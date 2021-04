Jak zwiększyć skuteczność zabiegów herbicydowych w uprawie buraka cukrowego?

Dobra wilgotność gleby oraz nareszcie nadzieja na ocieplenie pobudzą burak cukrowy do regeneracji i dalszego wzrostu. Niestety to są także idealne warunki dla kolejnych wschodów chwastów. Czas pomyśleć o kolejnym zabiegu herbicydowym w buraku cukrowym.

O problemach dostrzegalnych w uprawie buraka cukrowego pisaliśmy w poniższych artykułach. Nadal zbieramy sygnały, czy w jakimś rejonie plantacyjnym doszło do uszkodzenia siewek buraka po ostatnich przymrozkach. Tam gdzie nie były one znaczące, sytuacja jest stabilna i można powrócić do kontynuacji programu odchwaszczania.

Na obserwowanej przez nas plantacji buraka cukrowego nadszedł czas na kolejny zabieg herbicydowy. Od terminu pierwszego właściwego zabiegu (nie licząc przedwschodowej aplikacji glifosatem), mija dziś 10 dzień. Czas zatem wykonać drugą aplikację z właściwego programu odchwaszczania, gdyż pojawiają się na polu kolejne nowe siewki chwastów. Zabieg ten ma na celu zwalczenie chwastów na plantacji z nowych wschodów, jak i „dobicie” tych, które mogły pozostać po wcześniejszych zabiegach. Aby jego skuteczność była wysoka do mieszaniny warto dodać odpowiedni adiuwant. Dzięki temu finalna skuteczność zabiegu będzie wyższa.

Dla przypomnienia podajemy poniżej realizowany program odchwaszczania. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem. Skuteczność pierwszych zabiegów oceniana jest wysoko. W dalszej perspektywie nie zdecydowano także o modyfikacji dawek herbicydów ani redukcji dawek adiuwanta, choć rozważany jest wariant czy przypadkiem z powodu długich wschodów nie będzie potrzebny jeszcze jeden dodatkowy zabieg. Wszystko zależeć będzie od tego jak ułożą się dalsze warunki wegetacji.