Jaka przyszłość w ochronie herbicydowej rzepaku?

Niestety przyszłość tej uprawy nie rysuje się w kolorowych barwach. Jednym z powodów są coraz poważniejsze problemy z ochroną tego gatunku. Czekają nas duże wyzwania, w tym modyfikacje technologii uprawy.

Mniejsza dostępność środków ochrony roślin wymusza na firmach fitofarmaceutycznych opracowywanie nowych strategii ochrony tego gatunku. Z pomocą przychodzi także hodowla roślin, ale tworzenie nowych odpornych odmian to proces długotrwały i skomplikowany, nie zawsze tez efekt jest możliwy do uzyskania. Aktywne są także inne branże. Na naszych oczach dokonuje się postęp w technice rolniczej czy w zakresie digitalizacji co stanowi niejako uzupełnienie i wsparcie ochrony roślin. Z pewnością zmiany, które dynamicznie zachodzą wymuszają także na producentach roślin modyfikacje w technologii produkcji rzepaku ozimego. Największym wyzwaniem będzie ochrona insektycydowa, ale także problemem może stać się skuteczne odchwaszczanie plantacji rzepaku w obliczu prawdopodobnych cięć również w zakresie herbicydów.

Według analizy prof. Marka Mrówczyńskiego, dyrektora IOR-PIB w Poznaniu, obecnie mamy zarejestrowanych ponad 200 herbicydów o przedchodowym lub powschodowym działaniu. Po ewentualnych bardzo możliwych cięciach w substancjach czynnych, wkrótce może zostać zaledwie połowa z nich. Które substancje czynne mogą wkrótce zniknąć z użycia? To przedstawia poniższy fragment prezentacji prof. Mrówczyńskiego.

W tej sytuacji jakie zmiany w obliczu przyjmowania Strategii KE „Od pola do stołu” powinny się dokonywać. O to zapytaliśmy prof. Mrówczyńskiego, który wyraził swoje zdanie w tym zakresie.

- Brak szerokiej gamy herbicydów będzie powodował powrót do stosowania nowoczesnych opielaczy z czytnikiem obrazu i dlatego potrzebny będzie siew w szerokie rzędy na wzór uprawy buraka cukrowego, który jest siany punktowo. Nowoczesny siew rzepaku będzie wymagał dobrej ochrony przed szkodnikami i patogenami, które występują w okresie wschodów roślin. Podobna sytuacja występuje w uprawie buraka, gdzie każda roślina jest potrzebna i powinna być skutecznie chroniona. Materiał siewny musi być otoczkowany, czyli tak samo jak w burakach. Zawartość otoczki również powinna być podobna, czyli muszą być stosowane zaprawy nasienne przeciwko patogenom glebowym, minimum 2 insektycydy o różnym mechanizmie działania na szkodniki jesienne oraz mikronawozy, a także biostymulatory, aminokwasy i witaminy. Taki zestaw otoczki pozwoli na prawidłowy rozwój roślin w okresie jesiennej wegetacji, co zapewni dobre przezimowanie oraz zwiększy tworzenie dodatkowych pędów bocznych i uniezależni rzepak od niekorzystnych warunków agroklimatycznych.

