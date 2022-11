Podczas wieczornej gali zorganizowanej w ramach konferencji Farmera „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie” ogłoszono zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Innowacyjny Farmer”. Partnerem głównym wydarzenia była firma Syngenta Polska. Rozmawiamy z jej prezesem Dariuszem Sipem, jak ocenia on poziom innowacyjności naszych farmerów i jakie narzędzia firma Syngenta może im zaproponować.

Wiemy już kto uzyskał tytuł „Innowacyjnego Farmera 2022” w trzech kategoriach - m.in. produkcja roślinna. Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy.

W drugim etapie konkursu redakcja odwiedziła 25 gospodarstw, w różnych regionach Polski.

Partnerem głównym konkursu „Innowacyjny Farmer 2022” była firma Syngenta Polska.

Konkurs „Innowacyjny Farmer” został w tym roku zorganizowany przez redakcję portalu farmer.pl i magazynu Farmer po raz pierwszy. I już wiadomo, że będą kolejne. Poziom uczestników biorącym w nim udział był bardzo wysoki. W pierwszym etapie kapituła konkursu dokonała oceny wszystkich zgłoszeń według kryteriów przyjętych w regulaminie. W drugim etapie redakcja odwiedziła 25 gospodarstw, w różnych regionach Polski. Wszystkie relacje z odwiedzin były publikowane w portalu farmer.pl, w dedykowanym serwisie specjalnym. Po odwiedzinach i poznaniu wszystkich uczestników przyszedł czas na finalne decyzje. Kapituła konkursu wybrała najbardziej innowacyjnych farmerów (maksymalnie trzech) w każdej kategorii: produkcja roślinna, technologie i produkcja zwierzęca.

Firma Syngenta Polska była sponsorem nagród w konkursie, którymi były preparat Quantis® oraz vouchery do sklep.syngenta.pl.

Jaki jest Innowacyjny Farmer?

To pytanie zadaliśmy Dariuszowi Sip, prezesowi Syngenta Polska, jeszcze podczas trwania naszej dorocznej konferencji „Narodowe Wyzwania w Rolnictwie”. Wręczenie nagród dla zwycięzców miało miejsce podczas wieczornej gali. Więcej informacji znajduje się w filmie poniżej.

- Jest to osoba, która cały czas poszukuje nowości. Przede wszystkim wymaga od siebie więcej aniżeli standardowy farmer. Jest zainteresowana weryfikacją i testowaniem w praktyce nowości, które są dostępne na rynku, ale co ważne, poszukuje optymalizacji, żeby zwiększyć produktywność przy niższych nakładach. Cały czas z zachowaniem dużego nacisku na bioróżnorodność, na rolnictwo zrównoważone, bo tylko w takim kontekście można przyszłościowo myśleć o rozwoju – powiedział nam Dariusz Sip, prezes Syngenta.

Jak dodał, jest bardzo pozytywnie zaskoczony poziomem, jaki reprezentują Innowacyjni Farmerzy, uczestnicy konkursu. – Powinniśmy się tym chwalić, nie tylko w kraju, ale również na arenie międzynarodowej, ponieważ jest to najlepsza wizytówka, jak można pokazać polskie rolnictwo – uzupełnił.

Co Syngenta ma do zaproponowania Innowacyjnym Farmerom?

- Jako firma R&D innowacyjność mamy w swoim DNA – podkreślił prezes. Zaznaczył, że to nie tylko produkty, ale też i inne obszary, które są cały czas rozwijane. Jako przykład podał Cropwise Operations, system, który jest narzędziem, w jego opinii, wręcz niezbędnym, który pomaga innowacyjnemu rolnikowi podejmować racjonalne decyzje i w odpowiedzialny sposób zarządzać gospodarstwem.

- Mamy dużo „know how” w kontekście rolnictwa regeneratywnego i zrównoważonego, którym się dzielimy. Aspekt edukacyjny, który jesteśmy w stanie dostarczyć i wspierać rolników w praktycznie każdym etapie produkcji na ich gospodarstwach – mówił Sip.

