw pozyskiwanych z danej działki. A straty te wynikają wprost z kompensacji chwastów kosztem traw, które co do zasady są znacznie bardziej wymagającymi roślinami. Z czasem trawy są nie tylko coraz słabsze i stanowią mniejszy udział, ale pogorszeniu ulega sama ich jakość - ich skład botaniczny ulega znacznej degradacji. Bardziej wartościowe trawy, które wykazują się wyższym zapotrzebowaniem pokarmowym, ustępują miejsca mniej wymagającym gatunkom.



Zachwaszczenie prowadzi zarówno do strat w poziomie plonowania (a w konsekwencji także i do mniejszej ilości paszy oraz pogorszenia jej jakości, co stanowi prostą drogę do strat związanych z produkcją zwierzęcą), jak i samych uszkodzeń mechanicznych podczas przygotowywania pasz (m.in. uszkodzenia folii itp.).

Fluroksypyr, trichlopyr. I to wszystko?

Jeśli chodzi o możliwości herbicydowe na użytkach zielonych to są one dość ograniczone. Można zastosować np. fluroksypyr (rejestrację posiadają m.in. takie produkty jak Starane 250 EC, Starane 333 EC, Taran 250 EC). Preparaty oparte o fluroksypyr nie tylko są bezpieczne dla UZ, ale jednocześnie cechują się dobrą skutecznością. Jednakże sam fluroksypyr nie zapewnia pełnej ochrony herbicydowej.

Najlepsze wyniki chwastobójcze uzyskujemy poprzez połączenie fluroksypyru z trichlopyrem. Obecnie jedynym zarejestrowanym w użytkach zielonych produktem zawierającym tę substancję jest Fernando Forte 300 EC. Maksymalna dawka tego produktu to 2l/ha. Warto zwrócić uwagę, że kombinacja trichlopyru z fluroksypyrem zwalcza niektore uciążliwe chwasty, takie jak chociażby krwawnik pospolity, babka lancetowata czy mniszek lekarski.

Koniecznie przestrzegajmy informacji zawartych w etykietach produktów - wszak w skład finalnego plonu, a więc summa summarum gotowej paszy, wchodzi cała roślinność zebrana z danego stanowiska. Jeśli nie wykonamy zabiegu herbicydowego to w paszy znajdą się niekorzystne dla układu żywieniowego chwasty. Decydując się na zabieg unikamy ich obecności w paszy, ale trzeba zwracać uwagę na okresy karencji - tak by w produkowanych sianach lub kiszonkach nie było już pozostałości aplikowanej substancji czynnej.

Wąskie rejestracje skutecznie utrudniają ochronę łąk oraz pastwisk. Warto dodać, że w stosunku do traw wysokimi poziomami selektywności wykazują się niektóre substancje niezarejstrowane obecnie w tej grupie roślin, jak np. 2,4-D, florasulam, pirydat czy chociażby chlopyralid (a więc substancje znane z ochrony m.in. zbóż czy kukurydzy).

Uzupełnijmy, że w przypadku zastosowań na boiskach, trawnikach czy polach golfowych zastosować można Chwastox Complex 260 EW. Tutaj podobnie wspomniany wcześniej fluroksypyr jest jedną ze składowych preparatu. Oprócz tej substancji preparat ten “napędzany” jest również przez MCPA oraz chlopyralid. Dawka produktu to 2,5 - 3,5 l/ha.

Kiedy opryskać łąki?

Jeśli chodzi o czas zastosowania ochrony chemicznej na łąkach i pastwiskach to w zasadzie wykonywana może być przez cały okres wegetacyjny. Warunkiem jest intensywny wzrost chwastów w momencie zabiegu - chodzi o to by w czasie wysokiej dynamiki pobierania składników odżywczych przetransportować w całej roślinie substancję aktywną. Chwasty wieloletnie, wolniej rosnące, początkiem wiosny mogą mieć mniejszą powierzchnię liści, przez co nie pobiorą odpowiedniej ilości aplikowanej substancji. Dlatego też jeśli na UZ przeważają rośliny wieloletnie, to zabieg powinniśmy opóźnić do czasu, gdy masa liści będzie odpowiednio duża (we wcześniejszych fazach masa korzeniowa jest większa od masy nadziemnej co utrudnia zwalczanie nalistne). pamiętajmy, by po zabiegu nie wypasać zwierząt przez pewien okres czasu - informacja o okresie karencji zawarta jest w etykietach.