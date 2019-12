Jaką przyjąć strategię ochrony ozimin w warunkach suchej wiosny? O tym podczas IX edycji Konferecnji Regionalnych "Przez Innowacyjność do Sukcesu"

- To mit, że w przypadku niedoboru wody, nie rozwijają się grzyby chorobotwórcze, które powodują straty o znaczeniu gospodarczym - przekonuje prof. Marek Korbas z Instytutu Ochrony Roślin PIB w Poznaniu. W czasie suszy łatwo o błędy, które później skutkują poważnymi konsekwencjami. Jak chronić zatem uprawy, jeśli ponownie wiosna okaże się uboga w opady?

W czasie suszy, trzeba działać elastycznie - chyba wszyscy z tym się zgodzą. Co to jednak oznacza i o czym będzie wykład prof. Marka Korabsa, który zostanie wygłoszony podczas IX edycji Regionalnych Konferecnji: "Przez Innowacyjność do Sukcesu'?

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w tych Konferencjach.

Kalendarz spotkań w 2020 r. kształtuje się następująco:

- 23 stycznia - Zamek Gniew, Gniew, (woj. pomorskie),

- 28 stycznia - Jasek Premium Hotel Wrocław, Wrocław (woj. dolnośląskie),

- 30 stycznia - Hotel Remes, Opalenica (woj. wielkopolskie),

- 11 lutego - Hotel Artis, Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie),

- 20 lutego - Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie),

- 25 lutego - Hotel Anders, Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie),

- 27 lutego - Hotel Dworek Tryumf, Księżyno (woj. podlaskie).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online. Zarejestruj się TUTAJ.