O skuteczności zabiegu decyduje m.in. twardość wody oraz pH. Tymczasem w naszych gospodarstwach praktycznie zawsze przynajmniej jeden z tych czynników zmniejsza przydatność wody do zabiegu.

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że ważne, by woda do zabiegu była co najwyżej czysta i już przez to będzie dobrym nośnikiem substancji aktywnych. Ten pogląd dziś jest już nieaktualny - okazuje się, że podstawowe są inne parametry

W naszych gospodarstwach pozyskujemy wodę o stosunkowo wysokim pH, które nie nadaje się do stosowania z fungicydami czy insektycydami

Woda z wodociągów - twarda i zasadowa

Wczoraj wspominaliśmy o tym jak ważna jest jakość wody do zabiegu oraz analizowaliśmy wpływ pH oraz twardości wody na skuteczność zabiegu. Tymczasem od czego zacząć? Musimy wiedzieć jaką wodą dysponujemy w gospodarstwie.

W większości wykorzystujemy w naszych gospodarstwach do zabiegów wodę wodociągową. Ta niestety cechują się wysoką twardością. Ogólnie polskie normy uznają, że woda pitna powinna mieć twardość w przedziale 60 - 500 mg CaCo3/l. Niemniej do zabiegów chemicznych woda o twardości powyżej 300 jest niewskazana. Tu dodajmy, że najlepiej, by środki ochrony roślin dostarczane były do wody miękkiej lub średnio twardej, ewentualnie bardzo miękkiej. Za wodę miękką przyjmujemy taką, której parametry twardości mieszczą się w przedziale 89-179, w przypadku wody średnio twardej jest to przedział 179 - 268).

Woda pozyskiwana z wodociągów - jak wspominaliśmy - jest twarda lub bardzo twarda. Niestety wraz z wzrostem poziomu twardości zmniejsza się jej przydatność jako nośnika substancji aktywnych. W twardej wodzie uzyskujemy na opryskiwanej powierzchni grubą kroplę, która jest słabo rozprowadzana a często wręcz odbija się od nanoszonego podłoża. Dodatkowo woda wodociągowa cechuje się wyższym pH - ma ona odczyn alkaliczny (zasadowy). Tymczasem poza wąską grupą herbicydów, które "lubią" środowisko zasadowe, zdecydowana większość zabiegów powinna być wykonywana w wodzie o poziomie pH 4,5 - 6,5 (w zależności od konkretnych substancji aktywnych).

Deszczówka lepsza, ale pH musimy obniżać

Dobra opcją jest pozyskiwanie deszczówki. Wspomniana deszczówka to woda miękka, jednakże już po przedostaniu się do gruntu w wyniku reakcji chemicznych jej twardość wzrasta. Jednakże do zabiegu implementacja deszczówki jest polecana ze względu na stosunkowo dobre parametry twardości. Ponadto niższy jest poziom pH wody deszczowej. Niemniej pamiętajmy, że "surowa" deszczówka powinna również być kondycjonowana - głównie ze względu na jej odczyn. Teoretycznie bowiem choć poziom pH jest niższy niż w przypadku wody pozyskiwanej z wodociągu, to i tak mieści się często w przedziale 6,5 - 7.

Badanie wody w gospodarstwie jest wskazane

Badanie w gospodarstwie może przynieść nam szereg korzyści. Może się bowiem okazać, że używany przez nas nośnik (czyli woda, bo to ona stanowi nawet 90 - 99% składu mieszaniny zbiornikowej) tylko częściowo spełnia swoja rolę. Brak stabilizacji wody poprzez obniżanie pH powoduje, że w zasadowym środowisku część substancji aktywnych ulega dysocjacji, a obrazowo rzecz ujmując - ulegają one rozpadowi (zwłaszcza w przypadku najtańszych generyków, które często cechują się niższą stabilnością).

Sprawdzenie jakości wody w gospodarstwie jest dość łatwe. Już za kilkadziesiąt złotych już zakupić podstawowy miernik twardości wody, który będzie zupełnie wystarczający do użytku w gospodarstwie. Podobne mierniki, również nawet w cenie poniżej 30 zł, zakupimy do badania pH wody.

Takie badania najlepiej wykonywać zarówno dla wody "surowej", tzn pozyskiwanej bezpośrednio ze źródła (wodociągi, studnie, zbiorniki na deszczówkę), jak również już w opryskiwaczu po odpowiednim ustabilizowaniu wody za pomocą kondycjonerów cieczy roboczej.