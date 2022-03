Jakie ceny regulatorów wzrostu zbóż? Co z dostępnością?

W pierwszej dekadzie kwietnia w wielu południowych regionach kraju rozpoczną się pierwsze zabiegi fungicydowe i regulacyjne w zbożach. W ogólnym zarysie sprawdzamy ceny regulatorów wzrostu oraz ich dostępność.

W większości przypadków nie ma, jak na razie, znaczącego problemu z brakiem towaru w grupie regulatorów. Istnieją jednak pewne bariery.

Ceny regulatorów zbóż w stosunku do roku ubiegłego nie zwiększyły się znacząco.

CCC najtaniej

Tradycyjnie już najtańszą substancją pośród retardantów jest chlorek chloromekwatu, czyli popularne CCC. Koszt preparatów opartych o tę substancję, w zależności od firmy, waha się pomiędzy 9 a 15 zł/l. Jeśli chodzi o dostępność to jak na razie nie ma z nią problemu u większości dystrybutorów. Niemniej sytuacja może zmienić się lada moment zmienić, mając na uwadze zwiększone zainteresowanie zakupami w okresie poprzedzającym zabieg T-1.

Trineksapak etylu - cena uzależniona od formulacji oraz stężenia

CCC jest najtańszym regulatorem, najczęściej polecanym jako partner do innych substancji regulujących, zwłaszcza do trineksapaku etylu. Ta substancja z kolei dostępna jest w dwóch kombinacjach handlowych – 175 oraz 250. I tak regulatory zawierające 175 g trineksapaku etylu w litrze kosztują od 95 do 121 zł/l. Cena jest dość atrakcyjna, ale musimy zwrócić uwagę, że zawartość substancji aktywnej jest tu niższa, dlatego też w większości przypadków musimy skompensować różnicę pomiędzy klasycznymi regulatorami zawierającymi 250 g trineksapaku w litrze. A te retardanty, zawierające właśnie 250 g trineksapaku etylu, z kolei oscylują w cenach 102 – 130 zł/l.

W niektórych punktach handlowych spotkać można się z problemami dotyczącymi dostępności regulatorów z tą substancją w niektórych opakowaniach. W jednej z firm dostępne są tylko opakowania litrowe, niezależnie od zamawianej ilości. Oczywiście cena w litrówkach zawsze jest nieco wyższa aniżeli w opakowaniach większych.

Etefon, który często pojawia się w zaleceniach w przypadku późniejszej regulacji, również jest dostępny. Ceny bazujących na tej substancji produktów wahają się pomiędzy 40 a 50 zł/l.

Niektóre regulatory – dostępne nie zawsze od ręki

Niewielkie zawirowania są w zakresie niektórych regulatorów. Niektórzy przedstawiciele przyznają, że zamówienia na markowe produkty poszły już w grudniu i styczniu, więc teraz ciężej będzie zakupić duże ilości – część regulatorów szła bezpośrednio pod zamówienie klienta końcowego.

Retartandy oparte na trineksapaku etylu oraz proheksadionie wapnia znaleźć możemy w cennikach handlowców w okolicy 160 – 200 zł/ kg.

Regulatory mają to do siebie, że są wyjątkowo sezonowym produktem. Dystrybutorzy w większości nie będą zamawiać dodatkowych ilości, bo też i najczęściej nie ma już takiej możliwości – a nawet gdyby była, to przy obecnych problemach logistycznych zapewne towar i tak nie dojechałby na czas. W każdym bądź razie jeśli myślimy o regulacji to nie warto odkładać ten zakup na ostatnią chwilę.

Czy regulatory zbóż zdrożały?

Jeśli chodzi o różnice cen w zestawieniu rok do roku to, niestety, w tym sezonie jest nieco drożej. Podwyżki nie są jednak dotkliwe. Trineksapak jest droższy najczęściej o ok 10 zł/l. Podobnie rzecz ma się z etefonem. W przypadku CCC różnice są mniejsze - koszt litra zwiększył się, w zależności od firmy, o 2-3 zł za litr. Tak wiec mamy do czynienia z drobna korektą inflacyjną. Jak jednak zachowywać się będzie rynek regulatorów w następnym sezonie, jeśli weźmiemy pod uwagę bardzo niestabilną sytuację na rynku walutowym oraz niepewna sytuację produkcyjno - logistyczną? Pewnie będzie drożej.