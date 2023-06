Zapytaliśmy o to podczas specjalnej konferencji, która odbyła się 20 czerwca 2023 r. zarząd firmy. Sprawdź przekazane nam informacje przez Adama Ciaś, nowego prezesa Innvigo i Krzysztofa Golca, wiceprezesa firmy, w wideo poniżej.

Jak już pisaliśmy na farmer.pl, Dzień Pola w Urbanowicach na Opolszczyźnie poprzedziła konferencja prasowa, gdzie zaprezentowano nowy zarząd firmy, jak i jej portfolio składające się z 64 produktów oferowanych w Polsce. Do tego dochodzą też gotowe zestawy handlowe i zapowiedziano powstanie portfolio biopreparatów.

Krzysztof Golec i Jacek Zawadzki – wiceprezes ds. exportu zaprezentowali kluczowe osiągnięcia w dotychczasowej historii firmy, która obecnie należy do ścisłego grona liderów polskiego rynku środków ochrony roślin. Oprócz organizacji w Polsce działają osobne jednostki w Czechach i Rumunii, oddziały na Litwie, Łotwie i w Estonii, a sprzedaż zagraniczna jest prowadzona łącznie w 20 krajach – w tym ostatnio także w Portugalii i Egipcie. W związku z dobrymi wynikami sprzedażowymi w Ukrainie, osiąganymi w poprzednim roku mimo trudnej sytuacji, zapadła decyzja o utworzeniu również tam niezależnej spółki.

Cel na przyszłość dla Innvigo

- Patrząc na poprzednie osiem lat, tyle Innvigo funkcjonuje na rynku, to można bić brawo i gratulować. Myślę, że to jest droga, którą będziemy dalej podążać. Moje jest też takie zadanie, aby pomóc w tym, aby ten rozwój był równie dynamiczny jak dotychczas – mówił nam nowy prezes Innvigo, Adam Ciaś.

Jak dodał, jest przekonany, że patrząc na portfolio, które już firma posiada i te, które jest w tzw. przygotowaniu, to te cele uda się zrealizować i to zarówno w Polsce i szeroko rozumianej zagranicy. Bo jak podano podczas konferencji prasowej w 2022 r. 37 proc. sprzedaży produktów opierało się na tych spoza naszego kraju. Trochę w tym wszystkim przeszkadzają nowe normy prawne, które cały czas Unia Europejska wprowadza, co wpływa bezpośrednio na drastyczne ograniczenie puli substancji czynnych, które można w Europie stosować.

- Myślę, że regulacje europejskie i ilość substancji, która w tej chwili jest na rynku i która też się będzie zmieniała w kierunku malejącym wpłynie też na to, że portfolio nie tylko Innvigo, ale też i innych firm, które działają na rynku, będzie bardziej szło w stronę biologii. Wiele firm już takie rozwiązania proponuje. Innvigo również w tej materii będzie miało swoje portfolio i to jest coś co na pewno jest przyszłością. Jest tylko kwestia w jakiej części, ile lat. Ale jest to proces, który się zaczął i proces, który będzie postępował – powiedział nam Ciaś.

Dlatego też firma w kwestii rejestracji nie zamyka się tylko na Europę, ale planuje wprowadzać i rejestrować swoje środki tam, gdzie będzie to tylko możliwe.

- Jest kwestią czasu, gdzie te 37 proc. będzie rosło. Podobnie jak udział na rynku polskim – zaznaczył prezes.

Więcej informacji w wideo poniżej.

Początki firmy

O nich powiedział nam więcej Krzysztof Golec, obecnie wiceprezes Innvigo.

- Ponad osiem lat nieustającego rozwoju i mimo 8 lat w dalszym ciągu mamy nowe cele i nowe wyzwania. Myślę, że jednym z największych osiągnięć jest stworzenie profesjonalnego zespołu. W tej chwili to jest w Polsce ponad 60 osób. A w strukturach związanych z Innvigo, czy w Polsce, czy w Rumunii, czy w Czechach, to jest grupa ponad 100 osób. Jest to zespół profesjonalistów, bo od samego początku zakładaliśmy, że kontynuujemy przeświadczenie iż firmy tworzą ludzie i nasi klienci oczekują profesjonalnego doradztwa – mówił nam Golec.

Jak dodał, w połączeniu z paletą ponad 60 produktów i profesjonalnym doradztwem, wierzy iże są w stanie zbudować ofertę, którą klienci docenią.

Czy biznes jest teraz trudniejszy?

- Na pewno zdarzenia ostatnich lat wykraczały poza definicje wyjątkowości, bo przede wszystkim były one zupełnie niespodziewane (…) Trudno było przewidzieć pandemię i pewnie jeszcze trudniej, może nie tylko wojnę w Ukrainie, a konsekwencje, które się z tym wiążą. Dlatego przyszło nam działać w zupełnie innych okolicznościach i domeną biznesu jest dostosowywanie się do zmian – powiedział Krzysztof Golec.

Więcej w wideo poniżej.