Konkurs Innowacyjny Farmer

Konkurs Innowacyjny Farmer 2022 ma na celu popularyzację innowacyjnych technologii oraz praktyk rolniczych, które pozwalają na zwiększenie efektywności produkcji rolnej, jej optymalizację lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania produkcji rolnej na klimat i środowisko. Do konkursu mogli zgłosić się rolnicy indywidualni prowadzący lub współprowadzący gospodarstwo rolne. Rolnicy mogli być też nominowani do udziału np. przez: organizacje branżowe, jednostki administracyjne, związki zawodowe rolników, firmy prywatne z sektora rolnego i rolno-spożywczego.

Kto został Innowacyjnym Farmerem 2022?

W kategorii Produkcja Roślinna, pierwszą nagrodę otrzymał Marcin Gryn. Bezorkowa uprawa ziemniaka, nawożenie wgłębne, siew w technologii strip-till oraz intensyfikacja życia biologicznego w glebie i troska o jej strukturę – tym charakteryzuje się jego innowacyjne gospodarstwo.

Druga pozycja na podium przypadła Miłoszowi Dobrowolskiemu, farmerowi, którego zdaniem kluczem do sukcesu w rolnictwie są innowacje odpowiednio dobrane do profilu produkcji. Przywiązuje dużą wagę do ciągłej modernizacji parku maszynowego i wykorzystywania narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Uwagę powinny zwrócić agregaty i siewniki do uproszczonej uprawy oraz fakt, że większość pól uprawiana jest w technologii strip till oraz w siewie bezpośrednim.

Wyróżnienie otrzymał Andrzej Falkowski, który wraz z synem prowadzi ośrodek inkubacji i hodowli narybku ryb słodkowodnych oraz konwencjonalne gospodarstwo rolne z hodowlą jeleni i danieli. Do nieustannie rozwijającego się gospodarstwa w tym roku dołączyła innowacyjna technologia uprawy roślin – akwaponika.

W kategorii Technologia pierwsze miejsce przyznano panu Damianowi Wilk – rolnikowi, który własnoręcznie wprowadził znaczą ilość modernizacji, usprawnień i innowacji. Laureat podczas gali określony został mianem „Adama Słodowego polskiego rolnictwa”, na potwierdzenie, że innowacyjność nie musi być nierozerwalnie kojarzona z dużymi gospodarstwami.

Drugą nagrodę w tej kategorii otrzymał Michał Konat, który w swoim gospodarstwie Farm Service, łączy sprzęt wielu producentów w jeden zintegrowany system zarządzania. Wykorzystanie przez niego najnowszych technologii rolnictwa precyzyjnego, daje wiele korzyści i jest przykładem efektywnego gospodarowania.

W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymali państwo Jolanta i Sławomir Tupikowscy, którzy dzięki wyjątkowej dbałości o glebę i zastosowaniu nowoczesnych technologii uprawy i rolnictwa precyzyjnego, na słabych ziemiach (klasy od 4B do 6) osiągają wysokie plony. Ich gospodarstwo jest świetnym przykładem zastosowania uprawy konserwującej i innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają ekonomiczne prosperowanie.

Innowacyjni Farmerzy 2022, fot. PTWP

Ostatnią kategorią w konkursie Innowacyjny Farmer jest Produkcja Zwierzęca. Zwycięzcą kategorii został Emil Sobecki, właściciel marki „Smaki Doliny Zielawy”. Gdy hodowla świń na małą skalę przestała być opłacalna, wraz z żoną postanowił poszerzyć swoją działalność – sprzedaż swoich wędlin, mimo działania na trudnym rynku i konkurencyjności marketów, rozwijają własną markę.

Drugie miejsce zajął Damian Kacprzak, który w swoim gospodarstwie utrzymuje ponad 600 loch. Oprócz miana stada o najwyższym statusie zdrowotnym SPF, który utrzymuje od 13 lat, cały proces produkcji prowadzi całkowicie bez użycia antybiotyków.

Wyróżnieni w tej kategorii zostali Beata i Dominik Pleśnierowiczowie. Stosowane przez nich żywienie bydła opasowego metodą „na sucho”, czyli bez kiszonek, to przykład innowacyjnego rozwiązania, które niekoniecznie musi oznaczać korzystania z nowoczesnych technologii. Państwo Pleśnierowiczowie nie tylko wprowadzają nowatorskie rozwiązania, ale również promują je w środowisku rolniczym.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom konkursu "Innowacyjny Farmer 2022" gratulujemy i dziękujemy!