Jaką przyjąć strategię w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej?

Gdy w okresie kwitnienia rzepaku występują deszcze, należy się liczyć z nasilonym występowaniem chorób grzybowych.

Z chwilą, gdy rzepak rozkwita, rola liści jako organów asymilujących ulega ograniczeniu. Funkcję tę w znacznym stopniu wypełniają pędy i powstające łuszczyny, stąd od ich stanu fitosanitarnego zależy wielkość i tempo asymilacji, a w konsekwencji wysokość plonu. Grzyby atakujące rzepak w tym okresie nie tylko ograniczają powierzchnię asymilacyjną, lecz także czopują wiązki przewodzące, zakłócając pobieranie wody i składników pokarmowych, co powoduje wcześniejsze zakończenie wegetacji, wylegania łanu, otwieranie się łuszczyn i wysypywanie nasion.

Rzepak narażony jest w tym okresie na porażenie zgnilizną twardzikową oraz czernią krzyżowych. Największe zagrożenie występuje wówczas, gdy w okresie kwitnienia jest ciepło i wilgotno. W związku z tym lokalny mikroklimat wywołany np. położeniem pól w sąsiedztwie zbiorników wodnych silnie wpływa na skalę porażenia. Innymi czynnikami sprzyjającymi intensywnemu porażeniu roślin w tym okresie są: gęsty siew, wilgotne i zwięzłe gleby. Także krótka rotacja rzepaku w płodozmianie oraz uproszczony system uprawy gleby sprzyjają nagromadzaniu zarodników grzybów i potęgują skalę występowania chorób w okresie, gdy rzepak zaczyna tworzyć łuszczyny.

Zgnilizna twardzikowa jest typowym polifagiem rozwijającym się na wielu gatunkach roślin uprawnych, jak rzepak, marchew, seler, pietruszka, sałata, a także na chwastach (rumiany, jasnoty, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, komosa biała).

Patogen może rozwijać się na jeden z dwóch sposobów:

a) sklerocjum kiełkuje w strzępkę grzybni, która poraża dolne partie roślin,

b) sklerocjum wytwarza owocnik wyrastający ponad powierzchnię gleby, w którym tworzą się wiatropylne zarodniki. Dokonują one infekcji zarówno w niższych, jak i wyższych partiach roślin.

Choroba atakuje rośliny podczas kwitnienia. Osypujący się pyłek i płatki kwiatowe stanowią pożywkę dla grzyba. Pozostając w rozwidleniach łodyg lub u nasady liści, tworzą w tych miejscach szczególnie sprzyjające warunki do rozwoju grzyba. W efekcie jego rozwoju na pędzie głównym lub bocznych powstają jasnobrunatne plamy, które w czasie wilgotnej i ciepłej pogody pokrywają się białym nalotem grzybni. Z czasem grzyb wykształca w środku łodygi czarne skleroty, które stanowią organy przetrwalnikowe. Pozostając w glebie, są one zdolne zachować swoją aktywność chorobotwórczą przez ok. 10 lat.

Porażone rośliny tracą turgor, jaśnieją, a następnie intensywnie żółkną oraz przedwcześnie dojrzewają. W łanie widoczne są miejsca żółto-brunatnych roślin, często pochylonych. Opanowane zgnilizną rośliny dają nawet o 60 proc. niższy plon drobnych nasion.

Drugą chorobą występującą w tym czasie w rzepaku jest czerń krzyżowych. Silne infekcje występują w warunkach wysokiej (powyżej 90 proc.) wilgotności powietrza utrzymującej się przez okres co najmniej 16 godzin i równocześnie temp. powietrza ok. 20oC przez 3 dni. Czerń krzyżowych może powodować straty plonu rzędu 30 proc. i więcej. Źródłem infekcji są przede wszystkim resztki pożniwne pozostające w glebie, choć choroba może się także przenosić z materiałem siewnym.

Objawy choroby można zaobserwować na wszystkich organach. Na liściach i łodygach są to koncentrycznie strefowane plamy, na przemian jasne i ciemne z żółtą obwódką powstałą na skutek wydzielania przez grzyb silnej fitotoksyny. Na łuszczynach powstają czarne, początkowo małe okrągłe plamki, które z biegiem czasu mogą się zlewać. W trakcie swojego wzrostu grzyb przerasta klapy łuszczyn i zakaża nasiona. Porażenie łuszczyn wiąże się ze znacznymi stratami plonu na skutek przedwczesnego ich dojrzewania, a następnie pękania i osypywania się nasion.

Porażenie roślin następuje w okresie kwitnienia. Faza ta w rzepaku trwa od 3 do 5 tygodni, a długość działania najczęściej stosowanych fungicydów triazolowych to zazwyczaj ok. 3 tygodni, stąd niezwykle ważny jest wybór momentu wykonania zabiegu. Standardem jest profilaktyczne wykonywanie go z chwilą opadania pierwszych płatków kwiatowych na pędzie głównym.

– Innym rozwiązaniem stosowanym często w praktyce jest opóźnianie terminu wykonania oprysku, gdy jest sucho, lub korzystanie z dawek dzielonych – powiedział w rozmowie z redakcją prof. Marek Korbas, kierownik Zakładu Mykologii w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. W tym drugim przypadku zalecana dawka preparatu obniżana jest o 50 proc. Decydując się na takie rozwiązanie, należy zwrócić uwagę na długość okresu karencji. W przypadku bardzo popularnych środków grzybobójczych opartych na tebukonazolu wynosi on od 30 do nawet 51 dni. Z kolei w wypadku azoksystrobiny jest to czas od 21 do 35 dni. Zatem może dojść do sytuacji, w której przy późnym oprysku koszenie rzepaku wypada przed upłynięciem karencji, co jest absolutnie niedopuszczalne.