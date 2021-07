Jaka przyszłość nasiennictwa w UE?

Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów UE dotyczących roślinnego i leśnego materiału rozmnożeniowego. Cel jest taki by przepisy te były bardziej ujednolicone we wszystkich krajach członkowskich i jednocześnie dostosowane do celów politycznych Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska przygotowała dokument Inception Impact Assesment dotyczący dostosowania prawodawstwa UE w zakresie materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i związanych z nim strategii „Od pola do stołu” oraz unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Ta zmiana ma na celu:

dostosowanie prawodawstwa UE dotyczącego materiału roślinnego i rozmnożeniowego do celów politycznych Zielonego Ładu i jego gospodarstw rolnych, bioróżnorodności, adaptacji do klimatu, strategii cyfrowych i leśnych,

wspierać rozwój techniczny, zrównoważone i odporne na zmiany klimatu systemy rolno-spożywcze i lasy oraz chronić bioróżnorodność i zasoby genetyczne roślin i lasów

usunąć bariery w handlu na jednolitym rynku.

Komisja podejmuje działania na rzecz lepszego dostosowania przepisów dotyczących roślinnego i leśnego materiału rozmnożeniowego do celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz strategii „od pola do stołu”, różnorodności biologicznej i adaptacji do klimatu. Przyszłe przepisy UE mają być jednolicie stosowane, wydajne i skuteczne, bardziej otwarte na integrację nowych i przyszłych zmian, bardziej zrównoważone i wspierające różnorodność biologiczną, odporne na klimat oraz zapewniające wysoki poziom ochrony środowiska.

Ten plan działania jest otwarty na opinie przez 4 tygodnie. Informacje zwrotne będą brane pod uwagę przy dalszym rozwoju i dopracowaniu inicjatywy.

Dokument dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej. Konsultacje trwają do 13 lipca 2021 r.